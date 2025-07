Hajbeültetés vélemények: Két páciens őszinte tapasztalata a HIMG Klinikáról

Gergő: Hát szuperül érzem magam. Engem borzasztóan zavart a kopaszodásom. Természetesen valakit nem zavar. Nekem az egyik öcsém az tök kopasz és őt egyáltalán nem zavarja. Ő teljesen jól el van így. De engem lelkileg nagyon megviselt. A hajamra mindig nagyon adtam, hogy mindig belőttem a hajam, hogy megfésültem, szerettem, hogyha néha hosszabb hajam van, nem volt mindig kicsi tüsi hajam… Lehet, hogy ez hiúság, de szerintem ez egy egészséges hiúság, hogy ha egy férfi is szeretne hajat és a baráti köröm, a feleségem, családom, testvérektől is csomó pozitív visszajelzés van, hogy milyen jól áll nekem az, hogy megint van hajam, meg hát én magamnak is minden reggel amikor belenézek a tükörben, vagy nem csak az, hogy tükörbe nézek, akárcsak az, hogy bele túrhatók újra a hajamba vagy igazíthatóm a hajamat, nekem ez ilyen pótcselekvés volt régen, hogy a hajamat igazgatóm, hogy a hajamhoz nyúlkálók, és hogy ezt újra megtehetem nekem ez így lelkileg tökjó és újra férfinak, férfiasnak érzem magam.

Fotó: HIMG klinika

Mit üzensz azoknak a férfiaknak, akik szintén hajvesztéssel küzdenek?

Máté: Férfi társaimnak ajánlanám, hogy ez a beavatkozás egyáltalán nem fog fájni. A híresen alacsony inger küszöbű férfiakhoz szólok most és nagyon fogjátok szeretni. Nagyon jó lesz utána az eredmény és hajrá!

Gergő: Azoknak a férfiaknak, akik hajvesztéssel küzdenek azoknak azt ajánlanám, hogy ne aggódjanak, ne féljenek. Létezik már az orvostudományban hatásos és jó megoldás a kopaszodásra. Én már nem csak így nektek a kamerába mondom, hanem a való életben, hétköznapokban is én nem szégyellem azt, hogy hajbeültetésem volt, hogyha valaki kérdezi barátoknak, ismerősöknek rendszeresen ajánlom a HIMG hajklinikát. Van is már egy olyan barátom, aki néhány hónappal ezelőtt volt is itt egy egynapos hajbeültetésen és nagyon örülök, hogy így egy jót ajánlhattam neki, mert ő neki is megoldották itt a HIMG klinikán a kopaszodásos problémáit és hasonlóan hozzám ő is nagyon örül ennek az eredménynek.