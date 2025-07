Játék, ami nemcsak szórakoztat, de tanít is

Érdemes itt is az életkornak megfelelő játékokat választani: kezdetben a nagyobb, fából készült kockákat, később aztán jöhet a Duplo, majd a LEGO – ez utóbbi sokaknak még felnőttként is a kikapcsolódás egyik legjobb formáját jelenti.

4. Kisautók

Nem véletlen, hogy olyan sok gyerek az autók megszállottja: mind a klasszikus matchboxok, mind az aktuális kedvencek, így az autós Mancs őrjárat játékok alkalmasak arra, hogy a kicsik izgalmas világokat képzeljenek el, karambolok következményeit hárítsák el vagy tűzoltóként fára szorul kiscicákat mentsenek meg. Ezek a játékok segítik a fantázia kibontakozását, de a finommotorikus készségek fejlődését is, ha pedig mi is besegítünk, akár a közlekedés alapvető szabályait is megtaníthatjuk a gyerekeknek

5. Babák és állatfigurák

Bár a babázást sokan a kislányok játékának tartják, a szerepjátékok nemtől függetlenül fontosak minden gyerek életében. A babák, a kiskutyás Mancs őrjárat játékok vagy éppen a katonák segítségével a kicsik eljátszhatják azokat az eseményeket, melyeket nap közben tapasztaltak, ez pedig segít az ingerek feldolgozásában. Ezek a játékok támogatják az empátia, az érzelmi intelligencia fejlesztését is, erre pedig mind a lányoknak, mind a fiúknak nagy szüksége lesz a felnőtt életükben.

Támogassuk a játékos tanulást

Szülőként szeretnénk, hogy gyermekünk amíg lehet, valóban gyerek maradhasson: később az iskolában rengeteg lehetősége lesz még a tanulásra. Ezekre az évekre azonban érdemes alaposan felkészíteni őket, és mi lehetne ennél egyszerűbb, mint az, ha játék közben tanulnak? Az építőkockák, a társasok de a Mancs őrjárat játékok is segítenek abban, hogy a készségek észrevétlenül fejlődjenek, miközben a szórakozás is garantált – ennél nagyobb segítséget nem is nyújthatnánk a gyerekeknek.

