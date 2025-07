Legyünk mi is online hősök – új kampánnyal segíti a szülőket az NMHH!

A digitális világ ma már a legkisebbek mindennapjainak is szerves részévé vált. Éppen ezért a szülői odafigyelés és tudatosság fontosabb, mint valaha. Az internethasználat számos lehetőséget kínál, ám ugyanennyi veszélyt is hordoz. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új gyermekvédelmi kampánya abban segíti a szülőket, hogyan óvhatják meg gyermekeiket a digitális térben – és hogyan válhatnak ők maguk is online hősökké.

Az NMHH Gyermekvédelmi Internet-kerekasztalának (GyIK) szakértői gyakorlati útmutatásokkal segítik a családokat, hogy megfelelő eszközökkel, szabályokkal és ismeretekkel felkészülhessenek a digitális világ kihívásaira. A praktikusan, jól érthetően megfogalmazott tippek, ötletek és az onlinehosok.hu oldalon elérhető eszközök segítenek szülőként is eligazodni a gyorsan változó online környezetben, miközben biztonságosabbá és tudatosabbá teszik az internethasználatot. 1. Aktiváljuk a digitális védelmet! A biztonságos internethasználat egyik alapvető fontosságú lépése a megfelelő szűrőszoftverek - és szülői felügyeleti eszközök alkalmazása. Ezek a programok segíthet e nek megelőzni az online veszélyeket, és kordában tarthatják a túlzott eszközhasználatot. A szűrőszoftverek blokkolják a nem kívánatos – például erőszakos vagy pornográf – tartalmakat, míg a szülői felügyeleti alkalmazások lehetővé teszik a gyerekek eszközhasználatának követését és szabályozását, például az internetezés idejének vagy a képernyőidőnek a beállításával, de abban is segítség lehet, hogy nyomon tudjuk követni gyermekünk tartózkodási helyét. Mit nyújtanak ezek? Nem megfelelő tartalmak szűrése

Időkorlátok beállítása

GPS-alapú helymeghatározás

Alkalmazáshasználat ellenőrzése Számos program közül választhatunk – érdemes olyat keresni, amely a leginkább megfelel a család igényeinek. Az onlinehosok.hu oldalon elérhető a GyIK által kiadott, szűrőszoftverek és szülői felügyeleti eszközök katalógusa, mely segíthet a számunkra ideális alkalmazás kiválasztásában. A megfelelő beállítások elvégzésében könnyen követhető, videós útmutatók is segítenek, amelyek Android és iOS rendszerekhez egyaránt elérhetők a YouTube-on. 2. Digitális házirend a családban A technikai védelem önmagában nem elegendő. Legalább ennyire fontos, hogy otthon is legyenek világos, közösen kialakított szabályok az internethasználatra vonatkozóan – erre lehet jó eszköz a digitális házirend. A cél nem a tiltás, hanem a tudatosság erősítése és a megelőzés. Minden családtagnak – kicsiknek és nagyoknak egyaránt – szüksége van egyértelmű , keretekre, közösen hozott és egységesen elfogadott szabályokra az online eszközhasználat kapcsán. .

Néhány hasznos szabály: alakítsunk ki napi képernyőidő-korlátot, rendszeresen iktassunk be „kütyümentes” időszakokat, a szülők is tartsák be a szabályokat – hiszen a példamutatás kulcsfontosságú, használjunk olyan alkalmazásokat, amelyek támogatják a tudatos eszközhasználatot minden weboldalon és applikációban erős, egyedi jelszavakat használjunk, amiket soha ne osszunk meg másokkal. A www.onlinehosok.hu oldalon kész, letölthető, illetve szerkeszthető, egyedileg kiegészthető digitális házirend-sablonokat is találunk. 3. Nem vagyunk egyedül az online térben sem! Még a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulhat, hogy gyermekünk online zaklatás, visszaélés áldozatává válik a neten. Ilyenkor különösen fontos, hogy tudjuk: nem vagyunk egyedül, és a gyerekeknek sem maradnak magukra ilyen helyzetben. Az NMHH Internet Hotline szolgáltatása ingyenesen, akár névtelenül is igénybe vehető, gyors, hatékony segítséget nyújt a bajba került fiataloknak és családjaiknak. A legfontosabb azonban továbbra is az otthoni, nyílt és bizalomra épülő kommunikáció. Beszélgessünk rendszeresen arról, mi történik az online térben, milyen tartalmakat látnak gyermekeink, kikkel kerülnek kapcsolatba – és tanítsuk meg nekik, hogy kihez fordulhatnak segítségért, ha mégis megtörtént a baj. . Csatlakozzunk – legyünk mi is online hősök! A digitális világ nemcsak veszélyforrás – számtalan lehetőséget is rejt magában. A közös tanulás, a figyelem és a tudatos védelem segítségével mi magunk is online hősökké válhatunk – ami a mai digitalizált világunkban gyermekeink online biztonsága szempontjából kulcsfontosságú lépés. További információk, eszközök és letölthető segédanyagok: www.onlinehosok.hu

