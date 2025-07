Nagyszabású iskolakezdési akció a Lidlnél – Július végétől érdemes figyelni az áruházakat

A Lidl Magyarország július 31-től induló akciójával komoly segítséget nyújt a magyar családoknak. Az áruházlánc több héten át tartó iskolakezdési kampányában a tanszerektől a különleges kiegészítőkig minden korosztály megtalálhatja a számára szükséges eszközöket az új tanévre.

Fotó: 447408588

Szeptember közeledtével a családok számára az egyik legnagyobb kihívás az iskolaszerek, tanszerek beszerzése. A bevásárlás időigényes és megterhelő lehet, ráadásul, ha több helyen vásárolunk, a kiadásokat sem olyan könnyű követni, hamar túlköltözhetünk. A Lidl idén is kiemelten készül az iskolakezdésre, a cél pedig egyértelmű: megkönnyíteni és pénztárcabarátabbá tenni a tanévre való felkészülést.

Széles választék és kedvező árak

Az akció keretében több mint negyvenféle füzet közül válogathatnak a vásárlók. A klasszikus iskolai füzeteken kívül lesznek különleges borítójú és design füzetek is, amelyekkel a diákok nagyobb örömmel indulhatnak neki a tanévnek. Emellett az áruházakban praktikus füzetboxokat, minőségi füzetborítókat, valamint ergonomikus iskolatáskákat is lehet majd kapni – utóbbiak mellé szettben tolltartó és tornazsák is vásárolható.

Az írószerkínálat szintén kiemelkedően gazdag a Lidlben: ceruzák, színes ceruzakészletek, tollak, radírok, ragasztók és gyurmák mellett a rajzoláshoz szükséges eszközök is megtalálhatók lesznek az üzletek polcain. A választékot olyan különleges, futballrajongóknak szóló írószerek is gazdagítják, amelyeken a Liverpool FC színeiben Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya látható.

Az alapvető iskolaszereken túl a Lidl kínálatában helyet kaptak olyan praktikus és modern technológiai eszközök is, amelyek megkönnyíthetik a tanulók mindennapjait. Így például LCD-író- és rajztáblák, íróasztalok, tanulólámpák, sőt power bankek is beszerezhetők lesznek, hogy az új tanév a lehető legkényelmesebben induljon a diákok számára.

Óvodástól az egyetemistáig mindenkire gondolnak

A Lidl kampánya azonban nemcsak az általános és középiskolás gyerekekre koncentrál, hanem az óvodásokra és az egyetemistákra is gondolt az üzletlánc. A hétről hétre frissülő akciók keretében a legfiatalabb korosztálytól az egyetemi hallgatókig mindenki megtalálhatja a számára legfontosabb ruhákat, tanszereket, textiltermékeket, sőt a felsőoktatásban tanulók részére külön háztartási eszközök is elérhetők lesznek az áruházakban.