Új korszak a magyar vidéken – soha nem látott fejlesztések a Vidékfejlesztési Program és a KAP Stratégiai Terv révén

A mezőgazdaság vízgazdálkodása is jelentős mértékben fejlődött, ugyanis mintegy 32 ezer hektárral nőtt az öntözött területek mérete, az új öntözőrendszerek hatékonysága pedig már 41 ezer hektárt érint, de az erdőtelepítésben is jelentős az előrelépés, hiszen 28 ezer hektárnyi új erdő született, és mint 61 ezer sorfa ereszthet új gyökereket a talajban. 4400 méhész is támogatásban részesült – összesen közel félmillió méhcsaládot érintve –, ám a megújuló energetikai fejlesztések elsöprő többsége, 91%-a napelemes beruházás volt – melynek keretében 9000 gazdaság és vidéki háztartás kezdett el zöld-energiát használni, ez pedig 280 ezer háztartás éves áramfogyasztását jelenti.

Forrás: Agrármarketing Centrum

Ágazati fókuszok – célzott támogatások

Az állattenyésztési ágazatban3300 fejlesztés valósult meg, 365 milliárd forint értékben: a VP ugyanis támogatta a telepek energetikai korszerűsítését és a megújuló energia hasznosítását is. A kertészeti ágazatban ennek következményeképp 6000 hektárral nőtt a korszerű termesztés területe, 100 hektárnyi üveg- és fóliaház valósult meg, és 4000 hektáron telepítettek új gyümölcsültetvényeket. A gombatermesztést 60 ezer négyzetméternyi új gombaház fejlesztésével segítették, 1600 gazdaság munkáját pedig új traktorok tették hatékonyabbá, ráadásul több mint 5000 fiatal gazda kapott támogatást gazdaságindításhoz. A biológiai sokféleség védelmére 800 milliárd forint jutott, miközben az agrár-környezetgazdálkodás (AKG) és ökológiai gazdálkodás (ÖKO) területei 1,5 millió hektárra nőttek 2022-re. A precíziós gazdálkodás területén 2300 gazda kapott támogatást modern eszközökre és digitális átállásra, összesen 900 ezer hektárnyi területet érintve. A célzott kijuttatás révén csökkenthető a környezetszennyezés, és akár 25%-os tápanyag-megtakarítás is eszközölhető.