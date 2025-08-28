Az SZTFH új, a fiatalokat célzó preventív kampányt indított „a tét Te vagy!” címmel

A „Szerinted megéri?” fő üzenetre fókuszáló, „a tét Te vagy!” elnevezésű kampány egy komplex egészség- és tudatosságnövelő kezdeményezés, amely nem elsősorban a probléma külső beavatkozással történő megoldására, vagy kioktatásra, hanem magára a dilemmára összpontosít, ezáltal mélyebb gondolkodásra késztetve a fiatalokat a dohányzás, a szerencsejáték és az online időtöltés fenyegetései kapcsán.
Az SZTFH „a tét Te vagy!” weboldala az alábbi linken érhető el:
A szerencsejáték-függőség a digitális világban rohamosan terjed: az online kaszinók, sportfogadások, mobiljátékok elérhetősége miatt világszerte nő a fiatal és felnőtt függők száma. Több országban már népegészségügyi veszélynek tartják, ezért kiemelt hangsúlyt kapnak a prevenciós programok, szabályozások. Sajnos már Magyarországon is tényként kezelhető, hogy a játékosok szignifikáns része valamilyen függőségi kockázati csoportba tartozik. Az online szerencsejátékok gyors terjedése miatt a fiatalok veszélyeztetettsége ugrásszerűen nőtt, azonban mivel a játékszenvedéllyel kapcsolatban erős a társadalmi tabusítás, a megbélyegzés veszélye, így sokan sajnos nem ismerik fel a problémát és nem is kérnek időben segítséget.
A szerencsejátékfüggők, valamint a kockázati csoportba tartozók beazonosítása ennélfogva még a szakemberek számára sem egyszerű feladat. Az ifjúság különösen veszélyeztetett, mert a személyiségfejlődés ezen időszakában sérülékenyebbek: nagyobb eséllyel válnak függővé, ha rendszeresen játszanak. Azon szerencsejáték oldalakon, ahol az életkor ellenőrzés nem működik hatékonyan, a tizenévesek könnyen tudnak regisztrálni, annak ellenére, hogy Magyarországon 18 év alatt tilos a szerencsejáték. Engedély nélküli szerencsejáték oldalakon játszani ezért is különösen kockázatos. Az ifjúkori függőség iskolai teljesítménycsökkenéshez, hosszú távon pedig családi, valamint szakmai, munkahelyi problémákhoz is vezethet.
A felnőtt lakosság esetében megállapítható, hogy az életkor és az élettapasztalat növekedése ellenére sem csökken ezen addikció kockázata, csupán a lehetséges káros hatások típusai és jellegei változnak. A társadalom játékfüggőségben szenvedő, továbbá a mérsékelt és az alacsony kockázatú csoportba tartozó tagjai olyan, széles körben fenyegető társadalmi krízisek kialakulásában játszanak sok esetben szerepet, mint a családi összeomlás, válás, vagy a társas kapcsolatok megromlása. Az agy jutalmazási rendszerének túlzott stimulálása miatt a szerencsejáték hasonló működési-függési mechanizmust okoz, mint az alkohol vagy a drogok, egyben a szerencsejáték-függőség gyakran társul e szerekkel, kapcsolatos szenvedélybetegségekkel, továbbá valós veszélyt jelent az is, hogy az anyagi romlás, az adósságspirálba kerülés és a hitelek visszafizetésének képtelensége gyakran vezet bűncselekményekhez vagy akár öngyilkossági gondolatokhoz.
A függőség felismerése a szerencsejáték-használat során
A játékosok éreztek már jóleső borzongást, amikor fogadást kötöttek egy általuk kedvelt csapat mérkőzésére? Ha nem nyertek, akkor érezték már a csalódottságot? Nos, ilyen a fogadás, ilyen minden szerencsejáték. Felteszik a tétet, majd nyernek vagy veszítenek. Ha veszítenek, abban reménykednek, hogy legközelebb majd nyernek. Ez mindaddig normális, amíg ez a tevékenység nem köti le túlzottan a játékos idejét, nem vonja el a figyelmét a mindennapi feladatoktól, kötelességektől, szociális élettől, hozzátartozóktól, egyéb hobbiktól, nem üríti ki a pénztárcát vagy a bankszámlát, valamint nem minden gondolata e téma körül forog. Ilyen esetben vélhetően tisztában van vele, hogy ez csak játék, szórakozás. Amennyiben ilyen tudatos módon, mértékkel szerencsejátékozik, akkor feltehetően ez a tevékenysége még nem csapott át szerencsejáték-használati zavarba, ami a szerencsejáték-szenvedélybetegség tudományos besorolása.
A szerencsejáték-használati zavar elnevezés arra utal, ha a játéktevékenység olyan mértékűvé és jellegűvé válik, hogy az problémát okoz a személy viselkedésében. A problémák mértéke alapján a tünetek súlyosságát és számát figyelembe véve a diagnózis során megkülönböztethetünk enyhe és közepes súlyosságú, valamint súlyos zavart. Nem árt, ha ismerjük, hogy a szerencsejáték-függőség kialakulása során ugyanazok az agyi területek aktiválódnak, mint az alkohol- és a drogfüggőség esetében. A súlyos szerencsejáték-használati zavar, köznyelvi megfogalmazással a szerencsejáték-függőség ugyanolyan rombolóan hat a testi és lelki jólétre, vagyis az egész életre, mint más függőség.
A szerencsejáték-függőség viselkedési addikció, amely során az érintett kontrollvesztetten folytatja a szerencsejátékokat és a játék iránti vágy lépésről lépésre eluralkodik az egyén életében. Ez hosszú távon anyagi, pszichológiai és társadalmi problémákat okoz, akár a mindennapok ellehetetlenüléséig is vezethet. A függőség fokozatosan alakul ki és nyer teret: kezdetben csak alkalmi játék, amely később mind gyakoribbá és mind nagyobb téttel járóvá válik. Végül a játék kerül az élet középpontjába. A játékos elveszíti a szenvedélye feletti kontrollját és kielégíthetetlen vágyakozást érez a játék iránt.
Jellemző tünetek a függő személy életvitelében, melyeket a környezete is érzékelhet: a játékra fordított pénz és idő túlzott mennyisége. A lelki egészség romlása is jelentkezhet hangulatzavarok, ingerlékenység, szorongás, depresszió, bűntudat formájában. Árulkodó jelek lehetnek továbbá a titkolózás, a társas kapcsolatok hanyatlása, valamint az elszigetelődés is.
Önvizsgálat a szerencsejáték-használat egészséges mértékének megállapításához
Gyakorlati példákat végiggondolva az alábbi kérdéseket szükséges a játékosnak önmagára vonatkozóan feltennie és megválaszolnia:
„Előfordult már, hogy többször próbáltam abbahagyni a szerencsejátékot, de nem sikerült vagy úgy éreztem, hogy elvesztettem az irányítást?”
„Befolyásolt már negatívan a szerencsejáték a tanulásban, a munkában vagy a karrierem során?”
„Egyre többet költök szerencsejátékra és folyamatosan nagyobb téteket teszek meg?”
„Egyre idegesebb és nyugtalanabb vagyok, ha a szerencsejátékra gondolok, vagy ha éppen nem tudok játszani?”
„A gondolataim egyre gyakrabban forognak a szerencsejáték körül?”
„Szoktam játszani azért, hogy elűzzem a rossz kedvem vagy az unalmam?”
„Játszottam már valaha azért, hogy az elvesztett tétemet visszaszerezzem?”
„Jelezte már valaki a környezetemből, hogy túl sokat játszom?”
„Előfordult már, hogy kölcsönkértem, vagy bármilyen módon pénzt szereztem, hogy tovább tudjak játszani, vagy éppen azért, hogy fedezhessem a szerencsejátékból eredő anyagi veszteségeimet?”
Ha a fenti kérdések közül legalább 4-re igennel válaszol a játékos, akkor vélhetően problémássá vált a szerencsejáték-használata, ha pedig szinte mindegyikre igen a válasza, akkor sajnos még súlyosabb a helyzet.
Tanácsok a mértékletes játékhoz
Annak érdekében, hogy a kérdezéses önvizsgálat során minél kevesebb kérdésre kelljen igenlő választ adniuk, az alábbi hasznos tanácsok érhetőek el valamennyi érdeklődő számára „a tét Te vagy!” weboldalon:
Csak az általad előre, ésszerűen meghatározott pénzösszeggel játssz!
Soha ne kérj kölcsön pénzt szerencsejáték céljából!
Játék közben rendszeresen tarts szünetet, és ne hagyd, hogy a szerencsejáték beszippantson!
Igyekezz kevesebb időt tölteni szerencsejátékban való részvétellel, állíts be magadnak korlátokat, alkalmazd a szerencsejáték-szervezők által kínált önkorlátozási lehetőségeket!
Lehetőleg ne játssz alkohol, vagy más tudatmódosító szer fogyasztása után, hatása alatt!
Ne feledd, a szerencsejáték nem eszköz az anyagi problémáid megoldására, a nyerés a véletlenszerűségen alapul, lásd reálisan a nyerési esélyeket!
Túlzott játék helyett igyekezz olyan tevékenységeket végezni, amelyek örömmel töltenek el (sport, barátok, hobbi)!
Ha rossz kedved van, ne használd hangulatjavítónak a szerencsejátékot, hanem kérd a családod, barátaid támogatását!
Merj segítséget kérni!
Ki és hogyan tud segíteni?
A fenti tanácsokon túl három különböző irányból is érkezhet a segítség: az SZTFH-tól mint szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól, a szerencsejáték-szervezőktől, valamint addiktológiával foglalkozó egészségügyi és civil szervezetektől egyaránt.
Az SZTFH jogszabályban meghatározott feladatkörét ellátva igyekszik a lehető legtöbbet tenni a játékosok védelme érdekében. Ehhez a szerencsejáték-szervezők folyamatos felügyelete és ellenőrzése során a jogszabály által biztosított eszközökkel rendelkezik, de a játékosok közvetlenül is fordulhatnak a hatósághoz javaslataikkal, megkereséseikkel!
A játékfüggőségben szenvedők központilag – azaz az SZTFH által nyilvántartott – önkorlátozást tehetnek, ha úgy érzik: a szenvedély már több a játéknál. Ezen ún. jelentős önkorlátozó nyilatkozatot online, levélben és személyesen az SZTFH ügyfélszolgálatán is le lehet adni, illetve a helyszínen segítséget is lehet kérni.
SZTFH_42 • Jelentős önkorlátozó nyilatkozat / Jelentős önkorlátozó nyilatkozat visszavonása / Személyes adatok módosítása jelentős önkorlátozó nyilatkozathoz – Szabályozott Tevékenységek Felügyelet Hatósága
https://sztfh.hu/downloads/szerencsejatek/jatekosvedelem/jv_szf42_minta.pdf
Emellett a szerencsejáték-szervezők további önkorlátozó eszközöket is biztosítanak, melyekről minden esetben tájékoztatást kell nyújtaniuk honlapjukon.
Az alábbi linkeken pszichiátriai, illetve szociális ellátást biztosító szolgáltatókat találhatsz, melyek közül megkeresheted a lakóhelyedhez legközelebb eső intézményt:
https://sztfh.hu/downloads/szerencsejatek/jatekosvedelem/pszichiatriai_ellatast_biztosito_szolgaltatok_lista.pdf
https://sztfh.hu/downloads/szerencsejatek/jatekosvedelem/szocialis_kozossegi_ellatasokat_nyujto_szolgaltatok_lista.pdf
Bővebb információkért javasoljuk az alábbi tájékoztató megtekintését:
http://www.opai-addikt.hu/files/tanacsado-uzet-szerencsejatekosok-hozzatartozoi-szamara.pdf
Mind problémás játékosként, mind azok hozzátartozójaként, családtagjaként is javasoljuk, hogy a tünetek felismerése esetén forduljanak a szenvedélybetegek, függők segítését végző egészségügyi intézményekhez, kezelő szervezetekhez és szakemberekhez. E szervezetek listája az alábbi linken érhető el: