Back to School: A jövő laptopjai már megérkeztek!

Ahogy újraindul az egyetemi élet, itt az idő, hogy a tanulás, a kreatív alkotás és a modern gaming világais egy új szintre lépjen. A Notebook.hu és a GeForce RTX idei Back to School kampányának szlogenje – Egyetem. Alkotás. Versengés. – tökéletesen összefoglalja azt a három kulcsterületet, amely ma már szorosan összefonódik a diákok mindennapjaival. Ez a mottó nemcsak az előttük álló kihívásokra utal, hanem arra az innovációra is, amelyet az új generációs laptopok képviselnek.

A kampány középpontjában az NVIDIA legújabb fejlesztése áll: a GeForce RTX 50 szériás videokártyákkal felszerelt notebookok. Ezek a gépek már most a piac legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb eszközei közé tartoznak. Nemcsak a játékosok igényeit elégítik ki, hanem mindazokét, akik csúcsteljesítményt és prémium minőséget keresnek – akár egyetemi tanulmányokhoz, kreatív munkához vagy a modern videojátékokhoz.

Gyorsak. Erősek. Stílusosak.

A forradalmi DLSS4 általi Blackwell Max-Q technológiáknak köszönhetően ezek a gépek egyszerre lettek könnyebbek, vékonyabbak és még nagyobb teljesítményre képesek. Az erőforrások intelligens optimalizálása akár 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidőt is lehetővé tesz – ami kifejezetten hasznos a hosszú tanórák, a kreatív munka vagy akár egy maratoni játék- és streamelési időszak alatt.

Minden igényt kielégítő laptopok

A GeForce RTX 50 szériás notebookok széles választékban érhetők el – a középkategóriás modellektől a felsőkategóriás prémium gépekig –, így minden diák megtalálhatja a saját igényeinek és pénztárcájának megfelelő eszközt. Ezek a laptopok nemcsak a legerőforrásigényesebb feladatokban nyújtanak villámgyors sebességet és kivételes grafikai élményt, hanem az NVIDIA AI-alapú technológiáival új lehetőségeket is nyitnak a kreativitásban és a hatékonyságban.

Mire használhatják a diákok ezeket a laptopokat?

Tanulásra : jegyzetelés, kutatómunka, multimédiás anyagok feldolgozása, online órák követése, a GeForce RTX legfejlettebb AI asszisztenciájával

: jegyzetelés, kutatómunka, multimédiás anyagok feldolgozása, online órák követése, a GeForce RTX legfejlettebb AI asszisztenciájával Alkotásra : tervezés, programozás, képszerkesztés, videóvágás, animációk készítése elképesztő hardveres erővel és AI eszközökkel megtámogatva

: tervezés, programozás, képszerkesztés, videóvágás, animációk készítése elképesztő hardveres erővel és AI eszközökkel megtámogatva Szórakozásra: a legújabb videojátékok futtatása, azon élvonalbeli technológiákkal, mint amilyen a DLSS, Reflex, Ray Tracing, vagy Path Tracing; valamint az élő közvetítések (streamelés) kiváló minőségben

Legyél akár diák, tervező, fejlesztő vagy gamer, ezekben a laptopokban megtalálod az ideális társadat – egyetlen kompakt eszközben.