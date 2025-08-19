Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

PR cikk

Back to School: A jövő laptopjai már megérkeztek!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Link másolása
Vágólapra másolva!
PR cikkBTSnotebook
Forrás:notebook.hu

Ahogy újraindul az egyetemi élet, itt az idő, hogy a tanulás, a kreatív alkotás és a modern gaming világais egy új szintre lépjen. A Notebook.hu és a GeForce RTX idei Back to School kampányának szlogenje – Egyetem. Alkotás. Versengés. – tökéletesen összefoglalja azt a három kulcsterületet, amely ma már szorosan összefonódik a diákok mindennapjaival. Ez a mottó nemcsak az előttük álló kihívásokra utal, hanem arra az innovációra is, amelyet az új generációs laptopok képviselnek.

Forrás:notebook.hu

A kampány középpontjában az NVIDIA legújabb fejlesztése áll: a GeForce RTX 50 szériás videokártyákkal felszerelt notebookok. Ezek a gépek már most a piac legkiemelkedőbb és legsokoldalúbb eszközei közé tartoznak. Nemcsak a játékosok igényeit elégítik ki, hanem mindazokét, akik csúcsteljesítményt és prémium minőséget keresnek – akár egyetemi tanulmányokhoz, kreatív munkához vagy a modern videojátékokhoz.

Forrás:notebook.hu

Gyorsak. Erősek. Stílusosak.

A forradalmi DLSS4 általi Blackwell Max-Q technológiáknak köszönhetően ezek a gépek egyszerre lettek könnyebbek, vékonyabbak és még nagyobb teljesítményre képesek. Az erőforrások intelligens optimalizálása akár 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidőt is lehetővé tesz – ami kifejezetten hasznos a hosszú tanórák, a kreatív munka vagy akár egy maratoni játék- és streamelési időszak alatt.

Forrás:notebook.hu

Minden igényt kielégítő laptopok

A GeForce RTX 50 szériás notebookok széles választékban érhetők el – a középkategóriás modellektől a felsőkategóriás prémium gépekig –, így minden diák megtalálhatja a saját igényeinek és pénztárcájának megfelelő eszközt. Ezek a laptopok nemcsak a legerőforrásigényesebb feladatokban nyújtanak villámgyors sebességet és kivételes grafikai élményt, hanem az NVIDIA AI-alapú technológiáival új lehetőségeket is nyitnak a kreativitásban és a hatékonyságban.

Forrás:notebook.hu

Mire használhatják a diákok ezeket a laptopokat?

  • Tanulásra: jegyzetelés, kutatómunka, multimédiás anyagok feldolgozása, online órák követése, a GeForce RTX legfejlettebb AI asszisztenciájával
  • Alkotásra: tervezés, programozás, képszerkesztés, videóvágás, animációk készítése elképesztő hardveres erővel és AI eszközökkel megtámogatva
  • Szórakozásra: a legújabb videojátékok futtatása, azon élvonalbeli technológiákkal, mint amilyen a DLSS, Reflex, Ray Tracing, vagy Path Tracing; valamint az élő közvetítések (streamelés) kiváló minőségben

Legyél akár diák, tervező, fejlesztő vagy gamer, ezekben a laptopokban megtalálod az ideális társadat – egyetlen kompakt eszközben.

Forrás:notebook.hu

Dizájn és kijelző – minden diák megtalálja a stílusát

Az RTX 50 szériás laptopok között elérhetők olyan merész, RGB-világítással felszerelt modellek, amelyeket elsősorban a játékosok kedvelnek – ugyanakkor ezek a gépek tökéletesen alkalmasak professzionális tervezői és grafikai munkára is. Emellett megtalálhatók visszafogottabb, letisztult dizájnnal rendelkező változatok is, amelyeket elsősorban a kreatív szakemberek értékelnek – ezek elegáns megjelenésükkel bármilyen iskolai, vagy munkahelyi környezetbe illeszkednek.

A kijelzők terén is széles a választék: IPS, OLED és Mini LED paneles modellek közül válogathatsz. Az OLED és a Mini LED technológiák különösen élénk színeket és mély kontrasztot biztosítanak, amely nemcsak elengedhetetlen, ha grafikai munkáról van szó, de általuk a vizuális élmény is valóban lenyűgöző.

A legnagyobb márkák – a legújabb technológiával

A piac vezető gyártói – Asus, MSI, Lenovo, Acer és Gigabyte – már bemutatták legújabb, GeForce RTX 50 szériás videokártyával felszerelt modelljeiket. Minden márka egyedi megközelítést, dizájnt és funkciókat kínál, így biztosan megtalálod a hozzád legjobban illő gépet.

Forrás:notebook.hu

Ha kíváncsi vagy a részletekre és a teljes kínálatra, kattints ide!

Készülj fel az új tanévre – stílusosan és magabiztosan!

Az új GeForce RTX 50 szériás laptopok többek egyszerű eszközöknél – a kreatív szabadság és a versenyszellem valódi megtestesítői. Könnyedén megbirkóznak bármilyen kihívással: legyen szó intenzív tanulásról, látványos alkotásról vagy szórakoztató játékról.

Válaszd az erőt, a stílust és a mobilitást – válaszd az új generációt!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!