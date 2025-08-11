Gondosóra – a segítség mindig kéznél van

Ez a kis eszköz – amelyet viselhetünk csuklón, nyakba akasztva vagy karabinerrel az övre rögzítve – nem egyszerű karóra: vészhívásra és automatikus riasztásra is alkalmas. Ha a viselője bajba kerül, és nincs a közelben senki, aki segíthetne, a Gondosóra egy gombnyomással értesíti az éjjel-nappal működő diszpécserközpontot. A munkatársak a helyzet súlyosságának megfelelően azonnal megszervezik a szükséges segítséget, legyen az mentő vagy más szervezet. Ha nem indokolt a sürgős beavatkozás, tanácsokkal és információval látják el a bajba jutottat. A rendszer célja, hogy az ellátás minél gyorsabban megérkezzen – és ez akár életet is menthet.

Valós eset Barcsról – bárkivel megtörténhet

Nemrég Barcson egy idős asszony esete is bizonyította, mennyire létfontosságú lehet a Gondosóra. Hajnalban leesett az ágyáról, és annyira rosszul lett, hogy nem tudta elérni a telefonját. Szerencsére a készülék a csuklóján volt, és a beépített esésérzékelő – amely bizonyos erőhatás vagy zuhanás esetén automatikusan jelez – azonnal riasztotta a diszpécserközpontot. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és egy utcai ablakon keresztül, károkozás nélkül jutottak be a lakásba. Ezzel segítették a mentősök munkáját, akik ezután oxigént adtak a zavart állapotban talált asszonynak, majd tüdőgyulladás gyanújával kórházba szállították.

Unokája így mesélte el a történteket: „Amikor leesett, már nem érte el a telefonját, de a Gondosórán keresztül segítséget tudott kérni. Hála Istennek, komolyabb baja nem lett.”

Nemcsak vészhelyzetekre – biztonság minden napra

A Gondosóra olyan modern eszköz, amely folyamatos biztonságot nyújt a használóknak, és megnyugvást a hozzátartozóknak. Használatához nincs szükség telefonra vagy internetkapcsolatra, így bárhol működik. Lehetőség van kapcsolattartó személy megadására is, akit értesítenek, ha riasztás történik.

Fő előnyei:

Segélyhívás egyetlen gombnyomással

Automatikus esésérzékelés

Kényelmes, diszkrét kialakítás

Folyamatos, 0–24 órás diszpécserszolgálat

Teljesen ingyenes