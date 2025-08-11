Gondosóra – a segítség mindig kéznél van

Ez a kis eszköz – amelyet viselhetünk csuklón, nyakba akasztva vagy karabinerrel az övre rögzítve – nem egyszerű karóra: vészhívásra és automatikus riasztásra is alkalmas. Ha a viselője bajba kerül, és nincs a közelben senki, aki segíthetne, a Gondosóra egy gombnyomással értesíti az éjjel-nappal működő diszpécserközpontot. A munkatársak a helyzet súlyosságának megfelelően azonnal megszervezik a szükséges segítséget, legyen az mentő vagy más szervezet. Ha nem indokolt a sürgős beavatkozás, tanácsokkal és információval látják el a bajba jutottat. A rendszer célja, hogy az ellátás minél gyorsabban megérkezzen – és ez akár életet is menthet.
Valós eset Barcsról – bárkivel megtörténhet
Nemrég Barcson egy idős asszony esete is bizonyította, mennyire létfontosságú lehet a Gondosóra. Hajnalban leesett az ágyáról, és annyira rosszul lett, hogy nem tudta elérni a telefonját. Szerencsére a készülék a csuklóján volt, és a beépített esésérzékelő – amely bizonyos erőhatás vagy zuhanás esetén automatikusan jelez – azonnal riasztotta a diszpécserközpontot. A tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és egy utcai ablakon keresztül, károkozás nélkül jutottak be a lakásba. Ezzel segítették a mentősök munkáját, akik ezután oxigént adtak a zavart állapotban talált asszonynak, majd tüdőgyulladás gyanújával kórházba szállították.
Unokája így mesélte el a történteket: „Amikor leesett, már nem érte el a telefonját, de a Gondosórán keresztül segítséget tudott kérni. Hála Istennek, komolyabb baja nem lett.”
Nemcsak vészhelyzetekre – biztonság minden napra
A Gondosóra olyan modern eszköz, amely folyamatos biztonságot nyújt a használóknak, és megnyugvást a hozzátartozóknak. Használatához nincs szükség telefonra vagy internetkapcsolatra, így bárhol működik. Lehetőség van kapcsolattartó személy megadására is, akit értesítenek, ha riasztás történik.
Fő előnyei:
Segélyhívás egyetlen gombnyomással
Automatikus esésérzékelés
Kényelmes, diszkrét kialakítás
Folyamatos, 0–24 órás diszpécserszolgálat
Teljesen ingyenes
Minden 65 év feletti magyar állampolgár számára elérhető
Az eszköz 65 év felettiek számára online a www.gondosora.hu oldalon, vagy személyesen bármelyik kormányablaknál, könyvtárakban és számos gyógyszertárban, továbbá az ingyenesen hívható 0680 80 40 50-es zöldszámon is igényelhető.
Így kezdje el használni – lépésről lépésre a biztonságért
A Gondosóra akkor is hasznos, ha még nem történt baj – igazán akkor segít, ha előre felkészülünk vele a váratlan helyzetekre. Ezért érdemes a készüléket minél hamarabb aktiválni az átvétel után.
A beüzemelés nagyon egyszerű: töltőre kell helyezni, majd a feltöltést követően teszthívást indítani a sárga gomb hosszan tartó megnyomásával, amivel kapcsolatba léphetünk a diszpécserközponttal, a bejelentkező diszpécserrel pedig egyeztetni tudjuk az adatokat, valamint kontaktszemélyt adhatunk meg. Ez csak pár percet vesz igénybe, de így biztosak lehetünk benne, hogy vészhelyzetben azonnal működni fog.
Fontos, hogy a Gondosóra mindig kéznél legyen és lehetőség szerint viseljük is, hiszen az elesésérzékelés funkciója így tudja jelezni automatikusan az esetleges elesést. Érdemes az első beállítást a családtagokkal együtt végezni, hogy mindenki megismerje a működését – hiszen a gyors segítség akár egyetlen gombnyomáson is múlhat.
Számokban a Gondosóra sikere
A program indulása óta már legalább 70 ezer vészhelyzetben nyújtott közvetlen segítséget, és ugyanennyi alkalommal járult hozzá életmentéshez. Jelenleg több mint 900 ezer 65 év feletti nyugdíjas használja nap mint nap a készüléket.
Ne várjuk meg a bajt!
Ha van az Ön családjában idős, egyedül élő rokon vagy ismerős, beszéljen vele a Gondosóráról még ma! Egyetlen gombnyomás is elég lehet ahhoz, hogy a segítség időben megérkezzen, és elkerülhető legyen a tragédia.
Gondosóra – biztonság minden pillanatban.
További információ és igénylés: www.gondosora.hu