Gondosóra– Egy óra, ami nem az időt, hanem a biztonságot mutatja

Sajnos ez a probléma sok idős embert érint. Éppen ezért indult el a Gondosóra program, amely minden 65 év feletti magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár számára egy különleges, ingyenesen igényelhető, egyszerűnek tűnő, mégis rendkívül hatékony biztonsági eszközt kínál. Ez a kis készülék ma már 900 ezer időskorú mindennapjait teszi biztonságosabbá, és az elmúlt években több, mint 70 ezer esetben bizonyította, hogy akár életet is menthet.
Nem hétköznapi óra
A Gondosóra nem hagyományos karóra. Kicsi, könnyű, csepp- és ütésálló segélyhívó eszköz, amely viselhető csuklón, nyakban vagy övre csatolva. Nem az időt mutatja – sokkal fontosabb feladata van!
Segélyhívás egy gombnyomással: A készüléken található gomb 4–5 másodperces nyomásra az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé, ahol türelmes, segítőkész diszpécserek felveszik a kapcsolatot a felhasználóval. A diszpécserek felmérik a helyzetet, és szükség esetén értesítik a hozzátartozókat, vagy riasztják a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget.
Automatikus esésérzékelés: A Gondosóra elesésérzékelővel van ellátva, ami azt jelenti, hogy automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontnak, ha esést érzékel.
GPS-alapú helymeghatározás: A bajba került személy helyadatai beazonosíthatóak, amennyiben a segítségnyújtáshoz szükség van rá.
Országos lefedettség: Beépített SIM-kártyával rendelkezik, nincs szükség hozzá telefonra, internetkapcsolatra vagy WiFi-re – Magyarország bármely pontján működik.
Téves riasztás esetén: Ha véletlenül indul el a riasztás, egy külön gombbal gyorsan megszakítható a jelzés.
Teljesen ingyenes: Sem regisztrációs díj, sem havidíj nincs – az állam térítésmentesen biztosítja a jogosultak számára.
Nemrég Szekszárdon történt egy eset, amely jól mutatja, milyen fontos szerepet tölthet be a Gondosóra. Egy idős férfi éjjel leesett az ágyáról, és nem tudott felkelni. Telefon nem volt a közelében, így segítséget sem tudott kérni – egész éjjel a földön feküdt.
Reggelre épp annyira tudta megmozdítani a kezét, hogy megnyomja a segélyhívó gombot. A rendszer azonnal jelezte a bajt: a diszpécser riasztotta a mentőket, a tűzoltókat és a rendőrséget. A tűzoltók az ablakon keresztül jutottak be a lakásba, így az ajtót sem kellett feltörni. A mentők kórházba szállították a férfit, a rendőrök pedig értesítették a másik megyében élő hozzátartozóját, és a lakásnál maradtak, amíg ő meg nem érkezett.
Ha nem lett volna nála a Gondosóra, a történet akár tragikus véget is érhetett volna.
Hogyan lehet igényelni?
Az eszköz beszerzése egyszerű és gyors. Mindenki igényelheti, aki:
betöltötte a 65. életévét,
magyarországi lakcímmel rendelkezik és
magyar állampolgár.
Igénylés módjai:
Online: www.gondosora.hu
Telefonon: 06 80 80 40 50 (ingyenesen hívható zöldszám)
Személyesen: kormányablakokban, könyvtárakban, illetve több gyógyszertárban is kérhető
A regisztráció után a Gondosórát postai úton kézbesítik.
Mire figyeljünk, ha megkaptuk?
A készülék átvétele után fontos, hogy mielőbb aktiváljuk. Először csatlakoztatni kell a dobozban található töltőhöz. Amint feltöltődött a jelzőkészülék teszthívást kell kezdeményezni, amelynek során amunkatársak ellenőrzik a viselő adatait, elérhetőségeit, és rögzítik egy megbízható kapcsolattartó (pl. hozzátartozó vagy ismerős) elérhetőségét, aki vészhelyzet esetén értesíthető, illetve szükség esetén be tud jutni a lakásba. Ez a rövid beállítási folyamat kulcsfontosságú ahhoz, hogy a rendszer éles helyzetben is gyorsan, megbízhatóan működjön.
Fontos tudnivalók a használathoz
A Gondosórát folyamatosan viselni kell, éjjel-nappal – akkor is, ha csak pihenünk otthon. A baj bármikor bekövetkezhet.
Töltés: Átlagosan 2–3 naponta szükséges, a készülék időben jelez, ha merül.
Érdemes a családtagokkal közösen beüzemelni, és kipróbálni a működését, hogy mindenki tisztában legyen vele.
Kezelése egyszerű és egyértelmű: nincs menü, csak egy nagy segélyhívó gomb.
Miért érdemes már most igényelni?
Sokan csak akkor keresnek megoldást, amikor már megtörtént a baj. A Gondosóra azonban épp arra való, hogy megelőzzük a tragédiákat. Egy kisméretű, diszkrét eszköz, amely szinte észrevétlenül ott van a csuklón vagy a nyakban – mégis életet menthet.
Ne halogassuk a döntést! Ha van idős szerettünk, beszéljünk vele még ma a Gondosóráról. Ez a készülék biztonságot és nyugalmat ad – nemcsak annak, aki viseli, hanem az egész családnak.
További információ: www.gondosora.hu