Gondosóra– Egy óra, ami nem az időt, hanem a biztonságot mutatja

Sajnos ez a probléma sok idős embert érint. Éppen ezért indult el a Gondosóra program, amely minden 65 év feletti magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár számára egy különleges, ingyenesen igényelhető, egyszerűnek tűnő, mégis rendkívül hatékony biztonsági eszközt kínál. Ez a kis készülék ma már 900 ezer időskorú mindennapjait teszi biztonságosabbá, és az elmúlt években több, mint 70 ezer esetben bizonyította, hogy akár életet is menthet.

Nem hétköznapi óra

A Gondosóra nem hagyományos karóra. Kicsi, könnyű, csepp- és ütésálló segélyhívó eszköz, amely viselhető csuklón, nyakban vagy övre csatolva. Nem az időt mutatja – sokkal fontosabb feladata van!

Segélyhívás egy gombnyomással: A készüléken található gomb 4–5 másodperces nyomásra az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé, ahol türelmes, segítőkész diszpécserek felveszik a kapcsolatot a felhasználóval. A diszpécserek felmérik a helyzetet, és szükség esetén értesítik a hozzátartozókat, vagy riasztják a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget.

Automatikus esésérzékelés: A Gondosóra elesésérzékelővel van ellátva, ami azt jelenti, hogy automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontnak, ha esést érzékel.

GPS-alapú helymeghatározás: A bajba került személy helyadatai beazonosíthatóak, amennyiben a segítségnyújtáshoz szükség van rá.

Országos lefedettség: Beépített SIM-kártyával rendelkezik, nincs szükség hozzá telefonra, internetkapcsolatra vagy WiFi-re – Magyarország bármely pontján működik.

Téves riasztás esetén: Ha véletlenül indul el a riasztás, egy külön gombbal gyorsan megszakítható a jelzés.

Teljesen ingyenes: Sem regisztrációs díj, sem havidíj nincs – az állam térítésmentesen biztosítja a jogosultak számára.

Egy éjszaka a padlón – egy szekszárdi mentés története

Nemrég Szekszárdon történt egy eset, amely jól mutatja, milyen fontos szerepet tölthet be a Gondosóra. Egy idős férfi éjjel leesett az ágyáról, és nem tudott felkelni. Telefon nem volt a közelében, így segítséget sem tudott kérni – egész éjjel a földön feküdt.