Segíts személyesen – vásárold meg a tanszert egy rászoruló kisdiáknak!

Bár augusztus végén még élvezzük a nyár utolsó napjait, egyre többen kezdünk el gondolni a szeptemberi iskolakezdésre. Sok család számára ez az időszak komoly anyagi kihívást jelent: a táskák, füzetek, tolltartók és egyéb tanszerek beszerzése jelentős költség lehet – különösen több gyermek esetén.

Itt a pillanat, hogy személyesen segíts

Mostantól négy napon át, 2025. augusztus 21. és 24. között az ország összes INTERSPAR áruházában ott lesznek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei, akik várják az iskolakezdést támogató adományokat. Ha legközelebb bevásárolni mész, gondolj arra: egy kis figyelmesség is nagy segítség lehet a legszegényebb családok gyerekeinek. Nincs más dolgod, mint vásárlás közben betenni a kosaradba egy-egy tanszert – füzetet, tollat, iskolatáskát vagy akár tornazsákot –, majd fizetés után átadni az önkénteseknek, akik a pénztárzóna után várnak. A felajánlott adományokból a Szeretetszolgálat tanszercsomagokat állít össze, és azokat eljuttatja oda, ahol ezekre a legnagyobb szükség van.

Tanszert a kosárba- az INTERSPAR-okban

A személyes adományozás négy napig, augusztus 21. és 24. között érhető el. Ez alatt az időszak alatt minden INTERSPAR áruházban ott lesz a lehetőség, hogy segítő kezet nyújts – gyorsan, egyszerűen, miközben a saját bevásárlásodat intézed. Akár egyetlen füzet is számít, hiszen sok családnak a legalapvetőbb iskolaszerek beszerzése is nehézséget okoz. A te segítségeddel egy-egy gyermek teljes felszereléssel és nagyobb önbizalommal kezdheti meg az új tanévet. Téged is várunk egy INTERSPAR áruházba: válassz tanszert, vásárold meg, majd add oda az önkénteseknek! A legkisebb ajándék is értékes – minden füzet, ceruza vagy táska esélyt jelent egy gyereknek arra, hogy ne induljon hátrányból az iskolában.

Lemaradtál a személyes gyűjtésről? Még nem késő segíteni!

Ha idén nem tudsz személyesen adományozni, augusztus 31-ig adománykártyával is támogathatod a rászoruló diákokat. A kártyák minden INTERSPAR áruházban elérhetők, 500, 1 500, 3 000, 5 000 és 10 000 forintos értékben. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a teljes bevételt tanszervásárlásra fordítja, majd a csomagokat eljuttatja a rászoruló családokhoz.

