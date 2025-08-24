Hírlevél

Új, ingyenes magyar streaming-szolgáltatás – Több száz óra élmény egy helyen

46 perce
Filmek, sorozatok, mesék és élő közvetítések – mindössze egyetlen gombnyomással a nappalikba költöznek a közmédia legnépszerűbb adásai. A Médiaklikk belépett az okostévék világába is, így a weboldal és mobilalkalmazás mellett, már a kanapén ülve is élvezhetik a több száz órányi szórakozást, ingyenesen. A kezdeti kínálatban megtalálhatók az időtálló klasszikusok, mint az Indul a bakterház, a Tüskevár vagy a Vuk, illetve közönségkedvenc sorozatok, mint a Szomszédok vagy a Linda.
pr cikk
Fotó: MTVA

A Médiaklikk televíziós alkalmazás kezdeti kínálatában mindenki talál kedvére valót: helyet kapnak benne a magyar klasszikus filmek és sorozatkedvencek, de a nosztalgia mellett új, látványos produkciók is várják a felhasználókat: például megtekinthetők a Tündérkert történelmi sorozat részei vagy Jankovics Marcell animációs rendező utolsó alkotása, a Toldi epizódjai. Gasztro-, ismeretterjesztő- és szórakoztató műsorokból is válogathatnak, amelyeket akár saját lejátszási listákra is rendezhetnek.

Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, a Duna Családi kör című műsorának egyik házigazdája így nyilatkozott a közmédia újdonságáról:

„Nosztalgikus alkat vagyok, nem tartom magam a modern technológia szakértőjének, ezért meglepett, milyen gyorsan és egyszerűen elsajátítható a Médiaklikk használata. Külön öröm számomra, hogy a zenés műsorok mellett a természetfilmek gazdag kínálatát is elérhetem, hiszen ezek mindig feltöltenek. Az pedig, hogy a kedvenc sportmérkőzéseimet élőben követhetem, valóban egyedülálló lehetőség” – fogalmazott a színművész, aki a James Bond-filmek és számos más mozisiker magyar hangjaként a filmművészet világához is szorosan kötődik, ezért a gazdag filmkínálat is felkeltette érdeklődését.

A Médiaklikken nemcsak az archívumban barangolhatnak, hanem élőben is nézhetik és hallgathatják a közmédia tévé- és rádiócsatornáit. Bármikor, bármilyen okoseszközről előfizetési díj nélkül, mindössze egy gyors regisztrációval elérhető.

Médiaklikk – kövesse online, töltse le okostelefonjára az ingyenes alkalmazást a Google Play áruházból, illetve az AppStore-ból, vagy telepítse okostelevíziójára!

 

