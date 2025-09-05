Budapest Borfesztivál: négy nap a borok bűvöletében

Készülj egy izgalmas ízutazásra, ahol a borok mellett a kultúra, a baráti találkozások és a naplementék adják a keretet. A Budavári Palota történelmi falai között a világ és Magyarország borai, a különleges ételek és a fesztiválhangulat tökéletes harmóniában találkoznak – hogy az idei igazán stílusosan koccinthass az ősz kezdetére.

Három kontinens borai egy helyen

Idén a fesztivál egzotikus újvilági kalandra hív: Ausztrália, Dél-Afrika és Új-Zéland egyszerre mutatja be borainak legjavát. Fedezd fel Dél-Afrika Chenin blanc-jait és Pinotage-ait, kóstold meg Ausztrália napérlelte Shiraz-ait és változatos borvidékeit, majd merülj el Új-Zéland friss Sauvignon blanc-jaiban és elegáns Pinot noir-jaiban. Egy séta alatt három ország borkultúráját ismerheted meg, mindezt lenyűgöző történelmi környezetben.

Forrás: SPAR

Kóstolj úgy, mint egy profi

A borok mellett a szakmai élmények is főszerepet kapnak: a Kvaterka beszélgetések során ismert borászok mesélnek munkájukról és boraikról, miközben a közönség a poharában is megismerheti a tételeiket. A Pop up borkóstolókon 15 kiváló borász várja az érdeklődőket kötetlen beszélgetéssel és izgalmas sztorikkal, a VinAgora Interaktív Bortérben pedig játékos kvízek segítségével teheted próbára a tudásodat. A Magyar Bor Akadémia standján az Év Bortermelőivel is találkozhatsz, akik személyesen mutatják be boraikat és mesélnek a hazai borkultúra kulisszatitkairól.

Forrás: SPAR

Hazai borok, új lendülettel – kóstolj bele a SPAR BOR világába!

Az Oroszlános Kapunál találod a SPAR BOR standot, ahol a kizárólag a SPAR és INTERSPAR áruházak kínálatában elérhető borok várnak: friss, gyümölcsös fehérek és rozé, egy elegáns vörös, stílusos pezsgők és egy különleges alkoholmentes borkoktél. A kínálatban ott lesz a Florence borcsalád Roséja és Sauvignon Blanc-ja, a Grand Nobilia Egri Bikavér Superior, a Bohém pezsgők, a Zelna Füred Olaszrizling, a Chateau Dereszla Classic Brut, a Grand Tokaj késői szüretelésű bora és a Nozeco Peach Bellini alkoholmentes koktél. A standnál pénteken és szombaton 18–19 óra között a SPAR borszakértői – köztük Dr. Herczeg Ágnes is - személyesen adnak ajánlásokat, segítve a választást.