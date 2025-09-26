Egészséges dolgozók, erős vállalat – így vigyáz munkatársaira a Lidl

A Lidl több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, ezzel hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. A vállalat stabil, versenyképes munkahelyet kínál, ahol folyamatos fejlődési és nemzetközi karrierlehetőségek várják a kollégákat. Kiemelten fontos a vállalat számára a támogató, együttműködő csapat kialakítása, ezért onboarding programmal, rendszeres visszajelzésekkel, vezetői támogatással és csapatépítő eseményekkel segíti az új és régi dolgozókat egyaránt.
A Lidl Magyarország elkötelezettségét a munkavállalók jólléte iránt a HR szakma is elismeri. A vállalat negyedszer kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely a világ legkiemelkedőbb munkáltatóit díjazza. Emellett a cég elnyerte a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye”, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek” díját, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is.
Versenyképes bérezés és kiemelkedő juttatások
A Lidl tisztában van azzal, hogy ma már nem elég a versenyképes fizetés. Ezért a munkavállalók számára hosszú távú, stabil munkaviszonyt kínál, valamint kiemelkedő juttatási csomagot. Minden teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló havonta nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap Lidl-kártyára, amelyet az áruházakban lehet levásárolni. Emellett a munkába járást is támogatják, a törvényben előírtnál magasabb mértékben.
Egészségmegőrzés a mindennapokban
A vállalat 2016 tavaszán indította el egészségprogramját, amelynek keretében minden munkavállaló számára elérhető egy nagy értékű egészségbiztosítási csomag, valamint ingyenesen igénybe vehetők magánklinikai szolgáltatások, például:
A vállalat ösztönzi is a részvételt: 3 évvel ezelőtt vezette be az Egészségnapot, amely az éves szabadságon felül plusz egy napot biztosít szűrővizsgálatokra. A program népszerűségét jól mutatja, hogy tavaly a dolgozók döntő többsége élt vele, összesen több mint 13 000 vizsgálaton vettek részt. A gondoskodás a munkavállalók családtagjaira is kiterjed, a családtagi kiterjesztéssel ugyanis rendkívül kedvező feltételekkel vehetnek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat.
Fő a tudatosság!
A Lidl nemcsak lehetőséget biztosít, hanem aktívan támogatja is munkavállalóit az egészségtudatos mindennapokban. Vállalati Egészségnagyköveteket neveznek ki, akik évente edukációs rendezvényeken vesznek részt, ahol egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket szereznek, majd ezeket megosztják munkatársaikkal. Emellett a Gyümölcsnapok keretében a dolgozók hetente többször ingyenesen kapnak friss gyümölcsöt.
Sport és aktív életmód
A rendszeres testmozgás elengedhetetlen az egészséges életmódhoz, amelyet a Lidl több formában is támogat:
Lidl Runners Club: minden futást kedvelő dolgozó csatlakozhat, így nemcsak a sportnak hódolhatnak, hanem egymást is motiválhatják, erősítve a #teamlidl közösséget.
Sporttámogatás: a vállalat bizonyos sportversenyek nevezési díját átvállalja, így a dolgozók ingyenesen vehetnek részt például a Vivicittá városvédő futáson vagy a Balaton-átúszáson.
All You Can Move (AYCM) SportPass: minden munkatárs számára kedvezményesen elérhető bérlet, amellyel több száz sportközpont látogatható az ország 130 településén, több mint 200 különböző mozgásformában.
Gondoskodó munkáltató
A Lidl Magyarország példát mutat: felelős működése nemcsak a stabil munkahely és a versenyképes fizetés biztosítását jelenti, hanem a dolgozók testi és lelki egészségének aktív támogatását is – többek között ezért is igazán megéri a Lidlt választani.