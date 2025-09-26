Egészséges dolgozók, erős vállalat – így vigyáz munkatársaira a Lidl

A Lidl több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, ezzel hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. A vállalat stabil, versenyképes munkahelyet kínál, ahol folyamatos fejlődési és nemzetközi karrierlehetőségek várják a kollégákat. Kiemelten fontos a vállalat számára a támogató, együttműködő csapat kialakítása, ezért onboarding programmal, rendszeres visszajelzésekkel, vezetői támogatással és csapatépítő eseményekkel segíti az új és régi dolgozókat egyaránt.

A Lidl Magyarország elkötelezettségét a munkavállalók jólléte iránt a HR szakma is elismeri. A vállalat negyedszer kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely a világ legkiemelkedőbb munkáltatóit díjazza. Emellett a cég elnyerte a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye”, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek” díját, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is.

Fotó: Lidl

Versenyképes bérezés és kiemelkedő juttatások

A Lidl tisztában van azzal, hogy ma már nem elég a versenyképes fizetés. Ezért a munkavállalók számára hosszú távú, stabil munkaviszonyt kínál, valamint kiemelkedő juttatási csomagot. Minden teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló havonta nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap Lidl-kártyára, amelyet az áruházakban lehet levásárolni. Emellett a munkába járást is támogatják, a törvényben előírtnál magasabb mértékben.

Egészségmegőrzés a mindennapokban

A vállalat 2016 tavaszán indította el egészségprogramját, amelynek keretében minden munkavállaló számára elérhető egy nagy értékű egészségbiztosítási csomag, valamint ingyenesen igénybe vehetők magánklinikai szolgáltatások, például:

megelőző szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok

gyógytorna

egynapos sebészeti ellátás

ügyeleti és fogászati ellátás

A vállalat ösztönzi is a részvételt: 3 évvel ezelőtt vezette be az Egészségnapot, amely az éves szabadságon felül plusz egy napot biztosít szűrővizsgálatokra. A program népszerűségét jól mutatja, hogy tavaly a dolgozók döntő többsége élt vele, összesen több mint 13 000 vizsgálaton vettek részt. A gondoskodás a munkavállalók családtagjaira is kiterjed, a családtagi kiterjesztéssel ugyanis rendkívül kedvező feltételekkel vehetnek igénybe magánegészségügyi szolgáltatásokat.