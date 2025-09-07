Egyedülálló program indul a tinédzserek lelki és testi egészségéért

Ez a kezdeményezés egy egészen új irányból közelíti meg a problémát, mégis miért éreztétek szükségesnek egy ilyen program létrehozását?

Halász Adrienn, a BioTechUSA CSR & Integrated Team Leadje: Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a mai fiatalok nem elégedettek a külsejükkel, ami minden bizonnyal a táplálkozásukat is befolyásolja, sőt ez később akár étkezési zavarokhoz is vezethet. Mi a BioTechUSA-nál fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a lakosságot az egészséges életmód kialakításában. A most szeptemberben induló Együtt a Gyermekek Egészségéért program is ezzel a céllal jött létre, hiszen a diákok mentális és fizikai jóllétét kívánja javítani élményeken keresztül. A BioTechUSA által finanszírozott, közel 20 millió forint költségvetésű kezdeményezésben számos partner részt vesz, akik az egészséges táplálkozásról, a helyes testképről, az önértékelésről, a kamaszokat érintő lelki nehézségekről adnak át hasznos információkat. Ez egyelőre egy pilot program, de bízunk benne, hogy sikeres lesz, és jövőre még több osztálynak tudunk részvételi lehetőséget biztosítani.

Forrás: BioTechUSA

Hogy kell elképzelni ezt az élmény alapú edukációt?

H.A.: Azt látjuk, hogy a mai gyerekek figyelmét nagyon nehéz megragadni. Arra gondoltunk, ha az edukáció élményeken keresztül történik, akkor talán jobban megmarad. Ezért is kerestünk olyan partnereket, akik szintén hisznek az élmény alapú edukációban, és akik már rendelkeznek megvalósítási ötlettel. A program egy szabadulószobával indul a Kamasztér Alapítvány jóvoltából, a pszichológusok által vezetett foglalkozáson a diákok a pozitív testképpel, az önbizalommal ismerkedhetnek meg jobban, de a serdülőket érintő lelki problémákról is szó esik majd. A fiatalok részt vesznek egy főző workshopon is a Táplálkozástudományért Alapítványnak köszönhetően, ahol az egészséges táplálkozás alapvető ismereteivel foglalkoznak, és a főzés során különböző recepteket is elsajátítanak. Ezt követően a Kerekasztal Színház Lift című interaktív előadását nézik meg, amelynek fő témája az evészavar. Végül pedig a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete egy Semmelweis Egészségversenyt szervez számukra, hogy kiderüljön, mit tanultak a többállomásos program során.