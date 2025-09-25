Együtt mozogni, együtt nevetni – így lesz az osztályból, a suliból igazi közösség

Amikor gyermekünk iskolába indul, mindannyian azt kívánjuk, hogy ne csak tudással, hanem barátokkal, élményekkel, közösségi tapasztalatokkal gazdagodjon. Az Aktív Iskola program éppen ebben hoz, hozott változást: a mozgás által újraértelmezi az iskolai mindennapokat és erősebb, összetartóbb közösséget formál.

Forrás: Aktív Iskola

Szabóné dr. Kaj Mónika, a Magyar Diáksport Szövetség Aktív Iskola programjának szakmai vezetője így mesélt a kezdetekről: „Az inspirációnk elsősorban abból fakadt, hogy a gyerekek napi mozgásigénye és az iskola mindennapi gyakorlata között hatalmas szakadék van. A legtöbb tanuló ideje nagy részét ülve tölti, ami hosszú távon rendkívül kedvezőtlenül hat az egészségére és a tanulási teljesítményére is. Az adatok alapján a gyerekek csupán ötöde mozog eleget a WHO ajánlása szerint. A program célja az volt, hogy a mozgást természetes, beépített részévé tegyük az iskolai környezetnek, és az ott töltött időnek. Ne csupán testnevelésórákon, hanem a nap minden szakaszában lehetőséget teremtsünk az élményt biztosító aktivitásra.”

Szabóné dr. Kaj Mónika, Forrás: Aktív iskola

A közös mozgásélmények lebontják a falakat tanuló és tanuló között – szociális helyzettől függetlenül. Ilyenkor észrevétlenül erősítik az együttműködést, a csapatmunkát és az odafigyelést egymásra. A pedagógusok tapasztalatai szerint egy aktívabb osztályközösségben jóval kevesebb a konfliktus és a fegyelmezési gond, a tanulás gördülékenyebbé válik, a teljesítmény pedig érezhetően javul. A program közös céljai és sokrétűsége nemcsak a diákokat kapcsolja össze, hanem a tanárok és a szülők együttműködését is új szintre emeli. Így a mozgás végső soron az egész iskola közösségét teszi erősebbé, befogadóbbá és összetartóbbá.

De vajon befolyásolják a különböző iskolák anyagi lehetőségei azt, hogy mennyire lehet sikerre vinni ezt a programot? Van-e különbség a lehetőségek tekintetében egy kistelepülés általános iskolájában vagy egy fővárosi gimnáziumban?

„Igen, de nem feltétlenül a minőségben, inkább a lehetőségekben. A vidéki, kisebb létszámú iskolákban a gyerekek gyakran jobban ismerik egymást, így a közös mozgás gyorsabban tudja erősíteni a közösséget. A kisebb tantestületekben a pedagógusok is könnyebben hangolódnak össze. A nagyvárosi intézményekben viszont a program sokszínűséget és nyitottságot hoz, hiszen különböző háttérből érkező gyerekeket kapcsol össze. Sokkal több lehetőségük van külső partnerek, sportszervezetek bevonására is. Mindenhol azt látjuk, hogy a mozgás közös nyelvként működik: hidat képez a tanulók és pedagógusok között, az Aktív Iskolás tanulói csapatok pedig valódi motorjai ennek a közösségi építkezésnek.” – válaszolta meg a kérdést Szabóné dr. Kaj Mónika.