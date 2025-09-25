Ezúttal a dohányzás veszélyeire irányítja a figyelmet az SZTFH „a tét Te vagy!” elnevezésű, fiatalokat célzó, preventív online kampánya

A minket körülvevő környezet folyamatos változása, illetve az ebből fakadó megfelelési kényszer nagy feszültséggel, stresszel járhat, ami komoly hatással lehet testi és lelki egészségünkre egyaránt. Az ilyen problémák kezelésének, levezetésének céljából gyakran alkalmazunk olyan módszereket, veszünk fel olyan szokásokat, amelyek hosszabb távon függést és testi-lelki egészségkárosodást okozhatnak.

A „Szerinted megéri?” fő üzenetre fókuszáló „a tét Te vagy!” elnevezésű kampány egy komplex egészség- és tudatosságnövelő kezdeményezés, amely magára a dilemmára összpontosít, és mélyebb gondolkodásra késztet.

A kampány szeptemberben a dohányzás egészségre ártalmas következményeinek bemutatását és az erre történő figyelemfelhívást helyezi előtérbe. Célja, hogy ráirányítsa a fókuszt mind az aktív, mind a passzív dohányzás kockázataira, továbbá azt is küldetésének tekinti, hogy a már dohányzók minél szélesebb körében elültesse a leszokás gondolatát.

Kép: Shutterstock / SZTFH

A kampány weboldala az alábbi linken érhető el: https://www.atettevagy.hu/

Nikotinfüggőség: testi és lelki függés

Függőnek általánosságban azt az embert nevezhetjük, aki az ismert (vagy akár tapasztalt) káros következmények ellenére ismételten használ egyes szereket vagy folytat bizonyos viselkedést. A legtöbb függőség az idő előrehaladtával jellemzően egyre súlyosbodik és látványosan rombolja a függő életének több területét is, kihatva ezzel az egészségére, a munkájára, a családi-baráti kapcsolataira is. A dohányzás káros hatásai más függőségekhez viszonyítva hosszabb idő alatt mutatkoznak meg, és elsősorban a dohányzó szervezetére, illetve – a passzív dohányzás miatti kitettség által – a környezete egészségére hatnak ki.

Aki dohányzik, jó eséllyel megtapasztalhatta már a nikotin elvonási tüneteit. A nikotin enyhe stimuláns, ami élénkséget okozhat, ahogy az agy egyes idegsejtjeihez kapcsolódik. Amikor a nikotin hatása megszűnik, az adott idegsejtek „elfáradnak”, ezzel a dohányos nyomottabb állapotba kerül, és már nyúlna is az újabb cigarettáért. A dohányosok idegrendszere a dohányzástól megváltozik: úgy érezhető, hogy rendszeres nikotinbevitelre van szükség az optimális működéshez. Ráadásul a dohányzáshoz különböző „rituálék” is kapcsolódhatnak, ilyen lehet a reggeli kávé mellé elszívott cigaretta nyugalma, vagy a kollégákkal, barátokkal való közös dohányzás hangulata.