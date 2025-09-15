Gondosóra – a 65 év felettiek ingyenes életmentő eszköze

Magyarországon több százezer idős ember számára jelent biztonságot a Gondosóra – egy kisméretű, csepp- és ütésálló segélyhívó eszköz, amelyet minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár alanyi jogon, díjmentesen igénybe vehet. Használata egyszerű, szerepe azonban létfontosságú: életet menthet.

Egy óra, amely sosem alszik

A Gondosóra nem az időt mutatja, hanem állandó védelmet biztosít. Viselhető csuklón, nyakba akasztva vagy övre csatolva – diszkrét, mégis mindig kéznél van.

Legfontosabb funkciói:

Segélyhívó gomb: 4–5 másodpercig tartó nyomásra az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé, ahol türelmes, segítőkész diszpécserek felveszik a kapcsolatot a felhasználóval. A diszpécserek felmérik a helyzetet, és szükség esetén értesítik a hozzátartozókat, illetve a megfelelő hatóságokat, mentőket, rendőrséget, tűzoltókat.

Automatikus esésérzékelés: A Gondosóra elesésérzékelővel van ellátva, ami azt jelenti, hogy automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontnak, ha esést érzékel.GPS-alapú helymeghatározás: A bajba került személy helyadatai beazonosíthatóak, amennyiben a segítségnyújtáshoz szükség van rá.

Téves riasztás megszakítása: Ha a segélyhívás véletlenül aktiválódik, a riasztás a megszakító gombbal könnyedén törölhető.

Teljesen térítésmentes: Nincs havidíj és regisztrációs költség.

Életmentő riasztás Szombathelyen

Nemrég Szombathelyen történt egy eset, amely jól példázza, mennyire fontos a Gondosóra folyamatos viselése. Egy idős asszony az éjszaka közepén otthonában megbotlott, elesett és beütötte a fejét. Olyan rosszul lett, hogy nem tudott felállni, és a telefonját sem érte el. A lakás ajtaja zárva volt, így senki sem tudta, mi történt vele.

Szerencsére a karján volt a Gondosóra. Egyetlen gombnyomással segítséget kért, a diszpécser pedig azonnal riasztotta a helyi rendőrséget és a katasztrófavédelmet. A hatóságok perceken belül a helyszínre érkeztek, bejutottak a lakásba, és átadták az asszonyt a mentőknek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát.