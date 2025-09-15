Gondosóra – a 65 év felettiek ingyenes életmentő eszköze

Magyarországon több százezer idős ember számára jelent biztonságot a Gondosóra – egy kisméretű, csepp- és ütésálló segélyhívó eszköz, amelyet minden 65 év feletti, magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár alanyi jogon, díjmentesen igénybe vehet. Használata egyszerű, szerepe azonban létfontosságú: életet menthet.
Egy óra, amely sosem alszik
A Gondosóra nem az időt mutatja, hanem állandó védelmet biztosít. Viselhető csuklón, nyakba akasztva vagy övre csatolva – diszkrét, mégis mindig kéznél van.
Legfontosabb funkciói:
Segélyhívó gomb: 4–5 másodpercig tartó nyomásra az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé, ahol türelmes, segítőkész diszpécserek felveszik a kapcsolatot a felhasználóval. A diszpécserek felmérik a helyzetet, és szükség esetén értesítik a hozzátartozókat, illetve a megfelelő hatóságokat, mentőket, rendőrséget, tűzoltókat.
Automatikus esésérzékelés: A Gondosóra elesésérzékelővel van ellátva, ami azt jelenti, hogy automatikusan riasztást küld a diszpécserközpontnak, ha esést érzékel.GPS-alapú helymeghatározás: A bajba került személy helyadatai beazonosíthatóak, amennyiben a segítségnyújtáshoz szükség van rá.
Téves riasztás megszakítása: Ha a segélyhívás véletlenül aktiválódik, a riasztás a megszakító gombbal könnyedén törölhető.
Teljesen térítésmentes: Nincs havidíj és regisztrációs költség.
Életmentő riasztás Szombathelyen
Nemrég Szombathelyen történt egy eset, amely jól példázza, mennyire fontos a Gondosóra folyamatos viselése. Egy idős asszony az éjszaka közepén otthonában megbotlott, elesett és beütötte a fejét. Olyan rosszul lett, hogy nem tudott felállni, és a telefonját sem érte el. A lakás ajtaja zárva volt, így senki sem tudta, mi történt vele.
Szerencsére a karján volt a Gondosóra. Egyetlen gombnyomással segítséget kért, a diszpécser pedig azonnal riasztotta a helyi rendőrséget és a katasztrófavédelmet. A hatóságok perceken belül a helyszínre érkeztek, bejutottak a lakásba, és átadták az asszonyt a mentőknek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült elkerülni a tragédiát.
Nem kell hozzá internet vagy telefon
A Gondosóra beépített SIM-kártyával működik, így nincs szükség hozzá külön mobiltelefonra, internetre vagy WiFi-re. Az ország bármely pontján használható, és a segélyhívás minden esetben eljut a központba. Az eszközt 2–3 naponta kell tölteni, amit időben jelez.
Kezelése rendkívül egyszerű, még azok számára is, akik nem jártasak a modern technológiákban. Nincsenek bonyolult menük – csak egy nagy, jól látható segélyhívó gomb.
Hogyan lehet hozzájutni?
A Gondosórát minden olyan magyar állampolgár megkaphatja, aki betöltötte a 65. életévét és rendelkezik magyarországi lakcímmel. Az igénylés lehetséges:
Online: www.gondosora.hu
Telefonon: 06 80 80 40 50 (ingyenesen hívható zöldszám)
Személyesen: kormányablakokban, könyvtárakban és számos gyógyszertárban
A sikeres igénylést követően a készüléket postán kézbesítik.
Aktiválás és beállítás – egyszerű, de fontos lépés
Az átvétel után fontos, hogy az eszközt minél hamarabb aktiváljuk. Először csatlakoztatni kell a töltőhöz. Amint feltöltődött a jelzőkészülék teszthívást kell kezdeményezni, ahol ellenőrzik a felhasználó adatait és elérhetőségeit valamint rögzítik egy megbízható kapcsolattartó – például egy hozzátartozó – elérhetőségét, aki szükség esetén értesíthető. Ez a néhány perces beállítási folyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy vészhelyzet esetén minden zökkenőmentesen működjön.
Számok és statisztikák
A Gondosóra program indulása óta már 900 ezren használják a készüléket. Az adatok szerint mintegy 70 ezer esetben nyújtott életmentő segítséget.
Családtagok nyugalma, idősek biztonsága
Gyakran csak akkor kezdünk el megoldást keresni, amikor már bekövetkezett a baj. A Gondosóra azonban éppen azt a célt szolgálja, hogy a tragédiák megelőzhetők legyenek. Ez a készülék nemcsak egy technikai eszköz, hanem egyfajta biztonsági háló, amely nyugalmat ad a családnak, és védelmet nyújt a viselőjének. A tudat, hogy idős szerettünk nincs magára hagyva, és szükség esetén azonnal segítséget tud hívni – felbecsülhetetlen érték.
További információ: www.gondosora.hu