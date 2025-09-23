Nyugdíjasoknak 1000 forintos extra kupon

Kép: ALDI

Az ALDI-ban a nyugdíjasok még többet spórolhatnak

Szeptember 1. és október 31. között 1000 forintos kupon jár* minden 8000 forintot elérő vásárlás után, amennyiben a fizetéskor – akár részben, akár egészben – nyugdíjas élelmiszer-utalványt is felhasználnak. Az extra kupon az ország bármelyik ALDI-jában érvényesíthető, és bármire beváltható, ami csak az üzletekben kapható, még az akciós termékekre is. Az 1000 forintos kupon beváltásánál nincs minimum költési határ és november 30-ig érvényes, így akár már a karácsonyi bevásárlásokra is bevethető.

Kép: ALDI

A magyar konyha kedvenc alapanyagai most még jobb áron

Az ALDI aktuális akciós választékában többek között olyan hagyományos magyar élelmiszereket kínál igazán remek áron, amelyek nélkülözhetetlenek a hazai gasztronómiában. Például libazsír vagy kacsazsír 300 grammos kiszerelésben mindössze 649 forintért**, az ALDI saját márkás HÚSMESTER friss, hazai csirke felső- vagy alsócomb kilója pedig 999 forintért*** vihető haza egy héten keresztül. Aki pedig hosszabb távra gondolkodik, az az áruházlánc XXL termékeivel járhat még jobban! Szeptember 28-tól például az 1 kilogrammos, 20%-os zsírtartalmú Magyar tejföl mindössze 1399 forintért**** kerül a pultokba, így az extra nagy kiszerelés nemcsak a hűtőt tölti fel, hanem a pénztárcát is kíméli.

Kép: Aldi

Az ALDI akciói és extra kuponjai együtt gondoskodnak róla, hogy az őszi bevásárlások végén több jusson az asztalra, miközben kevesebb fogy a családi kasszából.

*A kupont beváltó személy automatikusan elfogadja a promóciós szabályzatot, amely az aldi.hu weboldalon található. Személyenként és vásárlásonként 8000 forintot elérő vásárlás esetén 1 darab 1000 forint értékű kupon adható, amennyiben a végösszeg kiegyenlítése részben vagy egészben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal történik. A kupon 2025. november 30-ig váltható be az ALDI bármely magyarországi üzletében. Személyenként és vásárlásonként kizárólag egy kupon használható fel. A kupon készpénzre nem váltható, a kuponból készpénzt visszaadni nem áll módunkban. A kupon bármilyen típusú sokszorosítása tilos.