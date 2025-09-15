Sokan nem tudják, hogy az Auchan áruházakban november végéig akár 30 000 forint értékű jóváírást érhet az ott elkötött nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Ősszel minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő állampolgár egyszeri, több címletből álló, 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kap az államtól. A támogatást a postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik, a felhasználás határideje pedig 2025. december 31. Az Auchan ajánlatával azonban a támogatás mértékével megegyező értékű jóváírás érhető el, alább mutatjuk, hogyan!

Először is, nem mindegy, hol költjük el az utalványt, amit egyébként bárhol el lehet, még az őstermelőknél is, viszont csak hideg élelmiszerre, tehát alkoholra, dohányárura, vegyi termékre vagy kozmetikumra nem, és készpénzre sem válthatók be. Fontos tudni, hogy az utalvány nem névre szól, vagyis bárki felhasználhatja.

És itt jön képbe az Auchan. Az áruházlánc 2025. november 30-ig különleges lehetőséget kínál: aki utalvánnyal fizet, és rendelkezik Bizalomkártyával, az a vásárlás összegének 10 százalékát, maximum 3000 Ft-ot Bizalompontok formájában visszakap vásárlásonként. A Bizalompontokat 72 órán belül jóváírják a Bizalomkártyáján, amelyek később bármelyik Auchan áruházban levásárolhatók.

Forrás: Stock

És hogyan lehet megduplázni a 30 ezret?

A rendszer sajátossága miatt egy kis odafigyeléssel akár a teljes támogatás visszanyerhető Bizalompontok formájában. A trükk egyszerű: nem érdemes egyszerre beváltani az összes utalványt, hanem több részletben, tíz különböző vásárlásnál kell úgy elkölteni, hogy mindegyik után visszakapjunk 3000 Bizalompontot, amely 3000 Ft-nak felel meg. Így 10, alkalmanként legalább 30 000 forint értékű vásárlás után akár 30 ezer forintnyi Bizalompont is összegyűlhet, vagyis pontosan annyi, amennyi az eredeti támogatás volt.

Karácsonyi bevásárlásnál különösen jól jön

A nyugdíjas kedvezmény időzítése sem véletlen: az őszi-téli időszakban sok háztartásnak megnövekednek a kiadásai, hiszen közeleg a karácsony. A nyugdíjak kiegészítéseként az utalvány és a hozzá kapcsolódó extra Bizalompont-jóváírás érezhető könnyebbséget jelenthet a mai élelmiszerárak mellett. Az Auchan ajánlata 2025. november 30-ig érvényes, tehát azok is élhetnek vele, akik csak október közepén kapják kézhez az utalványukat. A jóváírt pontok viszont később is bármikor levásárolhatók.