Új korszakot indít a Lidl

Mit jelent a Lidl számára a több mint 20 éves magyarországi jelenlét? Mely eredményekre igazán büszkék?

Amikor 21 évvel ezelőtt megnyitottuk az első áruházainkat, még csak remélhettük, hogy egyszer ennyi ember bizalmát élvezhetjük. Ma több mint 210 üzlettel működünk van, és közel 9500 embernek adunk munkát, az áruházak áruellátásában pedig több száz hazai beszállítónk vesz részt. Ráadásul 3,5 millió magyar első választása a Lidl, ha bevásárlásról van szó, ami hatalmas eredmény. De a számok mellett számunkra legalább annyira fontosabbak a mögöttük lévő történetek: a család, aki minden hétvégén nálunk vásárol be; a fiatal munkatárs, aki nálunk kezdi a karrierjét; vagy az a partner, aki általunk fejlődik és biztos megélhetést nyújtunk számára. Ezek összessége adja a mi sikerünket, hiszen nemcsak kereskedelmi sikereket értünk el, hanem erős és felelős társadalmi szereplők vagyunk. Fontosnak tartjuk, hogy ott legyünk a magyar emberek mindennapjaiban, a meghatározó pillanatokban és azon dolgozunk, hogy az életüket jobbá tegyük.

Hogyan hat a magyar beszállítókkal való szoros együttműködés a Lidl mindennapjaira és a helyi gazdaságra?

A magyar beszállítók számunkra nem csak partnerek, sokkal inkább társak egy közös küldetésben. Amikor egy hazai termék bekerül a kínálatunkba, abban benne van az az elhivatottság, hogy értéket adjunk, de ugyanúgy benne van a partner szorgalma, hite, munkája, hogy valóban kiváló árucikkekkel láthassuk el a vásárlókat. A „Lidl a magyar beszállítókért” programunknak köszönhetően ma már több mint 500 magyar beszállítóval dolgozunk együtt és büszkék vagyunk rá, hogy termékeik révén vásárlóink nap mint nap megtapasztalhatják a hazai minőséget és ízvilágot. Ez sokkal több mint üzlet, ez egyfajta közös építkezés a magyar gazdaság jövőjéért, a hazai gazdaság versenyképességéért, amelyet azzal is segítünk, hogy számos magyar élelmiszert exportálunk is.

Most az anyagcég döntése nyomán egy új szlogen, az „Igazán megéri” veszi át a főszerepet. Miért olyan fontos ez a Lidl számára? Mit jelent ez a vásárlóknak?