Újabb világmárka arca lett Tordai István

„Korábban eljátszhattam a 007-es ügynököt egy nemzetközi reklámfilmben, ami után számos felkérés érkezett és készíthetünk újabb és újabb nemzetközi filmeket világmárkák számára. Fiatal koromban sosem gondoltam volna, hogy egyszer majd hatalmasságok filmjeiben szerepelhetek. Mára álszerénység nélkül állíthatom, hogy nincs tudomásom még egy olyan magyar stábról, akik ennyi világmárkának készíthettek nemzetközi filmeket” – mondta Tordai István.

Szupersztárok és szuperprodukciók támogatója a Police Lifestyle

Legutóbb a Police Lifestyle világmárkával dolgozott együtt a műsorvezető, mely többek között órákat, napszemüvegeket és parfümöket gyárt. Reklámarcai olyan világsztárok, mint Neymar, Lewis Hamilton vagy Bruce Willis. Hihetetlen, de mostanra két magyar reklámarcuk is lett, Gaál Erika és maga Tordai István.

Forrás: Shutterstock

„A Police olyan mozifilmekben tűnt fel, mint a Batman vagy a Man in Black, ezért természetfeletti lényt szerettem volna filmünk főszereplőjének és hirtelen bevillant: vámpír. Megírtam a forgatókönyvet, a hazai központ egyeztette a nemzetközivel, rábólintottak és nekiláttam a felkészülésnek” – folytatta a műsorvezető.

„Három hetem volt a forgatásig, de nem rendelkeztem elég izomzattal, ezért kénytelen voltam minden nap órákat edzeni. Napi ezer darab lábemelést és hatszáz fekvőtámaszt csináltam. A forgatás napjára összeállt a viszonylag izmos vámpír forma. Egyébként néhány hónapja ismét edzek, de már konditeremben. Érkeztek új felkérések.”

A divatmárka a Mercedes-el áll együttműködésben, ezért ehhez tartania kellett magát Tordainak.

„Történetesen a német Brabus luxusmárkának is készítünk filmet, mely szintén a Mercedes partnere, csak annál ritkább és drágább. A két film forgatását ugyanazokra a napokra tettem, így párhuzamosan tudtunk dolgozni. A felvételekhez két autót is biztosított a magyar Brabus képviselet, az Autopoint Budapest, összértékük megközelíti a fél milliárdot.”

A reklámfilmet a világmárka dubaji és olasz központjaiban is gyorsan jóváhagyták. A nemzetközi fogadtatás felettébb pozitív volt.