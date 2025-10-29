35 év, ami összeköt – a magyar távközlés története egy vidéki vállalat tükrében

A telefonzsinórtól a felhőig
Három és fél évtizeddel ezelőtt még ritkaságnak számított a telefon a háztartásokban, az internet pedig csak néhány tudományos intézmény kiváltsága volt. Azóta gyökeresen megváltozott, ahogyan kapcsolatba lépünk egymással. A rendszerváltás idején még a vezetékes telefon jelentette a kommunikációs kapcsot, 1994-ben elindultak az első GSM-hálózatok, majd a kétezres években a szélessávú internet hozott új korszakot. Ma már a mobilhálózatok, az optikai fejlesztések és az okoseszközök révén szinte bárhonnan elérhetjük a világ bármely részét.
Ezzel párhuzamosan egy szekszárdi családi vállalkozás is elindult a maga útján. A TARR Kft. 1990-ben kezdte meg működését, és miközben a távközlési piacra sorra érkeztek a multinacionális cégek, a vállalat helyi hálózatot, ügyfélszolgálatot és szolgáltatást épített ott, ahol a nagy szereplők gyakran nem láttak fantáziát.
Mérföldkövek vidéki szemmel
A ’90-es években a televíziózás még antennákról és kábelekről szólt, az internet csak ébredezett. A TARR Kft. ekkor indította el kábeltévés szolgáltatását, amely néhány utcából hamar teljes településeket összekötő hálózattá nőtte ki magát. A digitális korszak hajnalán a vállalat az elsők között váltott modern technológiára, és a kétezres évekre már több mint 200 településen biztosított elérést.
A szélessávú internet megjelenése új lendületet adott a vidéki gazdaságnak is: ipari parkok, vállalkozások és digitális közösségek alakultak a megbízható infrastruktúrának köszönhetően. A TARR Kft. pedig nem állt meg – ma már több mint 460 településen nyújt szolgáltatást, és a régió meghatározó szereplője lett.
A vállalat 2017-ben újabb irányt nyitott: elindította eszközértékesítési üzletágát, amely ma a cég egyik leggyorsabban növekvő területe. Havonta több mint ezer okoseszközt és kiegészítőt adnak el, a szolgáltatások mellé pedig teljes körű technikai támogatást kínálnak.
Az elmúlt években a televíziózás újabb forradalmat élt meg. A klasszikus csatornanézést felváltotta a streaming, az igény szerinti műsorvisszanézés és a több eszközön futó tartalomfogyasztás. Erre reagálva indította el a TARR Kft. idén tavasszal az OnlineTV szolgáltatást, amely okostelefonon, tableten, számítógépen és smart TV-n is működik – akár több felhasználóval, gyermekvédelmi funkciókkal. Elég hozzá egy stabil internetkapcsolat – a tartalom pedig mindig kéznél van.
A digitalizáció társadalmi felelőssége
A távközlés fejlődése nem csupán kábelekről és bitekről szól. A digitalizáció ma már a mindennapi élet alapja: hatással van az oktatásra, a munkára, az ügyintézésre és a családi kapcsolatokra is. „A távközlésben mindig a jövőt kell nézni, miközben sosem szabad elfelejteni, honnan indultunk. A mi feladatunk ma már nemcsak az, hogy hálózatot építsünk, hanem hogy segítsünk eligazodni abban a digitális világban, amit együtt hoztunk létre az elmúlt évtizedekben” – mondja Tarr János, a cég ügyvezető igazgatója. „A digitalizáció nem csupán fejlesztés kérdése, hanem társadalmi felelősség is. A kapcsolat számunkra mindig emberi dimenziót is jelentett – ez az, ami 35 év után is meghatározza a munkánkat” – teszi hozzá az ügyvezető.
A TARR Kft. nemcsak technológiában, hanem közösségépítésben is élen jár. A vállalat évről évre több száz regionális sport- és kulturális kezdeményezést támogat, és a jövőben saját alapítvány létrehozását is elkezdte fontolgatni, hogy szervezett formában segítse a térség digitális és társadalmi fejlődését.
Új technológiák, emberközpontú szolgáltatások
A következő évek a mesterséges intelligencia, az adatvezérelt szolgáltatások és az 5G korszakát hozzák el. A TARR Kft. számára ez nemcsak technológiai kihívást, hanem lehetőséget is jelent: hogy a legújabb fejlesztések előnyeit a kisebb településeken élők is élvezhessék. A 35 éves jubileum így nemcsak a múlt ünnepe, hanem egy új fejezet kezdete – amelyben a technológia továbbra is az embereket szolgálja, és összeköti, ami a legfontosabb: a helyi közösségeket.