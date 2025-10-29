35 év, ami összeköt – a magyar távközlés története egy vidéki vállalat tükrében

A telefonzsinórtól a felhőig

Három és fél évtizeddel ezelőtt még ritkaságnak számított a telefon a háztartásokban, az internet pedig csak néhány tudományos intézmény kiváltsága volt. Azóta gyökeresen megváltozott, ahogyan kapcsolatba lépünk egymással. A rendszerváltás idején még a vezetékes telefon jelentette a kommunikációs kapcsot, 1994-ben elindultak az első GSM-hálózatok, majd a kétezres években a szélessávú internet hozott új korszakot. Ma már a mobilhálózatok, az optikai fejlesztések és az okoseszközök révén szinte bárhonnan elérhetjük a világ bármely részét.

Ezzel párhuzamosan egy szekszárdi családi vállalkozás is elindult a maga útján. A TARR Kft. 1990-ben kezdte meg működését, és miközben a távközlési piacra sorra érkeztek a multinacionális cégek, a vállalat helyi hálózatot, ügyfélszolgálatot és szolgáltatást épített ott, ahol a nagy szereplők gyakran nem láttak fantáziát.

Forrás: TARR Kft.

Mérföldkövek vidéki szemmel

A ’90-es években a televíziózás még antennákról és kábelekről szólt, az internet csak ébredezett. A TARR Kft. ekkor indította el kábeltévés szolgáltatását, amely néhány utcából hamar teljes településeket összekötő hálózattá nőtte ki magát. A digitális korszak hajnalán a vállalat az elsők között váltott modern technológiára, és a kétezres évekre már több mint 200 településen biztosított elérést.

A szélessávú internet megjelenése új lendületet adott a vidéki gazdaságnak is: ipari parkok, vállalkozások és digitális közösségek alakultak a megbízható infrastruktúrának köszönhetően. A TARR Kft. pedig nem állt meg – ma már több mint 460 településen nyújt szolgáltatást, és a régió meghatározó szereplője lett.

A vállalat 2017-ben újabb irányt nyitott: elindította eszközértékesítési üzletágát, amely ma a cég egyik leggyorsabban növekvő területe. Havonta több mint ezer okoseszközt és kiegészítőt adnak el, a szolgáltatások mellé pedig teljes körű technikai támogatást kínálnak.

Az elmúlt években a televíziózás újabb forradalmat élt meg. A klasszikus csatornanézést felváltotta a streaming, az igény szerinti műsorvisszanézés és a több eszközön futó tartalomfogyasztás. Erre reagálva indította el a TARR Kft. idén tavasszal az OnlineTV szolgáltatást, amely okostelefonon, tableten, számítógépen és smart TV-n is működik – akár több felhasználóval, gyermekvédelmi funkciókkal. Elég hozzá egy stabil internetkapcsolat – a tartalom pedig mindig kéznél van.