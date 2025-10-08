Hírlevél

CoverTech – egy korszerű kert innovatív megoldásokért kiált!

Vajon a kert lehet-e egész évben egyszerre szép, praktikus és funkcionális? Egyre több telek- vagy kerttulajdonos szerint mindez lehetséges: csak a megfelelő megoldások kellenek hozzá. A CoverTech olyan termékek készítésére specializálódott, amelyek védik, rendben tartják és szebbé varázsolják a kerteket. A kínálatában szereplő, többek között kerti üvegházak, ereszek, tárolók és bejárók mind-mind úgy készültek, hogy sem a hosszú élettartamon, sem a funkcionalitáson, de még az esztétikai élményben se essen csorba. Éppen az ilyen megoldásoknak köszönhetően lesz a ház körül is minden rendezett és kényelmes.
kertotthontároló
Amber polikarbonát üevegház, 3x4 m
Fotó: gardenway.hu 

Kerti üvegházak – hosszabb szezon, elégedett kertész

Saját paradicsom novemberben? Illatos, friss zöldfűszerek egy karnyújtásnyira, még télen is? A CoverTech üvegházakkal ez az álom valósággá válik. Az utóbbi években az üvegházakat már nemcsak a kertek praktikus elemeként tartják számon: sokkal inkább a tudatos, természetközeli életstílus szimbólumává nőtték ki magukat. A növénytermesztés szükséges kellékéből a kertet meghatározó és díszítő elemmé alakult át.

Az Amber 3 × 4 m modell remek megoldás azoknak, akik számára a tartósság és a kényelmes használat sokat nyom a latban. Masszív, horganyzott acél szerkezete ellenáll a rozsdának és az időjárás viszontagságainak, a polikarbonát panelek pedig megvédik a növényeket az extrém hőmérséklettől, legyen szó zord téli időjárásról, vagy forró kánikuláról. A félkör alakú tető nemcsak modern megjelenést kölcsönöz a melegháznak, de egyenletesen szórja szét a beáradó fényt, és hatásosan elvezeti az esővizet vagy a havat. Ennek köszönhetően az üvegházban egész évben termeszthetünk zöldségeket, nevelhetünk palántákat, vagy akár virágoskertet is ápolgathatunk. E terméket azok fogják értékelni, akik értékelik az ellenőrzés alatt tartható, kontrollált körülményeket, hiszen így nem kell tartaniuk attól, hogy a szeszélyes időjárás meghiúsítja a jó termést.

Akiknek azonban a praktikusság mellett a kert reprezentatív megjelenése is számít, inkább az Azalia üvegházat válasszák. Ez a termék egyszerre szép és praktikus. Geometrikus tömbje harmonizál a modern kialakítású kertekkel, matt, 4 mm-es polikarbonát paneleinek köszönhetően pedig az egész felépítmény könnyed és elegáns formavilággal hívja fel magára a figyelmet. Az Azalia melegház védi a növényeket, és megfelelő körülményeket biztosít számukra, mindezt úgy, hogy a kert díszévé is válik. E megoldással egyszerre örülhetünk a termésnek és a ház körüli terület reprezentatív megjelenésének.

Azalia alumínium üvegház 2.5 x 3.7m CoverTech zöld
Fotó: gardenway.hu 

Ereszek, tetők – többfunkciós segítség nap, mint nap

Minden telek vagy háztulajdonos jól tudja, hogy az időjárás bizony rendkívül szeszélyes tud lenni. Intenzív esőzés, havazás vagy a tűző nap a kerti szerszámokat, eszközöket, tűzifát vagy az érzékeny növényeket tönkreteheti. Ilyen helyzetekben valóban rendkívüli segítséget nyújtanak a CoverTech ereszei, tetői.

A San Diego modell jó példa a tartósság és funkcionalitás átgondolt ötvözésére. Erős, nagy sűrűségű anyagból, megerősített szélekkel és sarkokkal készült, ezért hatékonyan véd a nedvesség, a szennyeződések vagy akár az UV-sugarak ellen is. Univerzális, azaz kerti bútorok, tűzifa vagy kerékpárok védelmére is használható. És ami még fontosabb: annyiféle méretben létezik, hogy a legkisebb telkeken, vagy akár a kúriák körüli óriási területeken is felállítható. Ezzel a megoldással mindig megőrizzük nyugalmunkat, mert kordában tarthatjuk az időjárás szeszélyeit.

Alumínium terasz előtető San Diego 4,3 x 3 CoverTech antracit
Fotó: gardenway.hu

Tárolók és beállók – a kertben is rend a lelke mindennek

Csak egy harmonikus, rendszerezett kert lesz szemet gyönyörködtető látvány! Rendetlenségben senki sem szeret tartózkodni, még a szabadban sem, ezért oly fontos a kertben is a rendszerezett tárolás. A CoverTech itt több olyan termékkel is dicsekedhet, amelyek esztétikusak, és segítenek rendet tartani.

A Montana fészer klasszikus megoldást nyújt a tűzifa tárolására. Masszív, alumíniumból és acélból készült váza rozsdaálló, nyitott formavilága pedig biztosítja a szabad levegőáramlást. Ennek köszönhetően a fa nem nedvesedik át, bármikor felhasználható: ennek különösen télen van jelentősége, hiszen olyankor van a legnagyobb szükség fűtőanyagra.

Montana CoverTech 3,13 x 5,02 m-es nagy antracit polikarbonát nyitott garázs
Fotó: gardenway.hu

Kisebb kellékek tárolásához az Askim kerti szekrényt javasoljuk. Kompakt, mégis rendkívül tágas rakodótere kerti szerszámok, kellékek vagy kisebb berendezési tárgyak tárolására használható. Masszív ajtóval és vízálló felépítménnyel óv a nedvesség és a szennyeződés ellen. Ráadásul zárható, így biztosan minden bent is marad.

Askim 2 x 1 m-es CoverTech kerti tároló padlóval
Fotó: gardenway.hu

CoverTech – minőség egyetlen helyen

A modern formavilágú, masszív anyagokból készült funkcionális CoverTech termékek a felhasználók valós igényeire adnak választ. E termékekkel a kert nemcsak a kikapcsolódás színtere, de praktikus, rendszerezett térré válik, ahol mindennek megvan a saját, biztonságos helye.

Érdemes hangsúlyozni, hogy a CoverTech márkával fémjelzett termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója a https://gardenway.hu/ internetes áruház. Ezzel garantáljuk, hogy a termékek mindig eredetiek, a kiszolgálás pedig a lehető legmagasabb színvonalú.

