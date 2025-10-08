CoverTech – egy korszerű kert innovatív megoldásokért kiált!

Amber polikarbonát üevegház, 3x4 m

Fotó: gardenway.hu

Kerti üvegházak – hosszabb szezon, elégedett kertész

Saját paradicsom novemberben? Illatos, friss zöldfűszerek egy karnyújtásnyira, még télen is? A CoverTech üvegházakkal ez az álom valósággá válik. Az utóbbi években az üvegházakat már nemcsak a kertek praktikus elemeként tartják számon: sokkal inkább a tudatos, természetközeli életstílus szimbólumává nőtték ki magukat. A növénytermesztés szükséges kellékéből a kertet meghatározó és díszítő elemmé alakult át.

Az Amber 3 × 4 m modell remek megoldás azoknak, akik számára a tartósság és a kényelmes használat sokat nyom a latban. Masszív, horganyzott acél szerkezete ellenáll a rozsdának és az időjárás viszontagságainak, a polikarbonát panelek pedig megvédik a növényeket az extrém hőmérséklettől, legyen szó zord téli időjárásról, vagy forró kánikuláról. A félkör alakú tető nemcsak modern megjelenést kölcsönöz a melegháznak, de egyenletesen szórja szét a beáradó fényt, és hatásosan elvezeti az esővizet vagy a havat. Ennek köszönhetően az üvegházban egész évben termeszthetünk zöldségeket, nevelhetünk palántákat, vagy akár virágoskertet is ápolgathatunk. E terméket azok fogják értékelni, akik értékelik az ellenőrzés alatt tartható, kontrollált körülményeket, hiszen így nem kell tartaniuk attól, hogy a szeszélyes időjárás meghiúsítja a jó termést.

Akiknek azonban a praktikusság mellett a kert reprezentatív megjelenése is számít, inkább az Azalia üvegházat válasszák. Ez a termék egyszerre szép és praktikus. Geometrikus tömbje harmonizál a modern kialakítású kertekkel, matt, 4 mm-es polikarbonát paneleinek köszönhetően pedig az egész felépítmény könnyed és elegáns formavilággal hívja fel magára a figyelmet. Az Azalia melegház védi a növényeket, és megfelelő körülményeket biztosít számukra, mindezt úgy, hogy a kert díszévé is válik. E megoldással egyszerre örülhetünk a termésnek és a ház körüli terület reprezentatív megjelenésének.

Azalia alumínium üvegház 2.5 x 3.7m CoverTech zöld

Fotó: gardenway.hu

Ereszek, tetők – többfunkciós segítség nap, mint nap

Minden telek vagy háztulajdonos jól tudja, hogy az időjárás bizony rendkívül szeszélyes tud lenni. Intenzív esőzés, havazás vagy a tűző nap a kerti szerszámokat, eszközöket, tűzifát vagy az érzékeny növényeket tönkreteheti. Ilyen helyzetekben valóban rendkívüli segítséget nyújtanak a CoverTech ereszei, tetői.