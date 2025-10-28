Hírlevél

Lapostető szigetelés garanciával – a biztonságos otthon alapja

Egy jól kivitelezett lapostető szigetelés hosszú évekre gondtalan védelmet nyújt az épületnek. A megfelelő szigetelés nemcsak a beázástól óv, hanem az energiahatékonyságot is javítja – csökkenti a fűtési költségeket és növeli az ingatlan értékét. A Faga Roof Kft. már több mint két évtizede biztosít megbízható tetőszigetelési megoldásokat Magyarország teljes területén, 10 év garanciával és díjmentes helyszíni felméréssel.
pr cikk

Professzionális lapostető szigetelés bárhol az országban


Szakértő csapatunk bitumenes szigetelést, PVC és TPO alapú szigeteléseket valósít meg családi házakon, társasházakon és ipari létesítményeken egyaránt.
A teljes körű kivitelezés során nemcsak a szigetelést végezzük el, hanem a kapcsolódó bádogos, kőműves és tetőszinti kiegészítő munkákat is – így minden egy kézben marad, Önnek pedig nincs más dolga, mint élvezni az elkészült tetőt.

Több mint 20 év tapasztalat – stabil háttérrel


A Faga Roof Kft. több száz projektet teljesített az elmúlt két évtizedben, ugyanazzal a telefonszámmal és szakembergárdával. Ügyfeleink tudják: ránk nemcsak a kivitelezés során, hanem évek múltán, karbantartás vagy garanciális javítás esetén is számíthatnak.
 

Miért válasszon minket?


- Korszerű technológiák és rendszeres szakmai továbbképzések – naprakészen követjük a legújabb anyagokat és módszereket.
- Valódi szakmai rutin: 20 évnyi tapasztalat minden tetőtípushoz.
- Ingyenes felmérés és ajánlatadás: az ország bármely pontján, kötelezettség nélkül.
 

Mennyibe kerül a tetőszigetelés?


A végső ár több tényezőtől függ – az épület mérete, a szerkezet állapota, valamint az alkalmazott anyagok típusa mind befolyásolja. Éppen ezért mi minden esetben díjmentes helyszíni felmérést végzünk, és tételes, átlátható ajánlatot adunk, hogy Ön pontosan lássa, mibe kerül a biztonságos lapostető szigetelés.

A megfelelő rétegrend a hosszú élettartam titka


A hőszigetelés és vízszigetelés csak akkor lesz tartós, ha az egymásra épülő rétegek tökéletesen illeszkednek.
A munkafolyamat magában foglalja:
• az aljzat előkészítését,
• a párazáró és hőszigetelő réteg elhelyezését,
• valamint az elválasztó és vízszigetelő réteg kialakítását.
Bitumenes, PVC és TPO megoldások
A bitumenes tetőszigetelés a legbeváltabb, időjárásálló megoldás, amely hosszú élettartamot kínál kedvező áron.
A PVC és TPO szigetelőrendszerek pedig modern, karbantartásmentes alternatívát jelentenek: nem repedeznek, nem igényelnek felületvédelmet, és akár lángmentes technológiával is beépíthetők.


Garancia és megbízhatóság


- 10 év garancia minden tetőszigetelésre
- Saját, tapasztalt szakembergárda
- Prémium alapanyagok a piacvezető gyártóktól
Ha Ön is hosszú távú, biztonságos és garanciális lapostető szigetelést keres, válassza a Faga Roof Kft. több mint 20 éves szakmai tapasztalatát.
Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket még ma!
 

Forrás: Istockphoto

 

