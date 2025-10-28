Lapostető szigetelés garanciával – a biztonságos otthon alapja

Professzionális lapostető szigetelés bárhol az országban



Szakértő csapatunk bitumenes szigetelést, PVC és TPO alapú szigeteléseket valósít meg családi házakon, társasházakon és ipari létesítményeken egyaránt.

A teljes körű kivitelezés során nemcsak a szigetelést végezzük el, hanem a kapcsolódó bádogos, kőműves és tetőszinti kiegészítő munkákat is – így minden egy kézben marad, Önnek pedig nincs más dolga, mint élvezni az elkészült tetőt.



Több mint 20 év tapasztalat – stabil háttérrel



A Faga Roof Kft. több száz projektet teljesített az elmúlt két évtizedben, ugyanazzal a telefonszámmal és szakembergárdával. Ügyfeleink tudják: ránk nemcsak a kivitelezés során, hanem évek múltán, karbantartás vagy garanciális javítás esetén is számíthatnak.



Miért válasszon minket?



- Korszerű technológiák és rendszeres szakmai továbbképzések – naprakészen követjük a legújabb anyagokat és módszereket.

- Valódi szakmai rutin: 20 évnyi tapasztalat minden tetőtípushoz.

- Ingyenes felmérés és ajánlatadás: az ország bármely pontján, kötelezettség nélkül.



Mennyibe kerül a tetőszigetelés?



A végső ár több tényezőtől függ – az épület mérete, a szerkezet állapota, valamint az alkalmazott anyagok típusa mind befolyásolja. Éppen ezért mi minden esetben díjmentes helyszíni felmérést végzünk, és tételes, átlátható ajánlatot adunk, hogy Ön pontosan lássa, mibe kerül a biztonságos lapostető szigetelés.



A megfelelő rétegrend a hosszú élettartam titka



A hőszigetelés és vízszigetelés csak akkor lesz tartós, ha az egymásra épülő rétegek tökéletesen illeszkednek.

A munkafolyamat magában foglalja:

• az aljzat előkészítését,

• a párazáró és hőszigetelő réteg elhelyezését,

• valamint az elválasztó és vízszigetelő réteg kialakítását.

Bitumenes, PVC és TPO megoldások

A bitumenes tetőszigetelés a legbeváltabb, időjárásálló megoldás, amely hosszú élettartamot kínál kedvező áron.

A PVC és TPO szigetelőrendszerek pedig modern, karbantartásmentes alternatívát jelentenek: nem repedeznek, nem igényelnek felületvédelmet, és akár lángmentes technológiával is beépíthetők.