Lapostető szigetelés garanciával – a biztonságos otthon alapja

Professzionális lapostető szigetelés bárhol az országban
Szakértő csapatunk bitumenes szigetelést, PVC és TPO alapú szigeteléseket valósít meg családi házakon, társasházakon és ipari létesítményeken egyaránt.
A teljes körű kivitelezés során nemcsak a szigetelést végezzük el, hanem a kapcsolódó bádogos, kőműves és tetőszinti kiegészítő munkákat is – így minden egy kézben marad, Önnek pedig nincs más dolga, mint élvezni az elkészült tetőt.
Több mint 20 év tapasztalat – stabil háttérrel
A Faga Roof Kft. több száz projektet teljesített az elmúlt két évtizedben, ugyanazzal a telefonszámmal és szakembergárdával. Ügyfeleink tudják: ránk nemcsak a kivitelezés során, hanem évek múltán, karbantartás vagy garanciális javítás esetén is számíthatnak.
Miért válasszon minket?
- Korszerű technológiák és rendszeres szakmai továbbképzések – naprakészen követjük a legújabb anyagokat és módszereket.
- Valódi szakmai rutin: 20 évnyi tapasztalat minden tetőtípushoz.
- Ingyenes felmérés és ajánlatadás: az ország bármely pontján, kötelezettség nélkül.
Mennyibe kerül a tetőszigetelés?
A végső ár több tényezőtől függ – az épület mérete, a szerkezet állapota, valamint az alkalmazott anyagok típusa mind befolyásolja. Éppen ezért mi minden esetben díjmentes helyszíni felmérést végzünk, és tételes, átlátható ajánlatot adunk, hogy Ön pontosan lássa, mibe kerül a biztonságos lapostető szigetelés.
A megfelelő rétegrend a hosszú élettartam titka
A hőszigetelés és vízszigetelés csak akkor lesz tartós, ha az egymásra épülő rétegek tökéletesen illeszkednek.
A munkafolyamat magában foglalja:
• az aljzat előkészítését,
• a párazáró és hőszigetelő réteg elhelyezését,
• valamint az elválasztó és vízszigetelő réteg kialakítását.
Bitumenes, PVC és TPO megoldások
A bitumenes tetőszigetelés a legbeváltabb, időjárásálló megoldás, amely hosszú élettartamot kínál kedvező áron.
A PVC és TPO szigetelőrendszerek pedig modern, karbantartásmentes alternatívát jelentenek: nem repedeznek, nem igényelnek felületvédelmet, és akár lángmentes technológiával is beépíthetők.
Garancia és megbízhatóság
- 10 év garancia minden tetőszigetelésre
- Saját, tapasztalt szakembergárda
- Prémium alapanyagok a piacvezető gyártóktól
Ha Ön is hosszú távú, biztonságos és garanciális lapostető szigetelést keres, válassza a Faga Roof Kft. több mint 20 éves szakmai tapasztalatát.
Kérje ingyenes helyszíni felmérésünket még ma!