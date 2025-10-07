Már lehet nevezni a “BioTechUSA az Egészségért Díjra” - Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni a pályázatok kitöltésénél

Európa egyik legnagyobb táplálékkiegészítő gyártója fontosnak tartja, hogy mind termékeivel, mind pedig tanácsaival támogassa a lakosságot az egészséges életmód kialakításában. Társadalmi felelősségvállalási programja keretében eddig félmilliárd forint értékben segítette 150 egészségügyi és civil szervezet munkáját. A vállalat küldetésének érzi a lakosság egészségtudatosságának növelését, amelyhez az adományokon és az edukáción kívül olyan kezdeményezésekkel járul hozzá, mint a “BioTechUSA az Egészségért Díj”.
Tavaly a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), az Akut Pécs Alapítvány, a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya érdemelte ki az elismerést és a többmilliós támogatást, akik otthoni ápolást segítő oktatási anyag kidolgozására, egészségügyi dolgozók rekreációjára, Magyarország egyetlen hátrányos helyzetű nők részére létrejött nőgyógyászati rendelőjének fejlesztésére és fenntartására, valamint egy intenzív osztály betegeinek hatékonyabb ellátására fordították a cégcsoport által felajánlott összeget. A kezdeményezések közül már több meg is valósult, úgy mint az Akut Pécs Alapítvány edukációs projektje:
Köszönettel tartozunk a BioTechUSA-nak és az általuk megteremtett Egészségért Díjnak, hiszen támogatásuk tette lehetővé, hogy fejlesszük dolgozóink egészségét és fizikai állapotát. A projekt szakmai csapata – edző, dietetikus, gyógymasszőr és pszichológus – folyamatosan azon dolgozik, hogy a rekreációs lehetőségek ne csupán fizikai, hanem mentális megújulást is biztosítsanak a dolgozók számára. A pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a program nemcsak a mindennapi jólétet segítette, hanem közösségformáló erővel is bír: a résztvevők motiválják egymást, és a közös mozgás során erősebb csapatszellem alakult ki. A jövőben célunk, hogy minél több dolgozót bevonjunk a foglalkozásokba, valamint újabb rekreációs lehetőségekkel bővítsük a programot
– mondta Deák András Sándor, az alapítvány elnöke.
A tavalyi év mintájára idén is három kategóriában lehet pályázni, ez alapján keresik az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát.
A zsűri egészségügyi és kommunikációs szakemberekből áll, ez alapján dr. Velkey György János, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese; dr. Tamásné Bese Nóra, a Bethesda Gyermekkórház stratégiai igazgatója; Lékai-Kiss Ramóna, színész-műsorvezető, a BioTechUSA márkanagykövete; Pácsonyi Daniella, a Central Médiacsoport kreatív és kommunikációs igazgatója; Nagy Gergely, a Player Media Group ügyvezetője, főszerkesztője; valamint Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA-cégcsoport vállalati kommunikációs, PR és CSR vezetője értékeli majd a pályázati anyagokat.
Lássuk, mire érdemes figyelni a pályázat benyújtásakor?
Pár technikai szempontot is összegyűjtöttünk, amelyek nagyban segítik a pályázat elkészítését:
Jelentkezni október 22-ig lehet a vállalat külön erre a célra létrehozott weboldalán. Sok sikert kívánunk mindenkinek!