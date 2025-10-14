Megáll az ész: társkereső fotózásra specializálódott egy magyar fotós

Forrás: portrefotosok.hu

Ha valaki ma azt mondja, hogy társkereső fotózással foglalkozik, sokan értetlenül pislognak, és nem értik, mi ez, és egyáltalán hogyan lehet ebből megélni. Pedig ez a kezdetben furcsának tűnő ötlet ma már egy valós, jól működő vállalkozássá nőtte ki magát. A speciális portré fotózás iránt akkora az érdeklődés, hogy sokan hetekkel előre foglalnak időpontot. Az online randizás korában ugyanis a profilkép dönt először, és ezt bizony a Portréfotósok.hu is nagyon hamar felismerte.

A Tinder fotózás szolgáltatását a karantén szülte

A sztori még 2017-ben kezdődött, amikor Őzse Attila fotós megálmodta Magyarország első, kifejezetten társkeresőknek szóló fotózási koncepcióját. Akkoriban ez még meghökkentő ötletnek számított, hiszen senki sem gondolta, hogy bárki külön fotózást kér majd a Tinder-profiljához.

Aztán jött a Covid, és minden a feje tetejére állt. Az emberek otthon maradtak, az ismerkedés pedig teljesen az online térbe költözött. A Tinder és a többi applikáció hirtelen életmentő szociális csatornává vált, ahol minden a profilképen múlt.

Ekkor robbant be igazán a Tinder fotózás.

Attiláék egyik napról a másikra rengeteg megkeresést kaptak, főleg férfiaktól, akik nem tudták, hogyan mutassák meg magukat hitelesen, mégis vonzóan. A cél az volt, hogy a képeken egy olyan ember szerepeljen, aki önmagát adja, és az életben is szívesen megismernéd nőként.

Nem modellnek kell látszani, hanem önmagadnak

A Portréfotósok.hu társkereső fotózásain épp ezért nincsenek merev, kitekeredett pózok, és kényszeredett, beállított mosolyok.

A csapat célja az, hogy az alany önazonos maradjon, miközben a legjobb oldalát mutatja meg. Ezért egy parkban, egy kávézóban vagy akár az utcán is készülhetnek a képek, hiszen a cél, hogy valódi élethelyzeteket mutassanak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb sikeres fotó akkor születik, amikor a modell elfelejti, hogy épp fotózzák.

Beszéljenek inkább a képek, itt megtekinthetsz néhány példát az általuk készített társkereső fotókból:

Forrás: portrefotosok.hu

Forrás: portrefotosok.hu

Forrás: portrefotosok.hu

Forrás: portrefotosok.hu

Forrás: portrefotosok.hu

[1] Aki már járt ilyen fotózáson, örömmel számolt be róla utána Attilának emailben, hogy sokkal több sikere volt, mint előtte, és többen is írtak rá.