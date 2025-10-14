Megáll az ész: társkereső fotózásra specializálódott egy magyar fotós

Ha valaki ma azt mondja, hogy társkereső fotózással foglalkozik, sokan értetlenül pislognak, és nem értik, mi ez, és egyáltalán hogyan lehet ebből megélni. Pedig ez a kezdetben furcsának tűnő ötlet ma már egy valós, jól működő vállalkozássá nőtte ki magát. A speciális portré fotózás iránt akkora az érdeklődés, hogy sokan hetekkel előre foglalnak időpontot. Az online randizás korában ugyanis a profilkép dönt először, és ezt bizony a Portréfotósok.hu is nagyon hamar felismerte.
A Tinder fotózás szolgáltatását a karantén szülte
A sztori még 2017-ben kezdődött, amikor Őzse Attila fotós megálmodta Magyarország első, kifejezetten társkeresőknek szóló fotózási koncepcióját. Akkoriban ez még meghökkentő ötletnek számított, hiszen senki sem gondolta, hogy bárki külön fotózást kér majd a Tinder-profiljához.
Aztán jött a Covid, és minden a feje tetejére állt. Az emberek otthon maradtak, az ismerkedés pedig teljesen az online térbe költözött. A Tinder és a többi applikáció hirtelen életmentő szociális csatornává vált, ahol minden a profilképen múlt.
Ekkor robbant be igazán a Tinder fotózás.
Attiláék egyik napról a másikra rengeteg megkeresést kaptak, főleg férfiaktól, akik nem tudták, hogyan mutassák meg magukat hitelesen, mégis vonzóan. A cél az volt, hogy a képeken egy olyan ember szerepeljen, aki önmagát adja, és az életben is szívesen megismernéd nőként.
Nem modellnek kell látszani, hanem önmagadnak
A Portréfotósok.hu társkereső fotózásain épp ezért nincsenek merev, kitekeredett pózok, és kényszeredett, beállított mosolyok.
A csapat célja az, hogy az alany önazonos maradjon, miközben a legjobb oldalát mutatja meg. Ezért egy parkban, egy kávézóban vagy akár az utcán is készülhetnek a képek, hiszen a cél, hogy valódi élethelyzeteket mutassanak.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb sikeres fotó akkor születik, amikor a modell elfelejti, hogy épp fotózzák.
Beszéljenek inkább a képek, itt megtekinthetsz néhány példát az általuk készített társkereső fotókból:
[1] Aki már járt ilyen fotózáson, örömmel számolt be róla utána Attilának emailben, hogy sokkal több sikere volt, mint előtte, és többen is írtak rá.
Volt olyan elégedett férfi kliens is, aki azt írta, hogy a fotók elkészülte után 1 héttel (!) párt talált magának, pedig már huzamos ideje hiába próbálkozott.
Miért számít annyira a társkereső profilkép?
A társkereső profilképnek egyetlen lényege van: hogy felkeltse a másik érdeklődését.
Erre pedig mindössze 3 másodperc áll rendelkezésre a kutatások szerint.
Ennyi idő alatt a másik fél nem olvas el semmilyen bio-t, egész egyszerűen csak ránéz a képre és jobbra vagy balra húz.
A Portréfotósok.hu társkereső fotósa, Őzse Attila szerint egy jól elkapott fotó azt mutatja meg, hogyan érzed magad a bőrödben, ez pedig egyből átüt a képernyőn keresztül.
[2] „Sokszor azt tapasztalom, hogy amikor valaki időpontot foglal, már az elején azt mondja, ő nem fotogén” – meséli a tapasztalatait Attila.. „Aztán amikor elkezdjük a fotózást, tíz perc múlva kiderül, hogy dehogynem. Amikor valaki végre elengedi magát, nem próbál görcsösen megfelelni, akkor készülnek azok a képek, amik tényleg működnek a társkereső appokon. Ezeket igyekszünk elkapni és megmutatni. Nem tőlünk lesz valaki sikeres. Mi „csak” megmutatjuk, hogy milyen is ő valójában.”
100% elégedettségi garanciát vállalnak, ha nem tetszenek a képek, nem kell fizetni
Attiláék 100%-os elégedettségi garanciát vállalnak, hiszen ez megadja az alap bizalmat a szolgáltatása felé.
„Nem akarunk senkit rábeszélni semmire. Ha valaki nem elégedett, inkább megköszönjük, hogy eljött, és nem számolunk fel semmit. A cél az, hogy mindenki jó élménnyel menjen haza. Szerencsére eddig nem kellett alkalmaznunk” – mosolygott.
Ingyenes társkeresők vagy fizetős appok? Nem ez a lényeg
Sokakban felmerül a kérdés, hogy vajon a fizetős vagy az ingyenes társkeresőkön nagyobb az esély a sikerre. Megkérdeztük a Tinder fotóst, hogy mit gondol erről.
„Teljesen mindegy, hogy valaki ingyenes vagy fizetős appot használ, a lényeg mindig ugyanaz” – mondja Attila. „Ha a profilod hiteles és jó energiát sugároz, az emberek reagálni fognak rá. Egy rossz fotóval viszont a prémium előfizetés sem segít. Láttam már olyat, hogy valaki az ingyenes Tinderen sokkal több sikert ért el, mint mások fizetős csomaggal – egyszerűen azért, mert jó képei voltak, amiken önazonos volt.”
Ahogy Attila is mondja, a siker nem attól függ, melyik alkalmazást használod, hanem attól, hogy milyen képet mutatsz magadról. És ha már ez ennyire sokat számít, akkor nem mindegy, ki készíti azt a fotót. APortréfotósok.hu társkereső fotózása abban segít, hogy a profilod valóban téged mutasson meg.