A gyermekkori elhízás már nem figyelmeztetés, hanem valóság - Megoldás lehet az Aktív Iskola program?

A gyermekkori elhízás ma már nem egy távoli, statisztikai fogalom, hanem az egyik legsúlyosabb, gyorsan terjedő egészségügyi válság. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) jelentései évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a túlsúlyos gyermekek aránya világszerte nő, és a jelenség kisgyermekkortól kezdve jelen van. A gondot az okozza, hogy az elhízás nem csupán esztétikai kérdés, hanem komplex anyagcsere-, hormonális és pszichés következményekkel járó állapot, amely az érintettek egész hátralévő életére hatással lehet.

A WHO európai COSI-felmérései (Childhood Obesity Surveillance Initiative) azt mutatják, hogy a túlsúlyos vagy elhízott gyermekek döntő többsége felnőttkorra is megtartja többletsúlyát. Ez azt jelenti, hogy már serdülőkorban eldől az egészségügyi jövőjük: aki 12–14 évesen túlsúlyos, nagy valószínűséggel felnőttként is krónikus betegségekkel fog küzdeni, köztük szív- és érrendszeri problémákkal, 2-es típusú cukorbetegséggel, mozgásszervi bántalmakkal vagy épp tartós szorongással és depresszióval.

A tendencia Magyarországon sem biztató. A KSH adatai szerint a 15–17 éves fiúk 20,3 százaléka ma már túlsúlyos vagy elhízott. Minden ötödik serdülő fiú érintett, ez pedig azt jelzi, hogy a probléma nemcsak jelen van, hanem generációs méretűvé vált. A képernyők előtt töltött idő növekedése, az ülő életmód térnyerése, a kevés szabadtéri játék és a rendszertelen étkezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok energiaegyensúlya felboruljon, miközben egyre távolabb kerülnek a napi ajánlott mozgásmennyiségtől.

Az adatok alapján ma már nem kérdés, hogy a gyermekkori elhízás komoly társadalmi és egészségügyi következményekkel jár. A kérdés sokkal inkább az: mit tehetünk ellene?

A jó hír az, hogy a prevenciós programok hatékonyak – és Magyarországon is vannak olyan kezdeményezések, amelyek valódi változást hozhatnak. Az Aktív Iskola program éppen ilyen. A program lényege, hogy a mozgás ne csupán a testnevelésórák kiváltsága legyen, hanem a gyerekek egész napját áthassa. A kutatások alapján minél több időt töltenek a gyerekek fizikailag aktívan, annál kisebb eséllyel alakul ki náluk túlsúly vagy elhízás, és annál jobb lesz nemcsak a fizikai fittségük, hanem a mentális jóllétük is.