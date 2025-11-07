AI komponál dalt az eladó használt autóknak – új korszak kezdődik

Új korszak a használtautó-hirdetések világában

Az ország egyik leggyorsabban növekvő autós hirdetőportálja formabontó ötlettel rukkolt elő: mostantól zenét készít a hirdetésekből. Az eredmény egy vidám, hallgatható és figyelemfelkeltő módja annak, hogy a vevők és az eladók újra felfedezzék a használtautó-piac világát, ezúttal zenei aláfestéssel.

Forrás: kocsi.hu

A koncepció alapja egyszerű, de zseniális: a portál mesterséges intelligenciát hív segítségül, hogy életre keltse a hirdetések történetét. Egy használtautó bemutató így nemcsak egy szöveges leírás marad, hanem egy dallamos, akár slágerré váló „autódal”, amelyet bárki meghallgathat.

„Tedd fel az autódat a slágerlistára!” – új korszak a használtautó-hirdetésekben

„Te hova teszed fel az eladó autódat? Én a slágerlistára.” – ez a szlogen tökéletesen összefoglalja a kampány szellemiségét. A kocsi.hu mesterséges intelligenciával működő újítása lehetővé teszi, hogy az eladók dalt generáljanak hirdetésükből, így a használt autó története szó szerint életre kel a hangszórókon keresztül.

Az új szolgáltatás teljesen ingyenes, és néhány kattintással aktiválható. A rendszer az autóhirdetés szövegéből rövid, de fülbemászó dalt készít, amely akár férfi, akár női hangon is megszólalhat. A kész „autódal” ezután könnyedén megosztható közösségi médiafelületeken, ahol nemcsak a barátok, hanem a potenciális vevők is meghallgathatják az eladó jármű történetét.

A kocsi.hu ezzel a lépéssel teljesen új szintre emeli az eladó használt autók hirdetéseit: nemcsak láthatóvá, hanem hallhatóvá is teszi őket. Egyetlen kattintás elég ahhoz, hogy a hirdetésből személyes, emlékezetes élmény váljon.

A zene ereje a használtautó-piac kommunikációjában

„A kampány célja, hogy új színt vigyen az autópiac kommunikációjába, és közelebb hozza egymáshoz az eladókat, a vásárlókat és a fiatal, digitálisan aktív közönséget” – mondja Schreiber Ildikó, az Euroleasing marketingvezetője, a kocsi.hu tulajdonosa.

A hip-hop, pop és elektronikus stílusokat idéző dalok egyszerre szórakoztatóak, energikusak és könnyen megjegyezhetők. Ezáltal nemcsak figyelemfelkeltőbbé teszik a hirdetést, hanem érzelmi kapcsolatot is teremtenek a hallgatók és az autó között.