AI komponál dalt az eladó használt autóknak – új korszak kezdődik

Új korszak a használtautó-hirdetések világában
Az ország egyik leggyorsabban növekvő autós hirdetőportálja formabontó ötlettel rukkolt elő: mostantól zenét készít a hirdetésekből. Az eredmény egy vidám, hallgatható és figyelemfelkeltő módja annak, hogy a vevők és az eladók újra felfedezzék a használtautó-piac világát, ezúttal zenei aláfestéssel.
A koncepció alapja egyszerű, de zseniális: a portál mesterséges intelligenciát hív segítségül, hogy életre keltse a hirdetések történetét. Egy használtautó bemutató így nemcsak egy szöveges leírás marad, hanem egy dallamos, akár slágerré váló „autódal”, amelyet bárki meghallgathat.
„Tedd fel az autódat a slágerlistára!” – új korszak a használtautó-hirdetésekben
„Te hova teszed fel az eladó autódat? Én a slágerlistára.” – ez a szlogen tökéletesen összefoglalja a kampány szellemiségét. A kocsi.hu mesterséges intelligenciával működő újítása lehetővé teszi, hogy az eladók dalt generáljanak hirdetésükből, így a használt autó története szó szerint életre kel a hangszórókon keresztül.
Az új szolgáltatás teljesen ingyenes, és néhány kattintással aktiválható. A rendszer az autóhirdetés szövegéből rövid, de fülbemászó dalt készít, amely akár férfi, akár női hangon is megszólalhat. A kész „autódal” ezután könnyedén megosztható közösségi médiafelületeken, ahol nemcsak a barátok, hanem a potenciális vevők is meghallgathatják az eladó jármű történetét.
A kocsi.hu ezzel a lépéssel teljesen új szintre emeli az eladó használt autók hirdetéseit: nemcsak láthatóvá, hanem hallhatóvá is teszi őket. Egyetlen kattintás elég ahhoz, hogy a hirdetésből személyes, emlékezetes élmény váljon.
A zene ereje a használtautó-piac kommunikációjában
„A kampány célja, hogy új színt vigyen az autópiac kommunikációjába, és közelebb hozza egymáshoz az eladókat, a vásárlókat és a fiatal, digitálisan aktív közönséget” – mondja Schreiber Ildikó, az Euroleasing marketingvezetője, a kocsi.hu tulajdonosa.
A hip-hop, pop és elektronikus stílusokat idéző dalok egyszerre szórakoztatóak, energikusak és könnyen megjegyezhetők. Ezáltal nemcsak figyelemfelkeltőbbé teszik a hirdetést, hanem érzelmi kapcsolatot is teremtenek a hallgatók és az autó között.
„Ezzel az új funkcióval megmutatjuk, hogy a digitalizáció és a kreativitás találkozása hogyan teheti emberibbé és szórakoztatóbbá az új és a használtautók piacát” – teszi hozzá Schreiber Ildikó, aki hangsúlyozza: a kocsi.hu mindig is abban hitt, hogy az autóvásárlás és -eladás lehet élmény is, több egyszerű tranzakciónál.
YouTube-toplista és közösségi megosztás – hirdetésből sláger
Az így készült dalok nemcsak szórakoztatóak, hanem akár igazi online sikertörténetek is lehetnek. A kocsi.hu YouTube-toplistát indított, ahol hetente rangsorolják a legnépszerűbb „autódalokat”. A legjobban teljesítő zenék a közösségi oldalakon is megjelennek, így egy jól megfogalmazott, frappáns vagy érzelmes hirdetésszöveg akár több tízezer emberhez is eljuthat.
Schreiber Ildikó szerint a kampány alapgondolata az volt, hogy az autózáshoz ugyanúgy élményeket társítunk, mint a zenehallgatáshoz. „Miért ne lehetne hirdetésben is párosítani őket, ha már a való életben a zene gyakran kötődik utazáshoz, autózáshoz” – veti fel a szakember, aki úgy véli, a hirdetésfeladás és az autókeresés unalmas és sokszor technikai buktatókkal terhelt folyamat akár dalokkal is élménnyé varázsolható.
Digitalizáció és kreativitás kéz a kézben
A kocsi.hu kampánya jó példa arra, hogyan találkozhat a digitalizáció és a kreativitás a használtautó-piacon. A mesterséges intelligencia nemcsak automatizálja a folyamatokat, hanem emberibbé is teszi azokat – hiszen a zene mindenkihez szól, kortól és technikai tudástól függetlenül.
„Meg akartuk mutatni, hogy az autóvásárlás és -eladás lehet élmény, nem csupán tranzakció” – teszi hozzá Schreiber Ildikó. A zenés hirdetések így nemcsak az eladókat segítik, hanem a vásárlók számára is emlékezetesebbé teszik a keresési folyamatot.
A kampány hosszú távon hozzájárulhat ahhoz, hogy az eladó használt autók piacán az emberi történetek kerüljenek előtérbe – hiszen minden járműnek van múltja, hangulata és „dala”.
A kocsi.hu-ról
A jelenleg már több mint 100 ezer élő hirdetést tartalmazó kocsi.hu az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai autós portál. Az oldal teljes oldalmegtekintése 25 százalékkal, az aktív felhasználók száma pedig 20 százalékkal nőtt 2024 októberéhez képest. A magánszemélyek által feladott hirdetések száma az utóbbi fél évben megháromszorozódott, ami a kampány sikerének egyik látványos jele.
A portál a nyári fesztiválszezonban is aktívan jelen volt: saját standdal, ajándékokkal és zenés aktivitásokkal vett részt többek között a Debrecen Drive-on és a Campus Fesztiválon, ahol több ezer érdeklődővel találkoztak személyesen. A kocsi.hu így nemcsak az online térben, hanem élőben is bizonyítja: az autóhirdetés lehet élmény, élő kapcsolat az eladó és a vevő között.
Új korszak kezdődik
A kocsi.hu zenés kampánya egyértelműen új korszakot nyit az eladó használt autók piacán. A mesterséges intelligencia és a zene találkozása nemcsak figyelemfelkeltő, hanem emberközeli is – pontosan azt adja, amire a modern hirdetési világban a legnagyobb szükség van: élményt. Aki ma el szeretné adni az autóját, nemcsak a képekkel, hanem már a dallal is kitűnhet a tömegből – mert a kocsi.hu-n a hirdetés szó szerint „megszólal”.