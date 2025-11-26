Hőszigetelő rendszer webáruház - Magyar Festék Kft.

A megoldás egyszerűnek tűnik, de a kivitelezéshez vezető út gyakran rögös. Hol vegyem meg az anyagot? Milyen vastagság kell? Hogyan szállítom haza a hatalmas bálákat?

Itt lép a képbe Magyarország egyik legmegbízhatóbb hőszigetelő anyagokat forgalmazó webshopja a Hőszigetelő rendszer webáruház

Forrás: hoszigetelorendszer.com

Nem csak anyag, hanem rendszer: A garancia záloga

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy „innen-onnan” válogatják össze a szigeteléshez szükséges anyagokat. A ragasztót az egyik építőanyag kereskedésben, a hőszigetelő lapot egy multiban, a hálót pedig ahol éppen akciós. Ez azonban kockázatos játék.

A Magyar Festék Kft tulajdonában lévő hoszigetelorendszer.com filozófiája a nevében is benne van: RENDSZER.

A webáruház komplett, minősített hőszigetelő rendszer csomagokat kínál (legyen szó a népszerű Baumit, Thermodam, Revco márkákról). Miért fontos ez?

A rendszerelemek (ragasztó, alapozó, vakolat) laboratóriumi körülmények között lettek egymáshoz fejlesztve. A gyártók többsége csak akkor vállal garanciát a tartósságra és a színre, ha rendszerben vásárolt termékeket építenek be. A webáruházban nem kell külön számolgatnia. A kalkulátor és a csomagajánlatok biztosítják, hogy mindenből (dűbel, háló, ragasztó) pontosan annyi kerüljön a kosarába, amennyire szüksége van.

A választék, ami minden igényt kielégít

Nem minden ház egyforma, és nem minden falazat igényli ugyanazt a megoldást. A Hőszigetelő rendszer webáruház kínálata széles, így garantáltan megtalálja az Önnek valót:

EPS (Hagyományos polisztirol)

A legelterjedtebb, költséghatékony megoldás. Ideális választás téglaépületekhez, ahol a cél a gyors megtérülés és a kiváló ár-érték arány.

Grafitos hőszigetelés

A modern építészet kedvence. A hozzáadott grafitpornak köszönhetően akár 20-30%-kal jobb hőszigetelő képességgel rendelkezik, mint a fehér társa. Vékonyabb rétegben is eléri ugyanazt a hatást, ha nem szeretné, hogy a falak túl vastaggá váljanak, vagy az ablakok "lőrés" hatást keltsenek.

Kőzetgyapot rendszer

A prémium kategória. Nemcsak hőszigetel, de hangszigetel is, ráadásul tűzálló. Vályogházakhoz vagy forgalmas utak mellett álló épületekhez ez a legjobb döntés, hiszen engedi a falakat lélegezni (páraáteresztő), miközben kizárja az utca zaját.