Idősek otthona, mint új életforma, avagy beszéljünk a tévhitekről!

A mai napig sok tévhit tartja magát az idősek otthona, mint új életforma kapcsán.

Tisztázzunk néhányat!

1. tévhit: Minden idősotthon egyforma

Az idősotthonok Magyarországon különböző tulajdonosi formában működnek.

Vannak egyházi, magántulajdonban lévő és állami nyugdíjas otthonok.

Még az azonos tulajdonosi forma alatt működők is számtalan tulajdonságukban térnek el — és itt nem csak az elhelyezkedésről, hanem a szolgáltatások színvonaláról és sokrétűségéről is beszélünk.

Fontos a saját tapasztalatgyűjtés, minél több intézmény felkeresése.

2. tévhit: Az idősek otthonai zárt intézmények

Az Olajág Otthonok olyan, mint egy társasház, ahol az itt élők önálló apartmanokban laknak, melyekben minikonyha, fürdőszoba és szoba található.

Az intézményt bármikor elhagyhatják – akár több napra, hétre, vagy hónapra is. Természetesen ezt az intézmény felé jelezni kell, hiszen az étkezéstől kezdve sok olyan szolgáltatás van, melyet ez közvetlenül érint.

Látogatók is érkezhetnek lakóinkhoz, a házirend betartásával.

3. tévhit: Az idősek otthonába „bedugják” az idős embereket

Kiemelten fontos, hogy a beköltözés szándéka az idős emberben fogalmazódjon meg, illetve ha a hozzátartozó javasolja a körülmények függvényében – például mert külföldön dolgozik vagy messze él –, semmiképpen se érezzen kényszert az érintett idős.

Tudjuk meg, mi a legfontosabb a hozzátartozónk számára, nézzünk meg több nyugdíjas otthont, támogassuk a döntésben, segítsük, hogy érezze: az ő jólléte a legfontosabb a család számára.

Miért választják az idősek az otthonokat?

Az idősek elsődlegesen az alábbi négy ok miatt választják az idősek otthonát:

magányos, ezért társaságra, új barátságokra, élményekre, hasznos időtöltésre vágyik,

egészségügyi állapota miatt biztonságosnak érzi, hogy az egészségügyi, ápolási, gondozási szolgáltatások helyben, élethosszig rendelkezésre állnak,

biztonságosnak érzi, hogy portaszolgálattal ellátott helyen élhet, ahol nem érzi magát kiszolgáltatottnak,

szeretné megőrizni az önállóságát, és nem akar a hozzátartozók terhére lenni (higgyük el, tűélesen látják, hogy mennyire képes befolyásolni egy család dinamikáját az összeköltözés).

Természetesen számtalan egyéb ok is létezik – vagy akár egyszerre több.

A döntés nem könnyű, de meg tudjuk könnyíteni.

A döntés lényege