Karácsonyi összefogás: a Lidl idén is a rászoruló gyermekek mellett áll

A Lidl Magyarország ebben az évben is különleges ünnepi kampánnyal készül, amely túlmutat a megszokott reklámokon. „A legszebb pillanatokért igazán megéri” mottóval indított kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a karácsony varázsára, miközben adománygyűjtő akcióval támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek ünnepét.

A diszkontlánc három partnerszervezettel – a Heti Betevő Egyesülettel, az Etesd Alapítvánnyal és a Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesülettel – együtt szeretne mosolyt csalni azok arcára, akik számára az ünnep gyakran nem a bőségről és az örömről szól. A Lidl arra ösztönzi vásárlóit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen mások öröméért tenni igazán megéri.

„Mindennapi tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy vásárlóink élete egyszerűbb és gondtalanabb legyen. Karácsonyi kampányunk arra hívja fel a figyelmet, milyen különleges ez az időszak, és bátorít mindenkit, hogy a melegséget és az összetartozás élményét az év minden napján megélje. „A legszebb pillanatokért igazán megéri” mottónk jól tükrözi vállalatunk értékeit, valamint hosszú távú társadalmi szerepvállalásunkat és fenntarthatósági elkötelezettségünket” – hangsúlyozza Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország Igazgatóságának elnöke.

Ünnepi támogatás minden nap

A Lidl Magyarország hosszú távon elkötelezett a hátrányos helyzetű családok támogatása mellett. A karácsonyi időszakban a vállalat 20 millió forint értékben adományoz egészséges táplálkozásba illeszthető élelmiszert a három partnerszervezetnek. Az adományok már karácsony előtt eljutnak a gyermekekhez, így az ünnep öröme nemcsak egyetlen napra szól: a rászorulók a mindennapokban is érezhetik a törődést.

Vásárlói szavazatokkal a gyermekek öröméért

A kampány kezdetén mindhárom szervezet 2–2 millió forint értékű élelmiszeradományt kap, a fennmaradó támogatás elosztásáról azonban a vásárlók dönthetnek. A „Másokért tenni? Igazán megéri!” kampány részeként november 24. és december 11. között bárki leadhatja szavazatát a Lidl Facebook-oldalán a három alapítvány közül arra, amelyiket leginkább támogatná. A szavazatok aránya határozza meg a további adományok elosztását, így minden voks hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya boldogabb és emlékezetes legyen.