Látványos sajtáresés az ALDI-ban!

13 kedvenc most jóval olcsóbb lett!

November 3-tól 13 népszerű sajt ára esett jelentősen, van olyan termék, amelyik 24,8%-kal kerül kevesebbe, mint korábban – így tényleg több tejtermék fér a kosárba és a hűtőbe is! Az ALDI idén sem lassít, ha spórolásról van szó: többek között a trappista sajt, a húsvéti finomságok, a hűtött áruk és a vaj után most a sajtok kerültek sorra. A vállalat célja továbbra is az, hogy a magyar háztartások terheit enyhítse, és amikor csak lehet, kedvező beszerzési árait azonnal továbbadja vásárlóinak.

Forrás: Aldi

Most 13 különböző sajtféle árát csökkentette az áruházlánc, így az edami, ementáli, gouda, maasdam, cheddar, mozzarella és camembert rajongói is örülhetnek. Az ALDI két népszerű saját márkája, a MILSANI és a HOFBURGER termékcsaládjában számos sajttípus olcsóbb lett. Az árcsökkentett termékek kiszerelésükben is változatosak, legyen szó szeleteltről, reszeltről, daraboltról vagy tömbsajtról. Sőt, hét laktózmentes termék is a korábbinál jócskán kedvezőbb áron kapható, így az ételérzékenységgel élő vásárlóknak sem kell lemondaniuk kedvenc ízeikről, hiszen az ALDI mindenkire figyel!

Forrás: Aldi

Az árcsökkentés mértéke igazán látványos, a legnagyobb áresés meghaladja a 24 %-ot! A MILSANI Edámi tömbsajt (350 g) ára 1329 forintról 999 forintra zuhant, míg a HOFBURGER szeletelt gouda (250 g) 935 forint helyett 749 forintért kapható, ami 19,9 %-os árcsökkenést jelent. Az olcsóbbá tett sajtok sorát erősíti a reszelt mozzarella, gouda és cheddar, a szeletelt maasdam, gouda és ementáli, valamint a darabolt ementáli is, amelyek mostantól mind-mind jóval kedvezőbb áron kerülhetnek az asztalra, akár egy melengető sajtleves, akár egy ünnepi sajttál formájában.

Az ALDI most is, mint mindig, segít a magyar családoknak a spórolásban.