Látványos sajtáresés az ALDI-ban!

13 kedvenc most jóval olcsóbb lett!
November 3-tól 13 népszerű sajt ára esett jelentősen, van olyan termék, amelyik 24,8%-kal kerül kevesebbe, mint korábban – így tényleg több tejtermék fér a kosárba és a hűtőbe is! Az ALDI idén sem lassít, ha spórolásról van szó: többek között a trappista sajt, a húsvéti finomságok, a hűtött áruk és a vaj után most a sajtok kerültek sorra. A vállalat célja továbbra is az, hogy a magyar háztartások terheit enyhítse, és amikor csak lehet, kedvező beszerzési árait azonnal továbbadja vásárlóinak.
Most 13 különböző sajtféle árát csökkentette az áruházlánc, így az edami, ementáli, gouda, maasdam, cheddar, mozzarella és camembert rajongói is örülhetnek. Az ALDI két népszerű saját márkája, a MILSANI és a HOFBURGER termékcsaládjában számos sajttípus olcsóbb lett. Az árcsökkentett termékek kiszerelésükben is változatosak, legyen szó szeleteltről, reszeltről, daraboltról vagy tömbsajtról. Sőt, hét laktózmentes termék is a korábbinál jócskán kedvezőbb áron kapható, így az ételérzékenységgel élő vásárlóknak sem kell lemondaniuk kedvenc ízeikről, hiszen az ALDI mindenkire figyel!
Az árcsökkentés mértéke igazán látványos, a legnagyobb áresés meghaladja a 24 %-ot! A MILSANI Edámi tömbsajt (350 g) ára 1329 forintról 999 forintra zuhant, míg a HOFBURGER szeletelt gouda (250 g) 935 forint helyett 749 forintért kapható, ami 19,9 %-os árcsökkenést jelent. Az olcsóbbá tett sajtok sorát erősíti a reszelt mozzarella, gouda és cheddar, a szeletelt maasdam, gouda és ementáli, valamint a darabolt ementáli is, amelyek mostantól mind-mind jóval kedvezőbb áron kerülhetnek az asztalra, akár egy melengető sajtleves, akár egy ünnepi sajttál formájában.
Az ALDI most is, mint mindig, segít a magyar családoknak a spórolásban.