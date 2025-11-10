LESEK 2025: segédeszközök, okosotthon és gondoskodás – a látássérült emberek és családjaik regionális találkozója Budapesten

Nemzetközi nyitás – regionális küldetés

A LESEK idén először nyit a környező országok felé: cél, hogy a következő években a rendezvény kelet-közép-európai találkozóhellyé váljon, ahol nemcsak hazai forgalmazók és szolgáltatók, hanem a régió szereplői is bemutatkoznak, és a látogatók olyan megoldásokat ismerhetnek meg, amelyek Magyarországon még nem érhetők el.

„Nem a világból akarunk mindent idehozni, hanem a régióból szeretnénk erős közösséget építeni. Olyan éves találkozót képzelünk, ahol a szomszédos országokból érkezők is otthon érzik magukat és megosztják a legjobb gyakorlataikat.” mondta Bukta Bence, a Hermina Egyesület elnöke.

Emberközeli történetből országos közösség

A konferencia ötletgazdája és egyik motorja Dvarieczki Bálint (ALKO-SOFT Nonprofit Bt.), aki maga is látássérült:

„A legtöbben nem tudják, milyen eszközök léteznek – sokszor még a családtagok sem. A LESEK-re azért volt szükség, hogy egy időben, egy helyen meg lehessen mindent nézni és kipróbálni. Minden kipróbált eszköz egy új esély a hétköznapi önállóságra.” – Dvarieczki Bálint

Társadalmi ügy: a hozzátartozók szerepe

A szervezők szerint kulcscélcsoport a család: gyakran az unoka vagy a gyermek talál rá a megoldásra, és kíséri el a nagyszülőt. Magyarországon 80–90 ezer főre tehető a látássérült emberek száma, közülük sokan nem tartoznak szervezethez – számukra különösen fontos a kézzelfogható tájékozódás.

„Nem mindegy, hogy valaki otthon úgy érzi: vége a világnak – vagy talál egy nagyítót, amivel újra el tud intézni apró, de fontos dolgokat. A LESEK erről a pillanatról szól.” – Bukta Bence, a Hermina Egyesület elnöke

A család, mint kapocs a segédeszközökhöz

Sokszor a hozzátartozók jelentik az első hidat a technológiai segítség felé. Ők azok, akik egy közösségi posztban vagy hírben rátalálnak a lehetőségre, és elhozzák szerettüket a rendezvényre.

„Emlékszem, egy tavalyi látogató azt mondta: az unokám mutatta meg a hirdetést, és azt mondta, ‘nagyi, ez neked való’. Azóta újra tudok főzni, mert kaptam egy beszélő mérleget. Ez a legnagyobb ajándék, amit egy ilyen nap adhat.” – idézi egy korábbi résztvevő visszajelzését Bukta Bence.