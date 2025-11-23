Hírlevél

pr cikk

Lottózó-szigetekkel erősít a Szerencsejáték Zrt.

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Új típusú értékesítési pont jelent meg Kaposváron. Gomba-mód szaporodhatnak a lottózó-szigetek, melyek közelebb hozzák a játékot a játékoshoz. A Szerencsejáték Zrt. új típusú értékesítőhely nyitásával zárja az évet: országszerte jelennek meg november közepétől azok a zárt lottózó-szigetek, ahol a játékosok a teljes termékkínálatot elérhetik. A társaság célja, hogy új játékosközönségre találjon, és tovább népszerűsítse játékait. Az első új típusú értékesítőpont Kaposváron nyílt meg. A Szerencsejáték Zrt. készül még egy másik értékesítési koncepcióval is, így 2026 első negyedévéig országszerte már további tíz értékesítőhelyen tehetik próbára a játékosok a szerencséjüket.
pr cikkSzerencsejáték Zrtlottózó

Miért van szükség erre az újításra? Milyen üzleti célokat szolgál a projekt? Erről beszélgettünk Brenkus Krisztiánnal, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatójával.

Milyen üzleti elgondolás van az új értékesítőhelyek kialakítása mögött? 

Brenkus Krisztián: A célunk az, hogy mi menjünk közelebb a játékosainkhoz, miközben megőrizzük a megszokott játékélményt. Úgy gondoljuk, hogy ezek a szigetszerű értékesítőhelyek könnyebb hozzáférhetőséget biztosítanak a szerencsejátékot kedvelő és fogyasztó vásárlóknak. Olyan helyeket kerestünk, ahol sok vásárló fordul meg, és ahol a jelenlétünk természetesen illeszkedik a mindennapi vásárlási környezetbe, ezáltal a játék lehetősége kényelmesen, könnyen elérhető módon jelenik meg a vásárlók számára. Az első új típusú lottózó Kaposváron, az Intersparon belül nyílik meg. 

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Milyen ütemben tervezik a hálózat bővítését?

Brenkus Krisztián: A zárt sziget koncepcióval a vidéken élő játékosainknak szeretnénk kedvezni. Hiszünk abban, hogy az új zárt szigetek közelebb hozzák az értékesítőt és a játékainkat a fogadókhoz azzal, hogy a játékosok számára könnyebben áttekinthető, szélesebb körű átláthatóságot biztosítanak a portfóliónkban. Idén készülünk még egy másik értékesítési koncepcióval is megjelenni a piacon. Így a terveink szerinte 2026 első negyedév végéig 10 új lokáción találkozhatunk a játékosainkkal.

Mi alapján döntöttek az új formátum bevezetéséről?

Brenkus Krisztián: Megvizsgáltunk sikeres nemzetközi példákat is, de a döntést elsősorban a játékosok igényeire reagálva és a gazdaságos működés szempontjait is figyelembe helyezve hoztuk meg. Így ahol eddig pl. 60 m2-en értékesítettünk, azt most 6 m2-en tesszük. Továbbá a játékosaink véleményét folyamatosan monitorozzuk, az erre irányuló kutatásunkból kiderült, hogy a válaszadók kifejezetten elkötelezettek a lottózóink iránt, az értékesítőhelyekkel kapcsolatos összelégedettség a tiszta profilú lottózókkal kapcsolatban a legmagasabb, ezért is volt számunkra fontos, hogy egy új megoldásban adjunk választ játékosaink igényeire.

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Hol és hogyan találkozhatnak a játékosok ezekkel az új szigetekkel?

Brenkus Krisztián: A helyszínek kiválasztásánál az volt a célunk, hogy azok számára is könnyen elérhetővé tegyük a teljes játékkínálatot, akiknek korábban nehézséget okozott a lottózók megközelítése, ezért kifejezetten ezeket a forgalmasabb helyszíneket kerestük meg.

Milyen üzleti célokat szolgál az új értékesítési forma?

Brenkus Krisztián: Bízunk abban, hogy ez az újfajta értékesítési pont, a zárt sziget koncepciója hozzájárul az árbevétel növekedéséhez, miközben lehetőséget teremt új ügyfelek megszólítására és bevonzására. Az első ilyen egységek a saját üzemeltetésű hálózatunk részeként nyílnak meg, ugyanakkor nem zárjuk ki, hogy a jövőben partnerhálózatunkban is elérhetővé tesszük ezt a formát. Továbbá azokon a helyszíneken, ahonnan a zárt szigetekre költözünk, az értékesítési pontokat partnereinknek adjuk át, így ezek a helyek továbbra is hasznosulnak, nem szűnnek meg és így az értékesítési hálózatunk is bővül. Ezáltal nemcsak a lefedettségünk növekszik, hanem még több ember számára válik elérhetővé a felelős játék élménye, akár saját, akár partneri üzemeltetésű pontokon keresztül.

 

