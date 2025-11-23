Lottózó-szigetekkel erősít a Szerencsejáték Zrt.

Miért van szükség erre az újításra? Milyen üzleti célokat szolgál a projekt? Erről beszélgettünk Brenkus Krisztiánnal, a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatójával.

Milyen üzleti elgondolás van az új értékesítőhelyek kialakítása mögött?

Brenkus Krisztián: A célunk az, hogy mi menjünk közelebb a játékosainkhoz, miközben megőrizzük a megszokott játékélményt. Úgy gondoljuk, hogy ezek a szigetszerű értékesítőhelyek könnyebb hozzáférhetőséget biztosítanak a szerencsejátékot kedvelő és fogyasztó vásárlóknak. Olyan helyeket kerestünk, ahol sok vásárló fordul meg, és ahol a jelenlétünk természetesen illeszkedik a mindennapi vásárlási környezetbe, ezáltal a játék lehetősége kényelmesen, könnyen elérhető módon jelenik meg a vásárlók számára. Az első új típusú lottózó Kaposváron, az Intersparon belül nyílik meg.

Forrás: Szerencsejáték Zrt

Milyen ütemben tervezik a hálózat bővítését?

Brenkus Krisztián: A zárt sziget koncepcióval a vidéken élő játékosainknak szeretnénk kedvezni. Hiszünk abban, hogy az új zárt szigetek közelebb hozzák az értékesítőt és a játékainkat a fogadókhoz azzal, hogy a játékosok számára könnyebben áttekinthető, szélesebb körű átláthatóságot biztosítanak a portfóliónkban. Idén készülünk még egy másik értékesítési koncepcióval is megjelenni a piacon. Így a terveink szerinte 2026 első negyedév végéig 10 új lokáción találkozhatunk a játékosainkkal.

Mi alapján döntöttek az új formátum bevezetéséről?

Brenkus Krisztián: Megvizsgáltunk sikeres nemzetközi példákat is, de a döntést elsősorban a játékosok igényeire reagálva és a gazdaságos működés szempontjait is figyelembe helyezve hoztuk meg. Így ahol eddig pl. 60 m2-en értékesítettünk, azt most 6 m2-en tesszük. Továbbá a játékosaink véleményét folyamatosan monitorozzuk, az erre irányuló kutatásunkból kiderült, hogy a válaszadók kifejezetten elkötelezettek a lottózóink iránt, az értékesítőhelyekkel kapcsolatos összelégedettség a tiszta profilú lottózókkal kapcsolatban a legmagasabb, ezért is volt számunkra fontos, hogy egy új megoldásban adjunk választ játékosaink igényeire.