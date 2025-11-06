Megkezdődött az év egyik legnagyobb akciós időszaka az Auchanban

November 6. és 26. között ismét elstartolt a Black Friday az ország összes Auchan áruházában. Az akciós időszakban idén nemcsak hatalmas kedvezményekkel és ingyenes hitelkonstrukciókkal várja a vásárlókat, hanem a legnépszerűbb márkák termékeivel is, kiegészítve egy exkluzív, limitált eseménnyel november 7-én.

Forrás: Auchan

A vásárlók egyes esetekben 40-50%-os kedvezményekkel is találkozhatnak számos kiemelt termékkategóriában, az áruházak polcain és az online felületen egyaránt. A kínálatban megtalálhatók a legnépszerűbb műszaki cikkek, játékok, utazótáskák, gyerekkerékpárok, jakuzzik, autós kiegészítők, valamint kert- és barkácstermékek is. Így a Black Friday nemcsak a karácsonyi ajándékok beszerzésére ideális, hanem a tudatos, spórolós vásárlásra is lehetőséget kínál.

Az akcióban számos neves márka termékei érhetők el, többek között a Samsung, Whirlpool, Philips, Braun, Canon, Tefal, Gorenje, Lego és az American Tourister termékei. A tapasztalatok szerint novemberben a műszaki kategóriák forgalma közel 40 százalékkal meghaladja az októberi értékeket, összesített szinten pedig mintegy 15 százalékos növekedés figyelhető meg.

Különleges eseményre is sor kerül november 7-én 17:00 és 20:00 óra között, amikor limitált ideig tartó akciókkal várják a bizalomkártyás vásárlókat. A készlet erejéig a legnépszerűbb termékek még kedvezőbb áron lesznek elérhetők, így a vásárlóknak lehetőségük nyílik egy igazán egyedi és intenzív akciós élményre.

A Black Friday időszakban az Auchan a vásárlók kényelmét is szem előtt tartja. Négy alkalommal kerül megrendezésre az Ingyen hitel hétvége, amikor minden hitelezhető termékre THM=0% kamatmentes részletfizetés vehető igénybe, 6, 10 és 15 hónapos futamidővel. Az időpontok: november 6–9., 13–16., 20–23. és 27–30. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek a weboldalon.

Forrás: Auchan

A vásárlási élményt tovább fokozza, hogy minden nagy háztartási gép házhozszállításakor kérhető a régi készülék elszállítása, így az Auchan nemcsak pénzt, hanem időt és energiát is spórol a vásárlóknak. A Black Friday tehát egyszerre kínál hatalmas kedvezményeket, prémium márkákat és kényelmes vásárlást, így a novemberi vásárlás minden szempontból érdemes a figyelemre.