Szabolcs vármegye: ahol a kiválóság hagyománnyá vált

Kapu Tibor és a Cantemus Kórus – két név, amelyet ma már világszerte ismernek, és amelyek közös gyökere Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe vezet. Két történet, két út – mégis ugyanaz az üzenet: a magyar tehetség határok nélkül szárnyal, ha gyökerei erősek. Az idei Príma-díj és Príma Primissima jelölések ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a térség nemcsak múltjában, hanem jelenében is bővelkedik tehetségekben és példamutató személyiségekben.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete (VOSZ) idén is olyan személyiségeket állított a figyelem középpontjába, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és teljesítményükkel a közösség és a hazai értékek legjobb képviselői.

Világszinten elismert vármegyei tehetségek

A „Magyar tudomány” kategóriában Kapu Tibor űrhajós vármegyei jelöltként képviseli a tudományos kiválóságot. Az ESA tartalékos űrhajósa, az első magyar asztronauta a rendszerváltás óta, aki a tudományos kutatás, a technológiai fejlődés és a kitartás jelképe lett. Kapu Tibor pályája egyaránt inspirálja a fiatalokat és a szakmai közösséget – példája bizonyítja, hogy a nemzetközi sikerhez vezető út az ország keleti szegletéből is indulhat.

A Cantemus Kórus, a Príma Primissima országos jelöltjeként, évtizedek óta hazánk egyik legkiemelkedőbb zenei műhelye. Szabó Dénes vezetésével a kórus olyan nemzetközi rangot vívott ki, amely nemcsak Magyarország, hanem a vármegye kulturális örökségét is gazdagítja. Fellépéseik a világ számos pontján visszhangot keltenek, művészi teljesítményük méltán tette őket a legnagyobbak közé.

A vármegye értékei – a VOSZ küldetése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei VOSZ évről évre gondosan választja ki a Príma-díj jelöltjeit. A Prima-díj Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiválóságait ismeri el, a díjat a VOSZ helyi szervezete széles társadalmi egyeztetéssel ítéli oda az arra érdemes szakembereknek, művészeknek. A cél nemcsak az, hogy elismerjék a kiemelkedő teljesítményeket, hanem hogy láthatóvá tegyék a vármegye értékeit, és közösségi példát mutassanak. Minden évben vállalkozói díjakat is átadnak, mellyel a kimagasló teljesítményt nyújtó és sikeres cégeket ismerik el, valamint kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is gazdára talál. Ezen kívül az év vállalkozója díjat a hagyományokhoz hűen a fővárosban veheti át egy legkiemelkedőbb vállalkozás.

– A 2025-ös vármegyei jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Thuróczy Szabolcs színművész, Havasi Tamás képzőművész, Dajka László sportvezető, Tarczy Gyula újságíró, médiaszemélyiség, Baloghné Szűcs Zsuzsa népművész vagy Gurbánné Papp Mária pedagógus, mindannyian a vármegye szellemi és kulturális sokszínűségét képviselik

– részletezte Czomba Csaba, a VOSZ vármegyei elnöke.