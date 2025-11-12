Szabolcs vármegye: ahol a kiválóság hagyománnyá vált

Kapu Tibor és a Cantemus Kórus – két név, amelyet ma már világszerte ismernek, és amelyek közös gyökere Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe vezet. Két történet, két út – mégis ugyanaz az üzenet: a magyar tehetség határok nélkül szárnyal, ha gyökerei erősek. Az idei Príma-díj és Príma Primissima jelölések ismét ráirányítják a figyelmet arra, hogy a térség nemcsak múltjában, hanem jelenében is bővelkedik tehetségekben és példamutató személyiségekben.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete (VOSZ) idén is olyan személyiségeket állított a figyelem középpontjába, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és teljesítményükkel a közösség és a hazai értékek legjobb képviselői.
Világszinten elismert vármegyei tehetségek
A „Magyar tudomány” kategóriában Kapu Tibor űrhajós vármegyei jelöltként képviseli a tudományos kiválóságot. Az ESA tartalékos űrhajósa, az első magyar asztronauta a rendszerváltás óta, aki a tudományos kutatás, a technológiai fejlődés és a kitartás jelképe lett. Kapu Tibor pályája egyaránt inspirálja a fiatalokat és a szakmai közösséget – példája bizonyítja, hogy a nemzetközi sikerhez vezető út az ország keleti szegletéből is indulhat.
A Cantemus Kórus, a Príma Primissima országos jelöltjeként, évtizedek óta hazánk egyik legkiemelkedőbb zenei műhelye. Szabó Dénes vezetésével a kórus olyan nemzetközi rangot vívott ki, amely nemcsak Magyarország, hanem a vármegye kulturális örökségét is gazdagítja. Fellépéseik a világ számos pontján visszhangot keltenek, művészi teljesítményük méltán tette őket a legnagyobbak közé.
A vármegye értékei – a VOSZ küldetése
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei VOSZ évről évre gondosan választja ki a Príma-díj jelöltjeit. A Prima-díj Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiválóságait ismeri el, a díjat a VOSZ helyi szervezete széles társadalmi egyeztetéssel ítéli oda az arra érdemes szakembereknek, művészeknek. A cél nemcsak az, hogy elismerjék a kiemelkedő teljesítményeket, hanem hogy láthatóvá tegyék a vármegye értékeit, és közösségi példát mutassanak. Minden évben vállalkozói díjakat is átadnak, mellyel a kimagasló teljesítményt nyújtó és sikeres cégeket ismerik el, valamint kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díj is gazdára talál. Ezen kívül az év vállalkozója díjat a hagyományokhoz hűen a fővárosban veheti át egy legkiemelkedőbb vállalkozás.
– A 2025-ös vármegyei jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Thuróczy Szabolcs színművész, Havasi Tamás képzőművész, Dajka László sportvezető, Tarczy Gyula újságíró, médiaszemélyiség, Baloghné Szűcs Zsuzsa népművész vagy Gurbánné Papp Mária pedagógus, mindannyian a vármegye szellemi és kulturális sokszínűségét képviselik
– részletezte Czomba Csaba, a VOSZ vármegyei elnöke.
A VOSZ vármegyei szervezete 19. alkalommal rendezi meg a vármegyei díjátadó Príma Gálát, ami az idén november 14-én a nyíregyházi Vármegyeháza Bessenyei György dísztermében várja a vendégeket. Az est nemcsak a díjazottakról szól, hanem arról az üzenetről is, hogy Magyarország minden szegletében ott élnek azok a tehetségek, akik példát adnak, hitet erősítenek, és hazánk hírnevét messze viszik a világban. Egy este, amikor a közösség együtt tapsolhat azoknak, akik tudásukkal, művészetükkel és munkájukkal mindannyiunk büszkeségei.
Szabolcs vármegye a tehetség otthona
A VOSZ küldetése, hogy évről évre a figyelem középpontjába állítsa azokat a személyiségeket, akikre az egész ország példaként tekinthet. Akár a tudományos felfedezések világában, akár a zene, a művészet vagy a sport területén, Szabolcs vármegye mindig adott és ad a világnak olyan tehetségeket, akik méltó módon képviselik Magyarországot.
