Újra akcióban a Lidl igazi legendái

A kampány során sokak által kedvelt termékeket emel ki a diszkontlánc, amelyek minőségükkel, megbízhatóságukkal és kedvező árukkal vívták ki a vásárlók bizalmát – és amelyek mára elválaszthatatlan részét képezik a Lidl-élménynek.

A válogatásban megtalálható a frissen sütött, vajjal készült croissant, az ízletes, a különféle ízváltozatokban kapható 330 ml-es Milbona kávés tejital (Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino), a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél, valamint a 100 grammos kiszerelésben elérhető klasszikus Fin Carré tejcsokoládé.

Forrás: Lidl

A Lidl Legends november 6-tól érvényes akció ideje alatt a 200 grammos Alesto Selection válogatott dióbél, és a 100 grammos kiszerelésben elérhető klasszikus Fin Carré tejcsokoládé most jelentős kedvezménnyel vásárolható meg – így a vásárlók a jól megszokott ízeket még kedvezőbb áron élvezhetik.

A Lidl védjegye: a kiváló minőség

„A Lidl filozófiájának alapja, hogy a kiváló minőségből sosem engedünk, miközben mindig a lehető legjobb árat biztosítjuk vásárlóinknak. Saját márkás termékeink sikere és népszerűsége különösen nagy büszkeséggel tölt el minket. Folyamatosan figyeljük a trendeket és a fogyasztói igényeket, hogy kínálatunkat a legmagasabb szinten tarthassuk – miközben vannak olyan meghatározó termékeink, amelyek évek óta változatlanul a kedvencek közé tartoznak. A Lidl Legends kampányban éppen ezeket, a valódi klasszikusokat ünnepeljük.” – hangsúlyozza Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója.

Saját márkák, hazai alapok, biztos minőség

A Lidl egyik legnagyobb erőssége, hogy saját fejlesztésű márkái – mint a Pilos, Pikok Pure, Húsfarm vagy Hazánk Kincsei – hosszú idő óta töretlen bizalmat élveznek. Ezek a termékcsaládok megbízható minőséget és kedvező ár-érték arányt képviselnek, ráadásul számos árucikk magyar beszállítóktól származik. Különösen nagy büszkeség, hogy a Pilos tejtermékek nemcsak a hazai piacon, hanem külföldön is sikert aratnak.

A Lidl kínálata évről évre bizonyítja, hogy versenyképes alternatívát jelent a legismertebb nemzetközi márkákkal szemben – mind árban, mind minőségben. Ezt nemcsak a vásárlói visszajelzések, hanem számos szakmai elismerés is alátámasztja. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a felelős működésre és a hazai partnerekkel való együttműködésre, folyamatosan bővítve azon termékek körét, amelyek magyar beszállítóktól érkeznek.