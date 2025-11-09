Újra előrendelhető a Lidl és a Tisza Cipő közös sneakere

A két márka közös terméke augusztusban debütált, az akcióról sokan lemaradtak, a Lidl és a Tisza Cipő pedig szeretné, hogy azok is hozzájuthassanak az ikonikus darabhoz, akik az első körben lemaradtak róla.

A sneaker a Lidl jellegzetes, élénk színeit ötvözi a Tisza Cipő klasszikus formavilágával, ezzel egyszerre hoz létre modern és nosztalgikus hatást. A cipő a magyar dizájn és minőségi cipőgyártás előtt tiszteleg.

Forrás: Lidl

Rendelni kizárólag a Lidl Plus applikáció Click&Pick funkcióján keresztül lehetséges, a méretek 36-tól 47-ig elérhetők. Mivel egyedi méretezésről van szó, így érdemes ellenőrizni a cipő kiválasztásakor a méretet. A megrendelt termékeket november 24-től vehetik át a vásárlók a kiválasztott Lidl áruházakban.

A Lidl és a Tisza Cipő együttműködése az egyik legsikeresebb hazai márkakollaborációvá vált. Az első „sneaker drop” során rendhagyó módon drónokkal juttatták el a cipőket az ország hat helyszínére. Az új akcióval a Lidl a vásárlói igényekre adott válasz: az ikon visszatér.