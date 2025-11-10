Vámos Robi megírta a nagybetűs TÚLÉLŐKÖNYVET

A legtöbb ember ismeri azt az érzést, amikor egy ártatlan pillanatban valaki odaszúr. Egy félmondat, egy gúnyos mosoly, egy megjegyzés, ami nem múlik el. A most megjelent hiánypótló „Nicsak, ki beszól?!” című kötet erről a helyzetről szól. És persze sokkal többről is. Arról, miért reagálunk úgy, ahogy, miért védjük magunkat, és hogyan lehet ebből kiszállni anélkül, hogy közben elveszítenénk a tartásunkat.

Vámos Robi azoknak szánja régen várt túlélőkönyvét, akik már elfáradtak a bántásokban, akik nem akarnak többé védekezni, hanem érteni szeretnék, mi történik. Robi finoman, de határozottan vezet végig azon az úton, ahol az ember egyszer csak felismeri, hogy a szavak ereje sokkal inkább a reakcióinkban rejlik.

Forrás: vamosirobi.hu

Manapság Dunát lehet rekeszteni a nagy szavakat puffogtató, önsegítő könyvekkel. Elmélet, tanács, bölcsesség minden mennyiségben. Csakhogy a legtöbbjük után az ember becsukja a borítót, és nem marad más, csak egy sóhaj: „Szép volt, de mit kezdjek vele?”

Robi ezzel szemben eszközt ad. Valódi, kézzel fogható, a mindennapokban is működő megoldásokat, amelyek azonnal beépíthetők a hétköznapokba és éles helyzetekben használhatók.

Ő maga is kapott bőven beszólást, és pontosan tudja, mit jelent napokig cipelni mások mérgezett mondatait. No meg azt is, hogyan lehet a sérelmeket erővé formálni. Soraival megtanít más szemmel nézni a konfliktusokat, miközben belső stabilitást ad.

Vámos Robi író, művész-mentor, a Gyémántbogár program alapítója, aki évek óta dolgozik gyerekekkel, szülőkkel és tanárokkal. Hisz abban, hogy a furcsaság nem hiba, hanem ajándék, és minden emberben ott ragyog valami, amit érdemes újra láthatóvá tenni. Legfrissebb művével korántsem az önsegítő művek sorát bővíti, hanem a társas útmutató műfaját teremti meg, azonnal beépíthető, hatékony praktikumokkal.

Ha eleged van az elméletekből, s olyan könyvet keresel, ami valóban segít, ez lesz az, amihez újra meg újra visszatérsz. Maga a lelki páncél.

Rendeld meg, és engedd, hogy megtanítson arra, hogyan maradj higgadt, szabad és önazonos, még akkor is, amikor valaki épp beszól.