Az 5 hiba fürdőszoba felújításkor – a 4.-et szinte mindenki elrontja

A fürdőszoba felújítása az egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legstresszesebb lakásprojekt. A legtöbben szeretnének modern, tiszta és praktikus teret, ahol minden a helyére kerül — mégis rengeteg apró döntésen múlik, hogy a végeredmény valóban kényelmes és időtálló legyen. És bár mindenki más stílust szeret, egyvalami közös: vannak tipikus hibák, amelyekkel szinte minden felújító szembesül.
1. hiba: Rossz méretezés – amikor a valóság keresztülhúzza a terveket
Túl nagy kád egy kis helyiségbe, túl mély mosdó egy szűk folyosószélességű fürdőbe, vagy épp ellenkezőleg: apró bútorok egy tágas térben.
A leggyakoribb probléma, hogy a kiválasztott elemek papíron, vagy a fejünkben jól mutatnak, de a valódi méretekhez nem illenek.
Megoldás: Vegyük figyelembe a kötöttségeket (vízvezetékek, elektromos kiállások) amikhez ragaszkodnunk kell, ezekhez tervezzük a szanitereket. Aztán a bútorok helyét és méretét érdemes meghatározni. Egy előre összeállított komplett fürdőszobabútor például segít abban, hogy arányos, illeszkedő elemek kerüljenek a helyiségbe, kompromisszumok nélkül.
2. hiba: Kevés vagy rosszul kialakított tárolóhely
A fürdőben nincs olyan, hogy „túl sok tároló”. Mindenki járt már olyan otthonban, ahol a kozmetikumok a mosdó körül tornyosultak, a törölközőknek pedig sehogy sem sikerült méltó helyet találni.
Megoldás: a jó mosdószekrény és a hozzá illő felső elemek, valamint az oldalszekrények sok helyet szabadítanak fel, így a fürdő rendezett, letisztult marad akkor is, ha a család minden tagjánál halmokban állnak a kozmetikai cikkek.
3. hiba: Nem megfelelő anyagok választása
Hiába a design, ha a bútorok nem bírják a fürdőszobai páratartalmat. A nem vízálló, rosszul záródó bútorok gyorsan vetemednek, felpúposodnak vagy elszíneződnek.
Megoldás: olyan bútorokat célszerű választani, amelyek kifejezetten nedves helyiségekbe készültek. A komplett fürdőszobabútoroknál az elemek anyagait eleve úgy tervezik, hogy hosszú távon ellenálljanak a párának és a hőingadozásnak. Sőt ma már a lamintálthoz hasonló SPC padlót is lehet fürdőszobába tenni, mert vízálló. Ilyen pl. a Leziter SPC padló, amit a Homelux vásárlói gyakran helyeznek konyhába, vagy fürdőbe is.
4. hiba: A legfontosabb pont – figyelmen kívül hagyni a mindennapi használatot
Ez az a rész, amit szinte mindenki elront.
A felújítás során sokan csak a látványtervre koncentrálnak, és elfelejtik megvizsgálni, hogyan fog működni a fürdő a gyakorlatban. Olyan kérdésekre marad el a válasz, hogy: Hova nyílik a szekrényajtó? Lehet-e a mosdó előtt állni kényelmesen? Hova kerüljenek a napi használatú holmik? Lesz-e hely a piperéknek, töltőnek, hajszárítónak?
Megoldás: Érdemes inspirálódni például az interneten jó megoldások után, megkérdezni a lakberendezési áruházak szakembereit, vagy lakberendezővel egyeztetni. Mindenképp olyan rendszert érdemes kialakítani, amely már eleve a mindennapi használatra optimalizált. Péládul komplett fürdőszobabútorok éppen ezt oldják meg: a mosdó, a szekrény és a felső elemek együtt, logikusan vannak megtervezve. vagy egy hidromasszázs kádkabin, ami zuhany, kád és házi spa élmény praktikus ötvözete.
5. hiba: A világítás és a tükör szerepének alábecsülése
Sokan csak egyetlen mennyezeti lámpával terveznek, pedig a fürdőszoba világítása meghatározza a teljes tér hangulatát és funkcionalitását. A rossz fényben minden kisebbnek, hidegebbnek és kényelmetlenebbnek tűnik.
Megoldás: érdemes beépíteni tükörvilágítást, vagy led-es tükröt választai, valamint oldalfényeket és melegebb tónusokat használni. Egy jól megválasztott mosdószekrényhez illő tükörrel akár optikailag is nagyobb lehet a helyiség.
A fürdőszoba felújítása nem kell, hogy idegőrlő, költséges vagy tele hibákkal teli folyamat legyen. A megfelelően megtervezett bútorok — különösen a tudatosan összeállított komplett szettek és a praktikus mosdószekrények — sok problémát előznek meg már a tervezés szakaszában.