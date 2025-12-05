Az 5 hiba fürdőszoba felújításkor – a 4.-et szinte mindenki elrontja

A fürdőszoba felújítása az egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legstresszesebb lakásprojekt. A legtöbben szeretnének modern, tiszta és praktikus teret, ahol minden a helyére kerül — mégis rengeteg apró döntésen múlik, hogy a végeredmény valóban kényelmes és időtálló legyen. És bár mindenki más stílust szeret, egyvalami közös: vannak tipikus hibák, amelyekkel szinte minden felújító szembesül.

Fotó: homelux.hu

Idén az Év Webshopja 2025-ben lakberendezés kategóriában a homelux.hu lett, így a Homelux szakértőjét kérdeztül. Íme az öt leggyakoribb baklövés, és hogyan kerülhető el egyszerűen.

1. hiba: Rossz méretezés – amikor a valóság keresztülhúzza a terveket

Túl nagy kád egy kis helyiségbe, túl mély mosdó egy szűk folyosószélességű fürdőbe, vagy épp ellenkezőleg: apró bútorok egy tágas térben.

A leggyakoribb probléma, hogy a kiválasztott elemek papíron, vagy a fejünkben jól mutatnak, de a valódi méretekhez nem illenek.

Megoldás: Vegyük figyelembe a kötöttségeket (vízvezetékek, elektromos kiállások) amikhez ragaszkodnunk kell, ezekhez tervezzük a szanitereket. Aztán a bútorok helyét és méretét érdemes meghatározni. Egy előre összeállított komplett fürdőszobabútor például segít abban, hogy arányos, illeszkedő elemek kerüljenek a helyiségbe, kompromisszumok nélkül.

2. hiba: Kevés vagy rosszul kialakított tárolóhely

A fürdőben nincs olyan, hogy „túl sok tároló”. Mindenki járt már olyan otthonban, ahol a kozmetikumok a mosdó körül tornyosultak, a törölközőknek pedig sehogy sem sikerült méltó helyet találni.

Megoldás: a jó mosdószekrény és a hozzá illő felső elemek, valamint az oldalszekrények sok helyet szabadítanak fel, így a fürdő rendezett, letisztult marad akkor is, ha a család minden tagjánál halmokban állnak a kozmetikai cikkek.

3. hiba: Nem megfelelő anyagok választása

Hiába a design, ha a bútorok nem bírják a fürdőszobai páratartalmat. A nem vízálló, rosszul záródó bútorok gyorsan vetemednek, felpúposodnak vagy elszíneződnek.

Megoldás: olyan bútorokat célszerű választani, amelyek kifejezetten nedves helyiségekbe készültek. A komplett fürdőszobabútoroknál az elemek anyagait eleve úgy tervezik, hogy hosszú távon ellenálljanak a párának és a hőingadozásnak. Sőt ma már a lamintálthoz hasonló SPC padlót is lehet fürdőszobába tenni, mert vízálló. Ilyen pl. a Leziter SPC padló, amit a Homelux vásárlói gyakran helyeznek konyhába, vagy fürdőbe is.