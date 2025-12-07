A lényeges dolgokban egyformák vagyunk

Az edukáció, a megismerés máig az egyik legjobb eszköze annak, hogy a szemlélet megváltozzon. A Szerencsejáték Zrt. ezért minden évben társadalmi kampánnyal készül a fogyatékossággal élő emberek világnapjára. Az idei kisfilmek azt hangsúlyozzák, hogy a lényeges dolgokban a fogyatékossággal élők és az épek egyformák: ugyanazok a szokások, tevékenységek jellemzik a napjukat, gyakran még a hobbik is hasonlóak. A filmek különlegessége, hogy azokban a társaság munkatársai szerepelnek, és az ép kollégák számára a forgatás egyfajta kihívás volt, mivel előre nem tudták, mire számíthatnak.

Forrás: SZRT

A kisfilm elérte célját, hiszen kiderült: az ép és a fogyatékkal élő emberek együtt alkotnak közösséget, és a különbségek nem elválasztanak, hanem összekötnek minket. Nézze meg Ön is a három részes kisfilmet:

A Szerencsejáték Zrt. évtizedek óta kitartó munkáltatói elkötelezettség mellett aktív kommunikációval, folyamatos szemléletformálással járul hozzá a fogyatékossággal élőkkel szembeni sztereotípiák lebontásához, a befogadó szemlélet erősítéséhez. A vállalat tartsvelunk.hu címen egy tematikus, akadálymentes (AAA) microsite-ot hozott létre, ahol írott és videós formában a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos jó gyakorlatokat, példamutató történeteket mutat be.

A nyitottságra, az elfogadásra nevel a társaság „A játék összeköt!” játszótérépítési programja is, melynek keretében 2017 óta országszerte 38 befogadó játszótér épült nagyobb városokban. Ezek olyan akadálymentes közösségi terek, ahol ép és fogyatékossággal élő gyermekek az együtt játszás élményén keresztül jobban megismerhetik egymást, ami segíti azt, hogy felnőtt korukra elfogadó, nyitott emberekké váljanak.

A nemzeti lottótársaság több mint 20 éve működteti Karitatív Hálózatát: mintegy 180 fő megváltozott munkaképességű sorsjegyárus dolgozik országszerte, köztük mozgáskorlátozott, siket-, illetve nagyothalló, valamint tartós egészségkárosodás miatt megváltozott munkaképességű személyek 65 magyarországi város több mint 120 értékesítő pontján, akadálymentes környezetben. Ez a létszám a teljes foglalkoztatottak 10 százalékát, az értékesítési munkatársak 20 százalékát teszi ki, ami egyedülálló arány a versenypiaci körülmények között működő vállalatok körében Magyarországon. A társaság még 2025-ben megkezdte a látássérültek integrációját is, decembertől 3 látássérültet kezdett el foglalkoztatni, és a tervek között szerepel a Karitatív Hálózat további fejlesztése is.