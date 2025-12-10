Aktív Advent

Hírlevél
Az adventi időszak sok gyerek számára izgalmas, mégis megterhelő időszak: sűrűsödnek a feladatok, közelednek a dolgozatok, nő az izgalom, és könnyen felborulhat a napi ritmus. Ilyenkor különösen fontos lenne lelassulni, figyelni a gyerekek lelki állapotára, és olyan tevékenységeket adni nekik, amelyek segítenek a feszültség levezetésében. Ezt a célt szolgálja az Aktív Iskola Lelki Egészség Advent, amely az ünnepi időszakban kifejezetten a lelki jóllétet, az egészséges mozgást és a közösség erejét helyezi a fókuszba.
pr cikkAktív Iskolaadvent

Az Aktív Iskola program szemlélete szerint a mozgás nem pusztán sport, hanem olyan eszköz, amely segít oldani a stresszt, javítja a hangulatot és támogatja a koncentrációt. Ez különösen igaz az év végi, érzelmileg intenzív hetekben. Éppen ezért az adventi időszakban a program arra ösztönzi az iskolákat, hogy a testnevelésórákon túl is építsenek be mozgásos elemeket a napjaikba.

A Magyar Diáksport Szövetség idén is meghirdette az Aktív Iskola Adventet, ezúttal a lelki egészségre fókuszálva, amely december 1-jén, hétfőn vette kezdetét. A program célja, hogy az adventi időszakban minden napra jusson egy apró, a diákok lelki egészségét támogató feladat. A kezdeményezés az ünnepvárás hetei alatt a kedvességre, az önreflexióra, a közösségre és az élményszerű mozgásra irányítja a figyelmet.

Az adventi naptár különlegessége, hogy ebben az évben a gyerekek két alkalommal Béres Alexandrával, az Aktív Iskola nagykövetével közösen is mozoghatnak. A naptárban elhelyezett QR-kód beolvasásával egy online edzésprogram érhető el, amely élményszerűen ösztönzi a tanulókat a mozgásra.

A 24 napos kihívás számos változatos és könnyen teljesíthető feladatot tartalmaz. A naptár olyan lelki jóllétet támogató elemeket kínál, mint a „Légy kedves!”, a „Légy hálás!”, vagy éppen a „Dicsérj meg valakit!”. Emellett helyet kaptak benne a szabadban töltött időt és a tudatos jelenlétet erősítő napok is. A közösségi kapcsolódást segíti többek között a „Köszönj először három embernek!” kihívás, míg a mozgásos aktivitást a két „Mozogj Szandival!” nap vagy a „Táncolj Szandival!” feladat színesíti.

kép: MDSZ-Aktív Iskola

A Magyar Diáksport Szövetség – a tavalyi évhez hasonlóan – minden reggel külön posztban teszi közzé az aktuális napi kihívást, hogy az könnyen követhető és beépíthető legyen az iskolai mindennapokba. A teljes adventi naptár emellett egyszerre is elérhető, így a pedagógusok és a családok előre is megismerhetik a feladatokat.

Az Aktív Iskola Advent célja, hogy az ünnepi készülődés időszaka ne csupán a várakozásról szóljon, hanem a mozgásról, a figyelmességről és a közösségi élményekről is – mindarról, ami valóban örömteli adventté teheti a decembert.

Nézzük, ki hogyan valósította meg!

Székesfehérvár

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola lelkes tanulói sikeresen teljesítették a Béres Alexandra egyensúlykihívását – ezzel ők adták meg a második adventi vasárnap aktív kezdését.

Ózd

Mikulás Napi Váltóversenyt rendezett az Újváros Téri Általános Iskola, ahol a gyerekek játékos, mozgásos feladatok során élhették át az ünnepvárás izgalmát. A program részeként a tanulók Mikulás futáson vettek részt, akadályokon keresztül hordták a „hógolyókat”, kipróbálták a rénszarvas-szán húzását, ajándékokat gyűjtöttek, fenyőfát építettek váltó formájában, végül pedig egy vidám Mikulás stafétával zárták a versenyt. A hangulatot a közös élmény, a mozgás öröme és az ünnepi játékosság tette felejthetetlenné.

Szentgál

A Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola fergeteges Mikulás-váró, sportos reggelt szervezett a diákok számára, ahol a bemelegítésben az Acro Dances lányai is közreműködtek.

Az adventi program része az egészséges életmóddal kapcsolatos edukáció is. A gyerekek játékos formában bővíthetik ismereteiket a helyes táplálkozásról, megismerhetnek új sportágakat, és ráláthatnak arra, hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a testi egészség és a lelki jóllét. A pedagógusok visszajelzései szerint ezek az alkalmak különösen értékesek: segítenek megteremteni az ünnepi készülődés csendesebb, nyugodtabb, belső egyensúlyra törekvő hangulatát.

Az Aktív Iskola Advent célja nem az, hogy még több feladatot adjon a gyerekeknek, hanem éppen ellenkezőleg: hogy levegőt vigyen a hétköznapokba, és olyan élményeket adjon, amelyek oldják az év végi feszültséget. A mozgás öröme, a közös kirándulások és a játékos aktivitások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek testben és lélekben is kiegyensúlyozottabban várhassák az ünnepeket.

Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.

További információ: www.aktiviskola.hu

 

