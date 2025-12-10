Aktív Advent

Az Aktív Iskola program szemlélete szerint a mozgás nem pusztán sport, hanem olyan eszköz, amely segít oldani a stresszt, javítja a hangulatot és támogatja a koncentrációt. Ez különösen igaz az év végi, érzelmileg intenzív hetekben. Éppen ezért az adventi időszakban a program arra ösztönzi az iskolákat, hogy a testnevelésórákon túl is építsenek be mozgásos elemeket a napjaikba.

A Magyar Diáksport Szövetség idén is meghirdette az Aktív Iskola Adventet, ezúttal a lelki egészségre fókuszálva, amely december 1-jén, hétfőn vette kezdetét. A program célja, hogy az adventi időszakban minden napra jusson egy apró, a diákok lelki egészségét támogató feladat. A kezdeményezés az ünnepvárás hetei alatt a kedvességre, az önreflexióra, a közösségre és az élményszerű mozgásra irányítja a figyelmet.

Az adventi naptár különlegessége, hogy ebben az évben a gyerekek két alkalommal Béres Alexandrával, az Aktív Iskola nagykövetével közösen is mozoghatnak. A naptárban elhelyezett QR-kód beolvasásával egy online edzésprogram érhető el, amely élményszerűen ösztönzi a tanulókat a mozgásra.

A 24 napos kihívás számos változatos és könnyen teljesíthető feladatot tartalmaz. A naptár olyan lelki jóllétet támogató elemeket kínál, mint a „Légy kedves!”, a „Légy hálás!”, vagy éppen a „Dicsérj meg valakit!”. Emellett helyet kaptak benne a szabadban töltött időt és a tudatos jelenlétet erősítő napok is. A közösségi kapcsolódást segíti többek között a „Köszönj először három embernek!” kihívás, míg a mozgásos aktivitást a két „Mozogj Szandival!” nap vagy a „Táncolj Szandival!” feladat színesíti.

kép: MDSZ-Aktív Iskola

A Magyar Diáksport Szövetség – a tavalyi évhez hasonlóan – minden reggel külön posztban teszi közzé az aktuális napi kihívást, hogy az könnyen követhető és beépíthető legyen az iskolai mindennapokba. A teljes adventi naptár emellett egyszerre is elérhető, így a pedagógusok és a családok előre is megismerhetik a feladatokat.

Az Aktív Iskola Advent célja, hogy az ünnepi készülődés időszaka ne csupán a várakozásról szóljon, hanem a mozgásról, a figyelmességről és a közösségi élményekről is – mindarról, ami valóban örömteli adventté teheti a decembert.