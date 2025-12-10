Aktív Advent

Az Aktív Iskola program szemlélete szerint a mozgás nem pusztán sport, hanem olyan eszköz, amely segít oldani a stresszt, javítja a hangulatot és támogatja a koncentrációt. Ez különösen igaz az év végi, érzelmileg intenzív hetekben. Éppen ezért az adventi időszakban a program arra ösztönzi az iskolákat, hogy a testnevelésórákon túl is építsenek be mozgásos elemeket a napjaikba.
A Magyar Diáksport Szövetség idén is meghirdette az Aktív Iskola Adventet, ezúttal a lelki egészségre fókuszálva, amely december 1-jén, hétfőn vette kezdetét. A program célja, hogy az adventi időszakban minden napra jusson egy apró, a diákok lelki egészségét támogató feladat. A kezdeményezés az ünnepvárás hetei alatt a kedvességre, az önreflexióra, a közösségre és az élményszerű mozgásra irányítja a figyelmet.
Az adventi naptár különlegessége, hogy ebben az évben a gyerekek két alkalommal Béres Alexandrával, az Aktív Iskola nagykövetével közösen is mozoghatnak. A naptárban elhelyezett QR-kód beolvasásával egy online edzésprogram érhető el, amely élményszerűen ösztönzi a tanulókat a mozgásra.
A 24 napos kihívás számos változatos és könnyen teljesíthető feladatot tartalmaz. A naptár olyan lelki jóllétet támogató elemeket kínál, mint a „Légy kedves!”, a „Légy hálás!”, vagy éppen a „Dicsérj meg valakit!”. Emellett helyet kaptak benne a szabadban töltött időt és a tudatos jelenlétet erősítő napok is. A közösségi kapcsolódást segíti többek között a „Köszönj először három embernek!” kihívás, míg a mozgásos aktivitást a két „Mozogj Szandival!” nap vagy a „Táncolj Szandival!” feladat színesíti.
A Magyar Diáksport Szövetség – a tavalyi évhez hasonlóan – minden reggel külön posztban teszi közzé az aktuális napi kihívást, hogy az könnyen követhető és beépíthető legyen az iskolai mindennapokba. A teljes adventi naptár emellett egyszerre is elérhető, így a pedagógusok és a családok előre is megismerhetik a feladatokat.
Az Aktív Iskola Advent célja, hogy az ünnepi készülődés időszaka ne csupán a várakozásról szóljon, hanem a mozgásról, a figyelmességről és a közösségi élményekről is – mindarról, ami valóban örömteli adventté teheti a decembert.
Nézzük, ki hogyan valósította meg!
Székesfehérvár
A Székesfehérvári István Király Általános Iskola lelkes tanulói sikeresen teljesítették a Béres Alexandra egyensúlykihívását – ezzel ők adták meg a második adventi vasárnap aktív kezdését.
Ózd
Mikulás Napi Váltóversenyt rendezett az Újváros Téri Általános Iskola, ahol a gyerekek játékos, mozgásos feladatok során élhették át az ünnepvárás izgalmát. A program részeként a tanulók Mikulás futáson vettek részt, akadályokon keresztül hordták a „hógolyókat”, kipróbálták a rénszarvas-szán húzását, ajándékokat gyűjtöttek, fenyőfát építettek váltó formájában, végül pedig egy vidám Mikulás stafétával zárták a versenyt. A hangulatot a közös élmény, a mozgás öröme és az ünnepi játékosság tette felejthetetlenné.
Szentgál
A Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola fergeteges Mikulás-váró, sportos reggelt szervezett a diákok számára, ahol a bemelegítésben az Acro Dances lányai is közreműködtek.
Az adventi program része az egészséges életmóddal kapcsolatos edukáció is. A gyerekek játékos formában bővíthetik ismereteiket a helyes táplálkozásról, megismerhetnek új sportágakat, és ráláthatnak arra, hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a testi egészség és a lelki jóllét. A pedagógusok visszajelzései szerint ezek az alkalmak különösen értékesek: segítenek megteremteni az ünnepi készülődés csendesebb, nyugodtabb, belső egyensúlyra törekvő hangulatát.
Az Aktív Iskola Advent célja nem az, hogy még több feladatot adjon a gyerekeknek, hanem éppen ellenkezőleg: hogy levegőt vigyen a hétköznapokba, és olyan élményeket adjon, amelyek oldják az év végi feszültséget. A mozgás öröme, a közös kirándulások és a játékos aktivitások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek testben és lélekben is kiegyensúlyozottabban várhassák az ünnepeket.
Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.
További információ: www.aktiviskola.hu