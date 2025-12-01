Ezek az űrkutatás legizgalmasabb fejleményei

Nem vagyunk már nagyon messze attól, hogy emberek ezrei élhessék mindennapjaikat a Föld határain kívül. Amiről néhány évtizede még sci-fi íróktól hallottunk, hamarosan valóság lesz – már ha meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyek egyre kevésbé ugyan, de valamennyire még mindig hátráltatják az űr meghódítását. A megoldáson magyar kutatók, tudósok is szép számmal dolgoznak – nem túlzás azt állítani, hogy Magyarország az űrkutatás élvonalában jár, főleg azután, hogy Kapu Tibor személyében ismét magyar járt az űrben.

Az MVM Future Talks, Magyarország egyik legmeghatározóbb online tudományos eseménye 2020 óta minden évben a tudomány valamely izgalmas területével foglalkozik: az elmúlt években szó esett az egészségmegőrzésről, a mesterséges intelligenciáról, és a Föld jövőjéről is. Az idei évben az űr került középpontba.

A 2025-ös, sorban hatodik MVM Future Talks talk show elején a műsorvezetők, Puskás-Dallos Peti és Szirmai Gergely Cserényi Gyula kiképzett kutatóűrhajóssal beszélgettek a „Marson”. Az asztronauta mesélt saját tapasztalatairól, az űrhajóssá válás izgalmas útjáról, és arról, milyen érzés apaként vállalkozni a küldetésre. A műsorvezetők a meghívott szakértőkkel egy marsi bázist idéző stúdióban folytatták a beszélgetést.

A témákat kommentálta Neil deGrasse Tyson nemzetközileg elismert amerikai asztrofizikus is. Beszélt például azon megoldásokról, amelyeket az űr sajátosságai okozta problémák kiküszöbölésére alkalmaznak. Tyson elmondta, mint azt a sci-fikben is láthatjuk, az űrhajók forgatásával mesterséges gravitációt idézhetünk elő. Dr. Hirn Attila mérnök-fizikus hozzátette, hogy bár ez a megoldás elméleti síkon létezik, mégis gazdaságosabb az űrhajósokat rehabilitálni Földre való visszatérésük után. Zábori Balázs űripari szakember ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy a megoldás elvileg működhet, de amíg néha autók beindítása is problémát okoz számunkra, addig nem lehetünk biztosak abban, hogy képesek vagyunk egy több ezer tonnás, óriási űrhajó folyamatos forgatását megoldani.