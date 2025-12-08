Fiatalok díjazása, új mesterszak, erősödő egyetemi aktivitás - így épül a szellemitulajdon-védelem jövője Magyarországon

Az innováció ma már nem csak kézzelfogható termékekben, hanem sokkal gyakrabban a szellemi tulajdon szélesebb palettája mentén immateriális javak létrehozásában jelenik meg. Ha ezek nem kapnak megfelelő védelmet, a legértékesebb erőforrások nem válnak gazdasági értékké. Európai elemzések szerint azok a cégek, amelyek tudatosan kezelik a vállalkozás szellemitulajdon-jogait, egy munkavállalóra vetítve jóval magasabb árbevételt érnek el és jobb béreket tudnak kínálni, mint az IP-oltalmakat nélkülöző versenytársaik.

A kérdés az, ki rendelkezik a jövőben ezzel a tudással a mindennapokban? Ki köti össze a kutatás-fejlesztést a piaccal? Ki segít abban, hogy az innováció eredményei gazdasági hasznot hozzanak? Az ilyen sokoldalú, hazai és nemzetközi környezetben is helytálló szakemberek képzése érdekében új szellemitulajdon-menedzsment mesterszak indul, amely az egyetemeknél, kutatóintézeteknél és vállalkozásoknál dolgozók számára is értékes tudást ad. A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó tudatosság növelése érdekében pedig oktatási anyagok, képzések, tehetséggondozó programok, és célzott kampányok szólnak a fiataloknak, akár már a középiskolás korosztálynak is. Ezek együtt formálják a jövő IP-szakembereinek új generációját.

Forrás: SZTNH

Egyedülálló IP menedzsment mesterszak: új karrierút a Corvinuson keresztül

A Budapesti Corvinus Egyetem 2026 szeptemberétől indítja a Szellemi tulajdon (IP) menedzsment mesterszakot, amelyet az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, a WIPO szakmai közreműködésével dolgoztak ki. A program olyan hallgatóknak szól, akik szeretnék érteni, hogyan lehet a szellemi tulajdont piacosítani.

Forrás: SZTNH

A képzés a jogi, gazdasági és menedzsment tudást kombinálja. A hallgatók olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint egy találmány újdonságának vizsgálata, egy IP portfólió felépítése vagy egy licencmegállapodás elkészítése, de üzleti és értékesítési fókusszal teszik mindezt. A tananyag hangsúlyosan nemzetközi szemléletű, a képzés angol nyelvű, és kifejezetten számít azokra, akik később határokon átívelő projekteken szeretnének dolgozni.