Fiatalok díjazása, új mesterszak, erősödő egyetemi aktivitás - így épül a szellemitulajdon-védelem jövője Magyarországon

Az innováció ma már nem csak kézzelfogható termékekben, hanem sokkal gyakrabban a szellemi tulajdon szélesebb palettája mentén immateriális javak létrehozásában jelenik meg. Ha ezek nem kapnak megfelelő védelmet, a legértékesebb erőforrások nem válnak gazdasági értékké. Európai elemzések szerint azok a cégek, amelyek tudatosan kezelik a vállalkozás szellemitulajdon-jogait, egy munkavállalóra vetítve jóval magasabb árbevételt érnek el és jobb béreket tudnak kínálni, mint az IP-oltalmakat nélkülöző versenytársaik.
A kérdés az, ki rendelkezik a jövőben ezzel a tudással a mindennapokban? Ki köti össze a kutatás-fejlesztést a piaccal? Ki segít abban, hogy az innováció eredményei gazdasági hasznot hozzanak? Az ilyen sokoldalú, hazai és nemzetközi környezetben is helytálló szakemberek képzése érdekében új szellemitulajdon-menedzsment mesterszak indul, amely az egyetemeknél, kutatóintézeteknél és vállalkozásoknál dolgozók számára is értékes tudást ad. A szellemitulajdon-védelemhez kapcsolódó tudatosság növelése érdekében pedig oktatási anyagok, képzések, tehetséggondozó programok, és célzott kampányok szólnak a fiataloknak, akár már a középiskolás korosztálynak is. Ezek együtt formálják a jövő IP-szakembereinek új generációját.
Egyedülálló IP menedzsment mesterszak: új karrierút a Corvinuson keresztül
A Budapesti Corvinus Egyetem 2026 szeptemberétől indítja a Szellemi tulajdon (IP) menedzsment mesterszakot, amelyet az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) és a Szellemi Tulajdon Világszervezete, a WIPO szakmai közreműködésével dolgoztak ki. A program olyan hallgatóknak szól, akik szeretnék érteni, hogyan lehet a szellemi tulajdont piacosítani.
A képzés a jogi, gazdasági és menedzsment tudást kombinálja. A hallgatók olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint egy találmány újdonságának vizsgálata, egy IP portfólió felépítése vagy egy licencmegállapodás elkészítése, de üzleti és értékesítési fókusszal teszik mindezt. A tananyag hangsúlyosan nemzetközi szemléletű, a képzés angol nyelvű, és kifejezetten számít azokra, akik később határokon átívelő projekteken szeretnének dolgozni.
Az oktatók között az SZTNH és a WIPO szakértői is részt vesznek, gyakorlati eseteken keresztül mutatják be, hogyan működik a szellemi vagyon stratégiai kezelése egy vállalatnál, egy egyetemi kutatócsoportban vagy egy startupnál. A cél az, hogy a végzett hallgatók magabiztosan mozogjanak az IP-hoz kapcsolódó jogi fogalmak és üzleti döntések keresztmetszetében.
„Az új generáció már nem ismeretlen, nehezen megfogható potenciális lehetőségként, hanem alapvetésként tekint a szellemi tulajdonra. Ők azok, akiknek természetes, hogy egy innováció értékét a hozzá kapcsolódó oltalmak és jogok is meghatározzák. A szellemi tulajdon menedzsmentje ma önálló szakma, amelyre komoly hazai és nemzetközi igény mutatkozik. Ezt a szakmai űrt szeretné a képzés kitölteni” – hangsúlyozta Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke a mesterszak elindítása kapcsán.
Egyetemek: laborok, ahol az innovációból szabadalom lesz
A hazai iparjogvédelmi statisztikák az utóbbi időszakban látványos élénkülést mutatnak, és ebben a felsőoktatási intézményeknek meghatározó szerepük van. 2024-ben a nemzeti úton benyújtott szabadalmi bejelentések száma 35 százalékkal, a használatiminta oltalmaké 43 százalékkal, a formatervezésiminta (design) bejelentések pedig 12 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest. A nemzetközi újdonságvizsgálati kérelmek 30 százaléka egyetemektől érkezik, a hazai felsőoktatási intézmények pedig 20 százalékkal növelték az itthon hatályos szabadalmaik számát, ez is mutatja a hazai egyetemek törekvését az innovációik piacosítására. Ehhez hozzájárul az SZTNH által bevezetett gyorsítósáv – amely igénybevételével az egyetemek 2 hónap alatt információt kaphatnak egy fejlesztésük újdonságáról – és a szabadalmi díjkedvezmény, ami akár 50 százalékos megtakarítást is jelenthet az intézmények számára a magyar szabadalmi oltalmak megszerzése és fenntartása során.
Ezek a kiemelkedő eredmények egyértelműen jelzik, hogy a magyar egyetemeken ma olyan laborok, kutatócsoportok és tervezői műhelyek működnek, amelyek komoly szabadalmi és design-oltalmi potenciált jelentenek.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és az SZTNH együttműködése, amely közös kurzusokra és hallgatói konzultációkra terjed ki, például azt eredményezte, hogy a hallgatók nemcsak elméletben ismerik az iparjogvédelem alapjait, hanem egyre több formatervezésiminta-oltalmi bejelentést tesznek saját munkáikra. A közös kurzusok hatására már több hallgatói munka kapott design-oltalmat, és vannak, akik rendszeres bejelentőkké váltak.
Ez a szemlélet és egyben gyakorlat azt eredményezi, hogy amikor ezek a fiatalok kilépnek a munkaerőpiacra, már IP-tudatos gondolkodással érkeznek egy tervezőirodába, startupba vagy nagyvállalathoz.
IP-tudatos tehetséggondozás
A fiatal szakemberek, kutatók és egyetemi hallgatók számára ma erős tehetséggondozó ökoszisztéma áll rendelkezésre, amelynek több eleme is közvetlenül a szellemitulajdon-védelem köré szerveződik. Az SZTNH Ujvári János diplomadíja azokat a szakdolgozatokat jutalmazza, amelyek szellemitulajdon-védelemmel, innovációval, iparjogvédelemmel, szerzői jogi kérdésekkel foglalkoznak. Kapu Tibor például 2016-ban 2. helyezést ért el az Ujvári János diplomadíj-pályázaton a szabadalom/használati minta kategóriában.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) pedig a középiskolás és egyetemista innovátorok terepe. Olyan projektek születnek itt, amelyek révén már ma is szabadalmaztatható fejlesztések, prototípusok, új eljárások, formatervek, új márkák jöhetnek létre.
Az SZTNH szakértői rendszeres mentorálással, workshopokkal és konzultációkkal segítik ezeket a fiatalokat abban, hogy tudják, mikor érdemes védjegyet, formatervezésiminta-oltalmat vagy szabadalmat választaniuk. A Hungarian Startup University Programban (HSUP) a vállalkozói szemlélet elsajátítása folyamán is megismerkedhetnek a diákok a szellemitulajdon-védelem alapjaival. A mentorálás egyben karrierút is: a díjazottak között bőven akad olyan, aki később iparjogvédelmi területen, technológiatranszfer-irodákban, innovációs menedzsmenttel foglalkozó vállalatoknál vagy szabadalmi ügyvivői pályán helyezkedik el, ha pedig vállalkozást/startupot alapítanak, tudják, hogy a szellemi tulajdonjogok több befektetőt vonzanak.
Szemléletformálás a középiskolákban
A tudatosság növelését azonban nem elegendő csak egyetemi szinten elkezdeni. Az SZTNH “Authenticity -Az eredeti az igazi!” elnevezésű kampánya középiskolásokat szólít meg, és az a célja, hogy megértesse a fiatalokkal és a szüleikkel, tanáraikkal, hogy miért érték az eredeti termék, miért probléma a hamisítás, hogyan kapcsolódik mindehhez a szerzői jog, a védjegy, vagy akár a design-oltalom. A pécsi oktatássorozat és a hozzá hasonló programok célja, hogy a fiatalok időben találkozzanak a szellemi tulajdon fogalmával, illetve értsék a hamisítás ellen való fellépés fontosságát, valamint figyeljenek a márkák, termékek, online tartalmak eredetiségére a saját mikrokörnyezetükben.
A globális trend is ebbe az irányba mutat. A WIPO Pulse 2025 felmérésből látszik, hogy világszerte nő az IP-rendszerek ismertsége és a beléjük vetett bizalom. 74 országban 35 500 interjú alapján készült a legátfogóbb értékelés, amely pillanatképet ad arról, hogy az egyének és a közösségek világszerte hogyan gondolkodnak a szellemi tulajdonról. A kelet-közép európai országok kifejezetten jól szerepelnek a tudatossági indexben a többi régióhoz és a globális ismertségi indexhez képest is: a szabadalmak esetében 39 százalék, a védjegyeknél 42 százalék, a formatervezési-mintaoltalom esetében 23 százalék, a földrajzi árujelzőknél pedig 44 százalék az ismertség. A szerzői jogoknál ugyanakkor 61 százalékos ez az érték, ami minden régiót maga mögé utasít.
A diákok, fiatal kutatók, doktoranduszok és IP szakemberjelöltek a következő években döntő szerepet játszanak abban, mennyire tudja Magyarország kihasználni innovációs potenciálját. Az ő tudatos, szellemi tulajdonra építkező stratégiáik határozzák majd meg, mekkora értékké válik a ma születő tudás a hazai és a nemzetközi térben. A jövő évben a fennállásának 130. évfordulóját ünneplő SZTNH ennek kiteljesedésében segít szakértelmével, nemzetközi kapcsolataival és újító megoldásaival.