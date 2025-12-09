Gorenje: a fenntarthatóság élvonalában a világ legjobbjai között

A vállalat filozófiája szerint a kiválóság alapja a környezettel, a munkatársakkal és a jövő generációival szembeni felelősségvállalás. Ezt az értékrendet minden folyamatba beépítették: a termékek tervezésétől és gyártásától kezdve egészen a partneri kapcsolatokig. A telephelyek elismert környezetvédelmi és társadalmi irányítási tanúsítvánnyal rendelkeznek, beszállítóik 96 százaléka pedig olyan szerződésekkel dolgozik, amelyek tartalmazzák a környezetvédelmi, munkaügyi és emberi jogi záradékokat. Ezek az eredmények nem kampányszerű akciók, hanem hosszú távra tervezett, átgondolt stratégiák gyümölcsei.

Forrás: Gorenje

Mit jelent az EcoVadis platina minősítés?

Az EcoVadis a világ egyik legelismertebb üzleti fenntarthatósági értékelő rendszere. 2007 óta több mint 150 ezer vállalatot vizsgált világszerte, felmérve működésük felelősségteljességét a környezetvédelem, a munkaügyi gyakorlatok, az etikus üzletvitel és a fenntartható beszerzés terén.

A platina fokozat az EcoVadis legmagasabb elismerése, amelyet mindössze a vállalatok felső 1 százaléka kap meg. A Gorenjének odaítélt díj bizonyítja, hogy a vállalat nemcsak rövid távú kezdeményezésekben gondolkodik, hanem hosszú távú, átlátható és folyamatosan fejlesztett fenntarthatósági stratégiát valósít meg.

Forrás: Gorenje

Elköteleződés a jövő iránt

A Gorenje továbbra is azon dolgozik, hogy innovatív, megbízható és környezettudatos megoldásokat kínáljon fogyasztóinak, miközben aktívan óvja természeti értékeinket és támogatja a felelős vállalati működést. A platina minősítés elismerés és megerősítés is egyben: a vállalat jó úton halad, és elkötelezett abban, hogy fenntarthatósági törekvéseit a jövőben még magasabb szintre emelje.

Gorenje – ahol a fenntarthatóság és az innováció találkozik.