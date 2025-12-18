Imperial Holding: növekedés a csúcson a családi ház generálkivitelezés területén

Elképesztő szám, hatalmas eredmény. De mi áll a nagy siker hátterében?

“Az idei évben 19%-kal több ügyfél választott minket, mint tavaly – ez is egyértelmű visszajelzés arra, hogy a családi ház építésben az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb szereplővé váltunk.” meséli Szántó Éva ügyvezető.

“Sikerünk alapja az a működési modell, amelyben a magas minőség, a kiszámítható feltételek, a kedvező árak és a rövid határidők nem csak ígéretek, hanem kézzelfogható valóság.

Tégla- és készházainkat már 549 000 forintos nm ártól építjük kulcsrakészen, akár 4 hónapos átfutással, egységes országos díjakkal.

A fix, előre kalkulálható ár és határidő különösen fontos a jelenlegi gazdasági helyzetben, amikor a családok biztonságot és előre tervezhetőséget keresnek.”

A szakmai sikerek sem maradtak el: idén ismét elnyerték a MagyarBrands „Kiváló Üzleti Márka” díját immáron másodszor, valamint AAA kategóriás panaszmentességi igazolással rendelkeznek – ez a minősítés a legmagasabb besorolás a hazai piacon.

A cég a piacon egyedülálló módon nyolc féle építési technológiát kínál, és több, mint 1300 típustervet - de egyedi tervek készítésére is van náluk lehetőség.

“Üzleti előrejelzésünk is magabiztos: 2026-ra újabb kétszámjegyű növekedést várunk. Házaink a 3%-os kedvezményes otthonteremtési hitelre is építhetők, és az OTP partnereként saját hiteltanácsadóval segítjük ügyfeleinket a finanszírozásban.

A jelenlegi piacon már 50–60 millió forintért kulcsrakész, modern családi házakat tudunk átadni, igény szerint telekkel együtt is, így a fiatal családok számára is elérhetővé válik a saját otthon megteremtése. 2025-ben 146 szerződést kötöttünk, ami azt jelenti, hogy több száz ember számára építjük meg saját otthonát.” említi Virág Gergő, a cég tulajdonosi körének tagja.

“Küldetésünk túlmutat az építőiparon: hadat üzenünk a lakhatási válságnak, és azon dolgozunk, hogy minden magyar családnak lehessen egy megfizethető, gyönyörű, energiahatékony saját otthona.

Azért dolgozunk, hogy csodálatos dolgokat tegyünk elérhetővé, a hétköznapi emberek számára is. Fontos számunkra, hogy minden alkotásunkra büszkék lehessünk, ahogy a Biblia is fogalmaz:”