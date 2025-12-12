Lelki egészség az iskolában – nagy érdeklődés kísérte az MDSZ idei utolsó online workshopját

A lelki egészség szerepe az iskolai mindennapokban
A workshop első felében Tóthné Dr. Kälbli Katalin mutatta be az MDSZ új módszertani kiadványát: Ötlettár A „Lelki Egészséget Támogató Környezet” Szakmai Szempont Megvalósításához. A kiadvány alapgondolata, hogy a diákok mentális jólléte nem külön projekt vagy alkalmi foglalkozások eredménye: a mindennapi iskolai működés minden pillanata hatással van a gyerekek érzelmi állapotára.
Az ötlettár hangsúlyozza, hogy a lelki egészség fejlesztése akkor lesz igazán hatékony, ha nem csupán prevenciós programokban jelenik meg, hanem átszövi a teljes iskolai környezetet. Ez a szemléletváltás az egyik legerősebb üzenete a módszertani anyagnak.
A biztonságos, megtartó iskolai környezet jelentősége
A tanulók akkor tudnak tanulni, figyelni és teljesíteni, ha olyan iskolai légkör veszi őket körül, amelyben biztonságban érzik magukat. A kiadvány külön fejezetet szentel annak, hogy milyen tényezők teremtenek ilyen környezetet: a kiszámítható szabályok, a következetes kommunikáció, az elfogadó tanári attitűd és a pozitív, megerősítő visszajelzések. Katalin kiemeli, hogy a pedagógus érzelmi jelenléte és hitelessége az egyik legerősebb védőfaktor. A gyerekek gyorsan érzékelik, ha a tanár figyel rájuk, elérhető számukra, és valódi érdeklődést mutat irántuk.
Egyszerű, de erős hatású eszközök a mindennapokra
A lelki egészség ötlettára nagy hangsúlyt helyez azokra az apró, könnyen beépíthető technikákra, amelyek nem igényelnek külön eszközöket, mégis jelentős hatással vannak a gyerekek érzelmi egyensúlyára. Ilyenek például a rövid légzőgyakorlatok, a figyelemfókuszáló technikák, a napindító és napzáró körök, a pozitív üzenetek gyűjtése vagy a napi „jó hír megosztása”. Ezek a gyakorlatok akár 3–5 perc alatt is segíthetnek feszültséget oldani, megteremteni a csendes fókusz helyét, és megnyitni a gyerekeket az együttműködésre.
A kiadvány hangsúlyozza: a lelki egészség fejlesztése nem időigényes pluszfeladat, hanem szemlélet, amelyet a pedagógusok már egy-egy rövid, tudatos mozzanattal is közvetíthetnek.
Kapcsolatépítés és közösség: a jóllét első számú forrásai
Az ötlettár külön figyelmet szentel annak, milyen szerepe van a társas kapcsolatoknak a gyerekek lelki állapotában. A tanulók mentális jóllétét nagyban meghatározza, hogy mennyire erős és támogató osztályközösséghez tartoznak. A dokumentum ezért több olyan módszert is bemutat, amelyek segítik az egymásra figyelést, a kommunikációt, a konfliktusok megelőzését és a pozitív osztálylégkör kialakítását. Ezek között szerepelnek beszélgetőkártyák, közösségépítő játékok, rövid szociális kompetenciafejlesztő gyakorlatok és olyan feladatok, amelyek megmutatják a gyerekeknek, hogy számítanak egymásnak.
A kapcsolódás új útjai – Székely András és a „Velem Lehet Beszélgetni” program
A workshop második részében Székely András mutatta be a „Velem Lehet Beszélgetni” programot. Ez a kezdeményezés azt a problémát célozza, amelyet ma sok fiatal érint: a túlzott online jelenlétet és az egyre ritkuló személyes kommunikációt.
A program célja egyszerű és nagyon időszerű: visszaadni a fiataloknak a beszélgetés élményét, és segíteni őket abban, hogy újra merjenek kezdeményezni, kapcsolatokat teremteni és nyitni a valódi emberi kapcsolatok felé.
A kezdeményezés során a gyerekek biztonságos, vezetett helyzetekben gyakorolhatják a rövid személyes beszélgetéseket olyan emberekkel, akiket nem ismernek – mindezt természetes, játékos módon. Székely András hangsúlyozta: a beszélgetés képessége mindenkiben ott van, de gyakorlás hiányában sok fiatal elveszíti a bátorságát. A program segít áttörni ezt a blokkot és megmutatja, milyen megtartó ereje van az egymásra figyelésnek.
Az adományozás ereje – Giving Week a Bridge Budapesttel
A webináriumon Bányai Réka bemutatta a Bridge Budapest House of Giving – Giving Week programját is, amely az adományozás és a szolidaritás élményét állítja középpontba. A kezdeményezésben részt vevő osztályok megtapasztalhatják, hogy a segítségnyújtás örömforrás, közösségi élmény és lelki egészségvédő gyakorlat egyszerre. A gyerekek büszkeséget, örömöt és valódi hatást élnek át, amikor közösen tehetnek valami jót másokért – ez pedig hosszú távon is erősíti önbizalmukat és társas kompetenciáikat.
Erős évzárás, előremutató tanulságokkal
Az idei utolsó MDSZ-webinárium egyértelműen megmutatta, hogy a pedagógusok szeretnének és képesek tenni a gyerekek lelki egészségéért. A több száz résztvevő aktív jelenléte azt bizonyítja, hogy az iskolák nyitottak a szemléletváltásra, és örömmel fogadják azokat az eszközöket, amelyek segítenek egy támogatóbb, kiegyensúlyozottabb iskolai környezet kialakításában.
Az MDSZ továbbra is azon dolgozik, hogy a pedagógusok ne csak mozgásos ötleteket, hanem komplex, a testi-lelki jóllétet egyaránt támogató módszertani hátteret kapjanak. Az Aktív Iskola program számára a lelki egészség fejlesztése ugyanúgy alapvetés, mint a fizikai aktivitás: együtt adják azt a stabil alapot, amelyre egy boldogabb, ellenállóbb gyerekgeneráció épülhet.
Az Aktív Iskola program sikerét olyan elkötelezett partnerek támogatják, mint a finanszírozó Belügyminisztérium, valamint a K&H, a One és a Richter Gedeon Nyrt. Támogatásuknak köszönhetően évről évre egyre több iskola és gyermek élheti meg a mozgás örömét és a közösség erejét.
További információ: www.aktiviskola.hu