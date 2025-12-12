Lelki egészség az iskolában – nagy érdeklődés kísérte az MDSZ idei utolsó online workshopját

A lelki egészség szerepe az iskolai mindennapokban

A workshop első felében Tóthné Dr. Kälbli Katalin mutatta be az MDSZ új módszertani kiadványát: Ötlettár A „Lelki Egészséget Támogató Környezet” Szakmai Szempont Megvalósításához. A kiadvány alapgondolata, hogy a diákok mentális jólléte nem külön projekt vagy alkalmi foglalkozások eredménye: a mindennapi iskolai működés minden pillanata hatással van a gyerekek érzelmi állapotára.

Az ötlettár hangsúlyozza, hogy a lelki egészség fejlesztése akkor lesz igazán hatékony, ha nem csupán prevenciós programokban jelenik meg, hanem átszövi a teljes iskolai környezetet. Ez a szemléletváltás az egyik legerősebb üzenete a módszertani anyagnak.

A biztonságos, megtartó iskolai környezet jelentősége

A tanulók akkor tudnak tanulni, figyelni és teljesíteni, ha olyan iskolai légkör veszi őket körül, amelyben biztonságban érzik magukat. A kiadvány külön fejezetet szentel annak, hogy milyen tényezők teremtenek ilyen környezetet: a kiszámítható szabályok, a következetes kommunikáció, az elfogadó tanári attitűd és a pozitív, megerősítő visszajelzések. Katalin kiemeli, hogy a pedagógus érzelmi jelenléte és hitelessége az egyik legerősebb védőfaktor. A gyerekek gyorsan érzékelik, ha a tanár figyel rájuk, elérhető számukra, és valódi érdeklődést mutat irántuk.

Egyszerű, de erős hatású eszközök a mindennapokra

A lelki egészség ötlettára nagy hangsúlyt helyez azokra az apró, könnyen beépíthető technikákra, amelyek nem igényelnek külön eszközöket, mégis jelentős hatással vannak a gyerekek érzelmi egyensúlyára. Ilyenek például a rövid légzőgyakorlatok, a figyelemfókuszáló technikák, a napindító és napzáró körök, a pozitív üzenetek gyűjtése vagy a napi „jó hír megosztása”. Ezek a gyakorlatok akár 3–5 perc alatt is segíthetnek feszültséget oldani, megteremteni a csendes fókusz helyét, és megnyitni a gyerekeket az együttműködésre.

A kiadvány hangsúlyozza: a lelki egészség fejlesztése nem időigényes pluszfeladat, hanem szemlélet, amelyet a pedagógusok már egy-egy rövid, tudatos mozzanattal is közvetíthetnek.