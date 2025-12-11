Mit kérdez egy optometrista a vizsgálaton, és miért fontos ez az egészséged szempontjából?

1. A panasz felvétele – honnan indul a probléma?

A vizsgálat elején az optometrista rákérdez, mikor kezdődött a látásromlás, fokozatosan

vagy hirtelen jelentkezett, és mindkét szem érintett-e.

2. Közelre vagy távolra romlik? – fontos nyomok

A közeli látásromlás gyakran presbyopia, a távoli rövidlátás, az esti látászavar pedig

szemfáradtság jele lehet.

3. Fényérzékenység, fájdalom, szemszárazság

Az optometrista rákérdez a fényérzékenységre, könnyezésre és a szemszárazságra.

4. Általános egészségi állapot – több, mint látás

Cukorbetegség, magas vérnyomás és pajzsmirigyproblémák is okozhatnak szemészeti

eltéréseket.

5. Fejfájás és szédülés – nem mindig neurológiai gond

Sokszor nem megfelelő szemüveg vagy szemizomterhelés áll a háttérben.

6. Életmód és képernyőhasználat

A digitális szemfáradtság a modern vizsgálatok fontos része.

7. Korábbi szemüveg, kontaktlencse

A jelenlegi szemüveg állapota segít az okok feltárásában.

Forrás: Trend Optika

Miért fontos mindez? A szemvizsgálat célja teljes képet kapni a páciens látásáról, hogy a legjobb szemüveg készülhessen el. A szemvizsgálat ideális esetben rendszeres szűrővizsgálat jelleggel kerül be a naptárunkba. Akkor is javasolt elvégeztetni, ha éppen nincs probléma a látásunkkal, a szemvizsgálat során ugyanis számos egészségügyi probléma kiszűrhető. A szemfenéki erek megmutatják többek között az ingadozó vagy magas vérnyomás jeleit, de a cukorbetegség és a gyakran örökletes zöldhályog első jelei is észrevehetők, még a tünetek megjelenése előtt.

A Trend Optika legmodernebb eszközökkel felszerelt szemészeti rendelőiben a teljes körű szemvizsgálat során a látásromlás célzott vizsgálata mellett szemfenék-vizsgálat és szemnyomásmérés is történik. A szemvizsgálat során a computeres mérést szubjektív vizsgálat egészíti ki, utóbbi során a Trend Optika szakembere felméri az egyéni igényeket és szokásokat, mint a kényelmes olvasási távolság és a monitorhasználat. A teljes körű szemvizsgálat eredményeként készíthető el a személyre szabott szemüveg vagy kontaktlencse.