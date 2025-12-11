Munkaruha és körforgásos gazdaság: hogyan csökkenthető a textilhulladék?

A textilhulladék ugyanis mára a globális környezetszennyezés egyik legsúlyosabb és legégetőbb problémájává vált. Elég csak egy pillantást vetni a statisztikákra: évente több millió tonna textil kerül hulladéklerakókba, sokszor teljesen feleslegesen. Ennek egy jelentős részét a munkaruhák teszik ki, holott ha a vállalatok nagyrésze a körforgásos modellre állna át, ezek nagy része megmenthető lenne. De mi is a körforgásos gazdaság? Cikkünkben erre keressük a választ, valamint utánajárunk annak is, milyen újrahasznosítási lehetőségek állnak a vállalatok és a vásárlók rendelkezésére.

Fotó: Kostikova Natalia / Shutterstock

A körforgásos gazdaság alapelvei

A körforgásos gazdaság lényege, hogy a termékek az eredeti használat után ne váljanak hulladékká, hanem újra visszakerüljenek a körforgásba. Ez gyökeresen eltér a korábbi, lineáris modelltől, amely a folyamatos növekedés ökológiailag káros igényével egyre több nyersanyag kinyerésére kényszerül.

Ezzel szemben a körforgásos rendszer úgy működik, hogy az egyszer már felhasznált alapanyagok nem tűnnek el a gazdaságból, hanem új funkciókat kapva, akár többször is hasznosulnak.

Ez a szemlélet nemcsak környezetvédelmi, hanem üzleti szempontból is előnyös: a vállalatok csökkenthetik beszerzési költségeiket, kiszámíthatóbbá válik az alapanyag-felhasználás, miközben jelentősen mérséklik ökológiai lábnyomukat.