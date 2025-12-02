Hogyan alkalmazkodnak a vásárlók az inflációhoz: A kedvezménykereső nélkülözhetetlenné válik

Itt az ideje elkezdeni aktívan használni egy megbízható kedvezmény- és kuponkeresőt

A mindennapi fogyasztási cikkek árainak emelkedése már több hónapja tart. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 októberében a fogyasztói árak 4,3 %-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Ezért természetes, hogy a fogyasztók olyan lehetőségeket keresnek, melyekkel csökkenthetik a nélkülözhetetlen termékekre fordított kiadásaikat. Az egyik bevált mód a megtakarításra az online vásárlás, amely számos okból a mindennapok részévé vált. Főbb előnyei közé tartozik a több üzlet ajánlatainak gyors összehasonlítása — ami idő- és pénzmegtakarítást eredményez —, a kényelem és a rugalmasság, hiszen bármikor megtekintheti különböző webáruházak kínálatát személyes jelenlét nélkül, az egyéb vásárlók értékeléseinek áttekinthetősége, valamint nem utolsósorban a kedvezménykódok felhasználásának lehetősége. A Capterra felmérése szerint a világon az online vásárlók körülbelül 32 %-a rendszeresen keres kedvezménykuponokat vásárlás előtt. Ez az állítás Önre is igaz, vagy eddig kedvezménykuponok nélkül vásárolt? Itt az ideje változtatni, és elkezdeni aktívan használni egy megbízható kedvezmény- és kuponkeresőt.

Miért érdemes használni a KUPLIO.hu kedvezménykeresőt?

Az online boltok kedvezményes ajánlatai között való eligazodás a hétköznapi vásárló számára gyakran nehéz feladat lehet. A KUPLIO.hu kedvezmény- és kuponkereső úgy lett megalkotva, hogy megkönnyítse a vásárlók számára a keresést, és egyetlen helyen kínálja számukra a rendelkezésre álló, előnyös ajánlatokat. Ez egy online segéd, amely segít elkerülni a felesleges kiadásokat, és a legtöbbet kihozni az internetes vásárlások nyújtotta lehetőségekből.

„Célunk, hogy a vásárlók ne fizessenek többet a mindennapi termékekért, és mindig könnyen hozzáférhessenek a megbízható webáruházak aktuális kedvezményeihez és kuponkódjaihoz. Portálunk naponta kínál lehetőséget arra, hogy a vásárlók pénzt takarítsanak meg kedvenc üzleteik különféle termékeinek megvásárlásakor” – mondta Henrich Lauko, a KUPLIO vezérigazgatója.

A portálon gyorsan és egyszerűen megtalálhatók az éppen érvényes kuponkódok, folyamatban lévő kedvezmények és kiárusítások a közkedvelt, megbízható webáruházakban. Több mint 10 év alatt mintegy egymillió felhasználó vásárolt így kedvezőbben 16 országban, miközben a portál több mint 1 100 webáruház ajánlatait gyűjti össze. A kuponszakértők naponta frissítik a kedvezményeket, így mindig biztos lehet abban, hogy a kódok érvényesek, eredetiek és használatra készek.