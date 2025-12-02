Hogyan alkalmazkodnak a vásárlók az inflációhoz: A kedvezménykereső nélkülözhetetlenné válik

A mindennapi fogyasztási cikkek árainak emelkedése már több hónapja tart. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2025 októberében a fogyasztói árak 4,3 %-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. Ezért természetes, hogy a fogyasztók olyan lehetőségeket keresnek, melyekkel csökkenthetik a nélkülözhetetlen termékekre fordított kiadásaikat. Az egyik bevált mód a megtakarításra az online vásárlás, amely számos okból a mindennapok részévé vált. Főbb előnyei közé tartozik a több üzlet ajánlatainak gyors összehasonlítása — ami idő- és pénzmegtakarítást eredményez —, a kényelem és a rugalmasság, hiszen bármikor megtekintheti különböző webáruházak kínálatát személyes jelenlét nélkül, az egyéb vásárlók értékeléseinek áttekinthetősége, valamint nem utolsósorban a kedvezménykódok felhasználásának lehetősége. A Capterra felmérése szerint a világon az online vásárlók körülbelül 32 %-a rendszeresen keres kedvezménykuponokat vásárlás előtt. Ez az állítás Önre is igaz, vagy eddig kedvezménykuponok nélkül vásárolt? Itt az ideje változtatni, és elkezdeni aktívan használni egy megbízható kedvezmény- és kuponkeresőt.
Miért érdemes használni a KUPLIO.hu kedvezménykeresőt?
Az online boltok kedvezményes ajánlatai között való eligazodás a hétköznapi vásárló számára gyakran nehéz feladat lehet. A KUPLIO.hu kedvezmény- és kuponkereső úgy lett megalkotva, hogy megkönnyítse a vásárlók számára a keresést, és egyetlen helyen kínálja számukra a rendelkezésre álló, előnyös ajánlatokat. Ez egy online segéd, amely segít elkerülni a felesleges kiadásokat, és a legtöbbet kihozni az internetes vásárlások nyújtotta lehetőségekből.
„Célunk, hogy a vásárlók ne fizessenek többet a mindennapi termékekért, és mindig könnyen hozzáférhessenek a megbízható webáruházak aktuális kedvezményeihez és kuponkódjaihoz. Portálunk naponta kínál lehetőséget arra, hogy a vásárlók pénzt takarítsanak meg kedvenc üzleteik különféle termékeinek megvásárlásakor” – mondta Henrich Lauko, a KUPLIO vezérigazgatója.
A portálon gyorsan és egyszerűen megtalálhatók az éppen érvényes kuponkódok, folyamatban lévő kedvezmények és kiárusítások a közkedvelt, megbízható webáruházakban. Több mint 10 év alatt mintegy egymillió felhasználó vásárolt így kedvezőbben 16 országban, miközben a portál több mint 1 100 webáruház ajánlatait gyűjti össze. A kuponszakértők naponta frissítik a kedvezményeket, így mindig biztos lehet abban, hogy a kódok érvényesek, eredetiek és használatra készek.
A kedvezmények keresése még azok számára is egyszerű és gyors, akik újak az online vásárlás világában. Elég megnyitnia a szóban forgó weboldalt, ahol a főoldalon megtalálja a legjobb kuponkódokat, akciókat, kiárusításokat és kedvezményeket. Emellett a főmenü kategóriáira kattintva is böngészheti az ajánlatokat érdeklődési körének megfelelően. Egy-egy kedvezményre kattintva közvetlenül a webáruház oldalára jut, ahol érvényesítheti a kuponkódot vagy kihasználhatja az akciót, kiárusítást. Az egész folyamat gyors, és minden egyes vásárlással pénzt takaríthat meg.
Bónusz tipp: A KUPLIO böngészőbővítményével még könnyebbé válik a spórolás. A gyors és ingyenes telepítés után, regisztráció nélkül, az adott webáruház megnyitásakor azonnal megjelennek az érvényes kuponkódok. Ön egyszerűen kiválaszthatja a használni kívánt kedvezménykódot, de a bővítmény akár automatikusan is képes érvényesíteni azt. Az előnyök közé tartozik, hogy azonnal láthatja, mennyit takarított meg a vásárlás során.
Mennyit lehet spórolni a kedvezménykereső segítségével?
A kedvezménykeresővel nemcsak a nagy szezonális akciók, például a Black Friday, a karácsonyi vagy az újévi leárazások idején spórolhat, hanem a mindennapi vásárlások során is — legyen szó élelmiszerről, ruházatról, könyvekről vagy a legkisebbek játékairól. A kereső a különböző kategóriák webáruházainak kuponjait gyűjti össze, így valóban széles termékkínálatból válogathat, és mindig megtalálhatja a legkedvezőbb ajánlatokat.
Míg egyes termékek vásárlásánál körülbelül 5–15 % megtakarítás érhető el, más termékeknél vagy bizonyos évszakokban a megtakarítás akár 20–30 %, sőt ennél több is lehet. A kuponkódok rendszeres használatával pedig hosszú távon még jelentősebb megtakarítás érhető el.
Tipikus hibák, amelyeket érdemes elkerülni a megtakarításnál
Az online vásárlás rengeteg lehetőséget kínál a megtakarításra, ám sokan nem használják ki ezeket az előnyöket. A lehető legnagyobb spórolás érdekében mindig érdemes összehasonlítani a termékek árait különböző webáruházakban, hogy megtalálja a legkedvezőbb ajánlatot. Bár ez nem mindig lehetséges, az aktuális akciók és az érvényes kuponkódok kombinálása jelentősen növelheti a megtakarítást, amely akár több ezer forintot is elérhet. Fontos azonban, hogy a kuponkódok használatakor mindig kövesse a felhasználási feltételeket.
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a vásárlók ellenőrizetlen weboldalakon keresnek kuponkódokat, ami a lejárt vagy érvénytelen ajánlatok miatt csalódást okozhat. Szerencsére, ha megbízható kedvezmény- és kuponkeresőt használ, például a KUPLIO.hu‑t, bármikor könnyedén hozzáférhet az aktuális és érvényes kedvezményekhez. Emellett a kódok érvényességi idejét és a felhasználási feltételeket is érdemes elolvasni, amelyek mindig áttekinthetően és világosan fel vannak tüntetve a portálon.
Azok számára, akik gyorsan és hatékonyan szeretnék megtalálni a legjobb kedvezményeket, a KUPLIO.hu kedvezmény- és kuponkereső nélkülözhetetlen eszköz. Fedezze fel ezt az egyszerű módot, amellyel minden vásárlásnál anélkül spórolhat, hogy órákat töltene a különböző weboldalakon való böngészéssel.
(x)